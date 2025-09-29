Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi ve sakatlık açıklaması: Maçta omzu çıktı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u 3 golle geçen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yaptı.

"BURALARDA 3 PUAN ÇOK KRİTİK"

Moral açısından kritik bir galibiyet aldıklarını ifade eden Yalçın, "Oyunlar kolay değil, herkes savaşıyor. Puan almak için ciddi çaba sarf ediyor. Kocaelispor da zor bir pozisyonda, puan almak için çok iyi mücadele ettiler. 2-0'dan sonra koruma psikolojisi devreye girdi. Biz böyle bir şey söylemedik. İkinci yarıya kötü başladık ve gol yedik. 2-1 tehlikeli skor. Bazı hamleler yaptık, zorunlu hamleler de yaptık. Bu aralar kazanmak çok önemli. 3 puan çok önemli. Biz göreve yeni başladık. Oyuncuların birçoğu yeni başladı. Bir teknik direktör olarak benim için de çok zor. Her şey kurulmuş, ben göreve geldim. Erteleme maçları, cezalılar, oynayamayanlar... Buraları en az hasarla atlatmak lazım. Sonra doğru kadroyu bulacağız. Buralarda 3 puan çok kritik." dedi.

"MAÇTA OMZU ÇIKTI"

Mücadele sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Abraham'ın sağlık durumuna ilişkin konuşan Yalçın, "Tammy Abraham'ın omzu çıktı sanırım, takmışlar." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY DERBİSİ HAKKINDA

Haftaya oynayacakları Galatasaray derbisine de değinen Sergen Yalçın, "Ligin en zorlu deplasmanlarından birine gideceğiz. Çok güçlü bir takımla zor bir derbi oynayacağız. Hazırlanacağız hocam, derbi mücadelesi, belli olmaz." şeklinde konuştu.