Beşiktaş'ta derbi öncesi Tammy Abraham sevinci

MURAD TAMER - Beşiktaş, Süper Lig’in 7. haftasında Tüpraş Stadı’nda misafir ettiği Kocaelispor’u 3-1 mağlup ederek derbi öncesi büyük moral buldu.

Maçta yüksek tempolu ve baskılı bir oyun sergileyen siyah beyazlı ekip, özellikle ilk yarıda ortaya koyduğu mücadeleyle taraftarına umut verdi. Hücum hattındaki hareketlilik ve pozisyon üretme becerisi de beğeni topladı. İlk yarıda atılan goller, takımın derbiye psikolojik olarak hazırlandığının bir göstergesi olarak yorumlandı. Taraftarlar da maç boyunca ortaya konan yüksek enerjiden memnun kaldı.

CAMİA HEYECANLI

Beşiktaş’ın kazanma isteği, sahadaki temposu ve Sergen Yalçın’ın derbiye dair net sözleri, “Hazırız” mesajını güçlendiriyor. Önümüzdeki hafta oynanacak kritik karşılaşma öncesinde bu galibiyet, siyah beyazlılar için sadece üç puan değil, büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Kocaelispor’la oynanan maç sonrası oyuncularını tek tek tebrik eden teknik direktör Sergen Yalçın’ın, “Derbilerin havası farklı olur. Biz de bu maça hazırız” şeklindeki sözleri hem oyuncuları motive etti hem de camiayı heyecanlandırdı.

ABRAHAM SEVİNCİ

Beşiktaş'ın İngiliz golcüsü Tammy Abraham, Kocaelispor maçında omzundan sakatlanmıştı. Çıkan omuzu yerine takılan Abraham'ın, Galatasaray önünde forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.