Sakatlık gerçeği! Mert Hakan Yandaş açıkladı: Dünyada bunu başaran 1-2 oyuncu var

Fenerbahçe takım kaptanı Mert Hakan Yandaş, geçtiğimiz sezondan bu yana devam eden sakatlığına dair konuştu. Yaşadığı zorlu süreçten bahseden deneyimli futbolcu, "Dünya üzerinde bu sakatlığı yaşayıp, futbola dönen oyuncu sayısı 1 ya da 2" dedi.

Fenerbahçe Kulübü, tüm branşları kapsayan sağlık sponsorluğu için Medicana ile anlaşmaya vardı. Chobani Stadı'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Futbol A Takımı Kaptanı Mert Hakan Yandaş da katıldı. Tecrübeli futbolcu, sakatlığı hakkında çarpıcı bir açıklamaya imza attı.

"YURT DIŞINDAN ÖZEL KOŞU BANDI GETİRİLDİ"

"Sakatlığımla ilgili çok spekülasyon dolaştı" diyen 31 yaşındaki futbolcu, "Maalesef dünya üzerinde bu sakatlığı yaşayıp, futbola dönen oyuncu sayısı 1 ya da 2. Her gün 4-5 saat çalışmayla devam eden bir süreç. Sonuna yaklaştım. İnşallah hiçbir futbolcu böyle bir sakatlık yaşamaz. Bir an önce geri dönüp, camiama yardımcı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"YURT DIŞINDAN ÖZEL KOŞU BANDI GETİRİLDİ"

İyileşme sürecine dair dikkat çeken bir detayı da paylaşan Mert Hakan Yandaş, "Sponsorumuz, sakatlığımda yurt dışından özel bir koşu bandı getirdi. Bu da sürecin daha erken tamamlanmasını sağladı" sözlerini sarf etti.

