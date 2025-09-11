Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe transferi kapatmadı! Ali Koç'tan Bissouma itirafı geldi

Ali Koç, 21 Eylül'de gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi kongre üyeleriyle bir araya geldi. Fenerbahçe Başkanı, merak konusu olan 8 numara transferi ve Malili oyuncu Yves Bissouma ile ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Yves Bissouma'nın transferinin, futbolcunun sakatlığı sebebiyle gerçekleşmediğini söyledi.

"ELİ KULAĞINDAYDI, SAKATLANDI"

Kongre üyelerine 8 numara transferiyle ilgili bilgi veren Ali Koç, "Hepimiz bir 8 numara istiyoruz. Bissouma'nın eli kulağındaydı, sakatlandı. Zeki bir 8 numara istiyoruz; topu akıllıca dağıtabilecek, box to box (bir ceza sahasından diğer ceza alanına kadar iki yönlü futbol) oynayabilen" ifadelerini kullandı.

"GELEN DE, GİDEN DE BİTMEZ"

Türkiye'de 12 Eylül gecesi sona erecek yaz transfer dönemi için çalışmaların sürdüğü mesajını veren sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Genç bir futbolcu üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Fenerbahçe'de son dakikaya kadar transfer bitmez. Gelen de bitmez, giden de bitmez. Şartları son ana kadar zorlayacağız" açıklamasını yaptı.

 

