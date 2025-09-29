Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi sakatlık: Gözyaşlarını tutamadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u 3-1 yenen Beşiktaş'ta sakatlanan golcü yıldız Tammy Abraham, oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sakatlığının ardından büyük üzüntü yaşayan Abraham, gözyaşlarını tutamadı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile karşılaşan Beşiktaş'ta sakatlanan Tammy Abraham gözyaşlarını tutamadı. 

Tüpraş Park'ta oynanan mücadelenin ikinci yarısında sakatlık geçiren Tammy Abraham, yaşadığı sakatlığın ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.

OMZUNDAN SAKATLANDI

beIN Sports'a göre; Tammy Abraham, omzunda yaşadığı problem sonrasında oyundan çıktı.

JOTA SILVA OYUNA GİRDİ

Siyah beyazlılarda sakatlanan Abraham'ın yerine 55. dakikada Jota Silva oyuna dahil oldu.

BİR SONRAKİ RAKİP GALATASARAY

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında lider Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

