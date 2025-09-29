Kerem Aktürkoğlu iddiası gündeme oturdu: Maaşı 1907 TL 

Fenerbahçe'nin, Portekiz kulübü Benfica'dan uzun uğraşlar sonucu transfer ettiği ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 4 yıllık kontrat yapıldığını duyurduğu Kerem Aktürkoğlu için 2 ayrı sözleşme imzaladığı öne sürüldü.

VERGİLER DAHİL 7 MİLYON EURO MAAŞ

Gazeteci İbrahim Seten, TV100'de yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirilen sözleşme dışında 'imaj hakkı' üzerinden bir kontrat daha yapıldığını belirtti.

İmaj hakkı sözleşmesine göre; Kerem Aktürkoğlu'nun yıllık 5 milyon 800 bin euro net gelir elde edeceği ve yaklaşık 1.2 milyon euro vergi ödemesi yapıldığı kaydedildi.

"TFF'YE BİLDİRİLEN SÖZLEŞMEDE KEREM'İN MAAŞI 1907 TL"

Sarı-lacivertli kulübün 2 eski yöneticisinden teyit aldığını belirten Seten, Futbol Federasyonu'na bildirilen resmi sözleşmede Kerem Aktürkoğlu'nun maaşının sadece 1907 TL olduğunu söyledi.