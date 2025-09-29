Beşiktaş'ta Rafa Silva resitali! İlginç gol sonrası bir ilk yaşandı

Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u ağırlayan Beşiktaş'ta Rafa Silva üst üste ikinci maçında fileleri havalandırdı, Çek futbolcu Vaclav Cerny ise siyah beyazlı kariyerinde bir ilki yaşadı.

SON İKİ MAÇTA DÖRT GOL

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, Tüpraş Park'ta oynanan Kocaelispor mücadelesinin 4. dakikasında ağları sarsarak son iki maçtaki dördüncü golünü kaydetti.

ELEŞTİRİLERE HAT-TRİCK'LE CEVAP VERDİ

Portekizli yıldız, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Kayserispor deplasmanında hat-trick yapmış ve kariyerinde bir ilke imza atarak kendisi hakkındaki eleştirilere cevap vermişti.

ALTI MAÇTA BEŞ GOL

32 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 6 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

CERNY MERHABA DEDİ

Beşiktaş'ın yaz transfer dönemindeki transferlerinden Çek sağ kanat oyuncusu Vaclav Cerny, siyah beyazlılarda golle tanıştı.

27 yaşındaki futbolcu, Kocaelispor karşısında 10. dakikada ağları havalandırdı ve durumu 2-0'a getirdi.

JOVANOVIC'E SARI KART

Müsabakanın 10. dakikasında Vaclav Cerny, kaleci Aleksandar Jovanovic'ten sıyrıldığı sırada Jovanovic, ceza sahası dışında topa elle müdahalede bulundu. Pozisyonu kesmeyen Hakem Ali Şansalan, Cerny'nin golünün ardından kaleci Jovanovic'e sarı kart gösterdi.