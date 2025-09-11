Fenerbahçe transferi kapatmadı! Ali Koç'tan Bissouma itirafı geldi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Yves Bissouma'nın transferinin, futbolcunun sakatlığı sebebiyle gerçekleşmediğini söyledi.

"ELİ KULAĞINDAYDI, SAKATLANDI"

Kongre üyelerine 8 numara transferiyle ilgili bilgi veren Ali Koç, "Hepimiz bir 8 numara istiyoruz. Bissouma'nın eli kulağındaydı, sakatlandı. Zeki bir 8 numara istiyoruz; topu akıllıca dağıtabilecek, box to box (bir ceza sahasından diğer ceza alanına kadar iki yönlü futbol) oynayabilen" ifadelerini kullandı.

"GELEN DE, GİDEN DE BİTMEZ"

Türkiye'de 12 Eylül gecesi sona erecek yaz transfer dönemi için çalışmaların sürdüğü mesajını veren sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Genç bir futbolcu üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Fenerbahçe'de son dakikaya kadar transfer bitmez. Gelen de bitmez, giden de bitmez. Şartları son ana kadar zorlayacağız" açıklamasını yaptı.