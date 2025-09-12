Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kerem Aktürkoğlu iddiası olay oldu! "Transferi bilerek geciktirdi"

Kerem Aktürkoğlu iddiası olay oldu! "Transferi bilerek geciktirdi"

Fenerbahçe'de kongre üyeleri, 21 Eylül Pazar günü gerçekleşecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da sandık başına gidecek. Ali Koç ve Sadettin Saran ile birlikte başkanlığa aday olan Hakan Bilal Kutlualp, Kerem Aktürkoğlu transferiyle ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen ve kaptanlık pazubandını takan Kerem Aktürkoğlu'nu 22,5 milyon euro bonservis ve 2,5 milyon euro bonus karşılığında Benfica'dan kadrosuna katmıştı. Günlerce gündemden düşmeyen transfer hakkında Fenerbahçe başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp'ten flaş bir açıklama geldi.

Kerem Aktürkoğlu iddiası olay oldu! Transferi bilerek geciktirdi - 1. Resim

MARIO BRANCO İDDİASI

Fenerbahçe'deki sportif direktörlük görevi sona erdikten sonra Portekiz kulübünün futbol direktörü olan Mario Branco'nun, Kerem Aktürkoğlu'nun imza sürecini bilerek uzattığı iddia edildi.

Kerem Aktürkoğlu iddiası olay oldu! Transferi bilerek geciktirdi - 2. Resim

"MARIO BRANCO TRANSFERİ GECİKTİRDİ"

TRT Spor canlı yayınına katılan Kutlualp, "Kerem Aktürkoğlu transferinde Mario Branco'nun zorluk çıkardığına inanıyorum. Çünkü bizi tanıyor. Nasıl davranacağımızı tahmin ettiği için transferi geciktirdiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu iddiası olay oldu! Transferi bilerek geciktirdi - 3. Resim

"35 MİLYON EUROYU BEN ÖDEYECEĞİM"

Milli futbolcunun transfer maliyetine de değinen sarı-lacivertli kulübün başkan adayı, "Kerem Aktürkoğlu'nun 4 yıl boyunca imaj hakları ve tüm giderlerini ben karşılayacağım. Vergiler ve menajerlik ücreti dahil toplam yaklaşık 35 milyon euroyu ben ödeyeceğim. Fenerbahçe'me feda olsun" dedi.

Kerem Aktürkoğlu iddiası olay oldu! Transferi bilerek geciktirdi - 4. Resim

 

