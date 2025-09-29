Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'den Gökhan Gönül açıklaması: Saran'dan sürpriz görev

Fenerbahçe'den Gökhan Gönül açıklaması: Saran'dan sürpriz görev

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Spor Haberleri

Fenerbahçe, görevinden alınan Yardımcı Antrenör Gökhan Gönül hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, genç teknik adamla ilgili yeni bir görevlendirme yapılacağı kaydedildi. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Gökhan Gönül ile yapılan görüşmelerde, 'Samandıra ruhunu geri getirme' hedefi doğrultusunda, futbol aklının tesis edilmesinde önemli bir rol üstlenmesi gerektiği ifade edilmiştir" denildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun ayrılığını duyurduğu Yardımcı Antrenör Gökhan Gönül'e ilişkin bir açıklama yaptı.

SAHA DIŞINDA YENİ GÖREV

Sarı lacivertliler, Tedesco'nun yardımcılık görevinden alınan Gökhan Gönül'e saha dışında bir görev verileceğini duyurdu.

"GÖNÜL'LE İLGİLİ PLANLAMALAR TAMAMLANDIĞINDA..."

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapan Gökhan Gönül ile ilgili olarak bazı bilgilendirmeleri kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Kamuoyundaki tüm söylentilerin aksine, Başkanımız Sayın Sadettin Saran’ın, Gökhan Gönül ile yaptığı görüşmelerde, her fırsatta vurguladığı "Samandıra ruhunu geri getirme" hedefi doğrultusunda, Gökhan Gönül’ün saha içinden çok, Samandıra’nın genel yapısında ve futbol aklının tesis edilmesinde önemli bir rol üstlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Fenerbahçe formasını büyük bir aidiyet ve başarıyla taşıyan, savaşçı ruhu, karakteri ve duruşuyla camiamızda özel bir yere sahip olan Gökhan Gönül’ün, kulübümüze saha dışında da önemli katkılar sağlayacağına olan inancımız tamdır. Kendisiyle ilgili planlamalar tamamlandığında gerekli bilgilendirme ayrıca yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

