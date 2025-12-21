Yaşanan iklim krizi nedeniyle kuraklık tehlikesi günden güne büyüyor. İstanbul barajlarında doluluk oranları da daha önce görülmemiş seviyelere geriledi.

İklim krizi nedeniyle ülkeler susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya. Son veriler ise oldukça can sıkıcı cinsten.

Tarihin en susuz dönemi! İstanbul barajları kırmızı alarm veriyor

İSTANBUL TARİHİ SUSUZLUKLA KARŞI KARŞIYA

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 17.6 seviyesine geriledi. Bu oran aralık ayında İstanbul barajlarında daha önce hiç ölçülmemişti. Tarihi bir rekor ve susuzlukla karşı karşıya kalınan şu günlerde tasarruf çağrıları yinelendi.

KAZANDERE VE PABUÇDERE TÜKENME AŞAMASINDA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre su miktarı Ömerli'de yüzde 17,19, Darlık'ta yüzde 27,84, Elmalı'da yüzde 52,66, Terkos'ta yüzde 18,12, Alibey'de yüzde 11,74, Büyükçekmece'de yüzde 16,58, Sazlıdere'de yüzde 14,98, Istrancalar'da yüzde 24,59, Kazandere'de yüzde 1,59, Pabuçdere'de yüzde 2,57 olarak hesaplandı.

"SUYLA İLGİLİ CİDDİ BİR İMTİHANDAYIZ"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros yaptığı açıklamada tasarrufun önemine dikkat çekerek "İstanbul'da şehre su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı, son 10 yılın aynı dönemine göre en alt seviyeye inmiş haldedir. Suyla ilgili ciddi bir imtihandayız." ifadelerini kullanmıştı.

İKİ SEÇENEK VAR

İstanbul'un genel iklim değerlerine göre en çok yağışı aralık ve ocak ayında aldığını dile getiren Toros, bu ay alınan yağış kadar neredeyse su tüketimi olduğunu ve barajlardaki doluluk oranının artmadığını belirtmişti. Bu noktada yapılması gereken iki seçeneğin söz konusu olduğuna değinen Toros, "Önümüzdeki günlerde bol miktarda yağış gelirse ve barajlar dolarsa bir su sıkıntımız olmayabilir ama yoğun yağış olmazsa o zaman su tüketimimizi azaltmamız gerekiyor. Kullandığımız suyu yarı yarıya indirmemiz lazım aksi takdirde susuzlukla karşı karşıya kalırız." ifadelerini kullandı.

