Kerem Aktürkoğlu iddiası gündeme oturdu: Maaşı 1907 TL
Fenerbahçe, uzun yıllar formasını giydiği Galatasaray'ın kaptanlığını da yapan Kerem Aktürkoğlu'nu, 22,5 milyon euro bonservis ve 2,5 milyon euro bonus ödemesi karşılığında Portekiz ekibi Benfica'dan kadrosuna katmıştı. Milli futbolcunun sözleşmesine dair ortaya atılan iddia kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Fenerbahçe'nin, Portekiz kulübü Benfica'dan uzun uğraşlar sonucu transfer ettiği ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 4 yıllık kontrat yapıldığını duyurduğu Kerem Aktürkoğlu için 2 ayrı sözleşme imzaladığı öne sürüldü.
VERGİLER DAHİL 7 MİLYON EURO MAAŞ
Gazeteci İbrahim Seten, TV100'de yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirilen sözleşme dışında 'imaj hakkı' üzerinden bir kontrat daha yapıldığını belirtti.
İmaj hakkı sözleşmesine göre; Kerem Aktürkoğlu'nun yıllık 5 milyon 800 bin euro net gelir elde edeceği ve yaklaşık 1.2 milyon euro vergi ödemesi yapıldığı kaydedildi.
"TFF'YE BİLDİRİLEN SÖZLEŞMEDE KEREM'İN MAAŞI 1907 TL"
Sarı-lacivertli kulübün 2 eski yöneticisinden teyit aldığını belirten Seten, Futbol Federasyonu'na bildirilen resmi sözleşmede Kerem Aktürkoğlu'nun maaşının sadece 1907 TL olduğunu söyledi.