Fenerbahçe'de başkanlık seçimi: Ülkü Ocakları'ndan Ali Koç'a "koşulsuz" destek

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi: Ülkü Ocakları'ndan Ali Koç'a "koşulsuz" destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de başkanlık seçimi: Ülkü Ocakları&#039;ndan Ali Koç&#039;a &quot;koşulsuz&quot; destek
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sarı-lacivertli camia, 21 Eylül'de sandık başına gidecek. Mevcut başkan Ali Koç'un yanı sıra Sadetin Saran ve Hakan Bilal Kutlualp de adaylıklarını duyurdu. Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı, Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi "Ali Koç'a desteğimizin tam ve koşulsuz olduğunu tüm kamuoyuna ilan ederiz" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'nin 21 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi: Ülkü Ocakları'ndan Ali Koç'a

"DESTEĞİMİZ TAM VE KOŞULSUZ"

Ömer Şanlı, "Mensubu olmaktan onur duyduğum Milliyetçi-Ülkücü Hareketin bir neferi ve Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi olarak; şahsım ve dava arkadaşlarım, gerçekleştirilecek Fenerbahçe Olağanüstü Kongresi'nde Sayın Başkan Ali Koç'a desteğimizin tam ve koşulsuz olduğunu tüm kamuoyuna ilan ederiz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi: Ülkü Ocakları'ndan Ali Koç'a

"FENERBAHÇE'NİN GELECEĞİ İÇİN İRADEMİZİ ORTAYA KOYUYORUZ"

Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı, "Fenerbahçe; köklü tarihi, Cumhuriyetimizin değerleriyle yoğrulmuş asil kimliği ve milyonlarca taraftarının inancı ile yalnızca bir spor kulübü değil, aynı zamanda Türk milletinin ortak gururudur. Bizler, Milliyetçi-Ülkücü Hareketin mensupları olarak, her daim milli değerlerin, ahde vefanın ve haklı mücadelenin yanında olduk. Bugün de aynı kararlılıkla Fenerbahçe'nin geleceği için irademizi ortaya koyuyoruz. Bu vesileyle; tüm kongre üyelerini, camiamızın bütün fertlerini ve futbolseverleri, birlik ve beraberlik içerisinde Sayın Ali Koç'un etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz. Fenerbahçe için, camiamız için, büyük Türkiye için Ne Mutlu Türk'üm Diyene" mesajını yayımladı.

