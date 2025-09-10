Sadettin Saran'dan Tedesco açıklaması: Aykut Kocaman ve Volkan Demirel itirafı! "Kazandığımız günün akşamı..."

Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Sadettin Saran, 21 Eylül’de gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi seçim çalışmalarını sürdürüyor. Saran, Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) Levent’te bulunan tesisinde yönetim kurulu listesinde bulunan isimlerle birlikte basın toplantısı düzenledi.

"FENERBAHÇELİLER TUTULMAYAN SÖZLERDEN YORULDU"

Sarı-lacivertli kulübün yeni başkanını seçeceği kongrenin önemine değinen Sadettin Saran, "Önümüzdeki kongre sadece bir seçim değil. Fenerbahçe’nin geleceği için stratejik bir karardır. Bizim için temel mesele, son 11 yılda yapılamayanların hayata geçirilmesidir. 1.5 yıl içinde şampiyonluk gelmese yeniden aday olmayacağım. Fenerbahçeliler tutulmayan sözlerden yoruldu. Önceliğimiz net, futbolda şampiyonluk" dedi.

"KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nun, bir kongre üyesinin 'Sadettin Saran aday olamaz' diye yaptığı başvurunun reddedilmesi hakkında Saran, "Böyle bir ihtimal olsa ben aday olur muyum? Ben ve arkadaşlarım, kumpas sürecinde Fenerbahçe’nin avukatlığını yapan arkadaşımla gerekli müracaatları yaptık. FIFA ile konuştuk. Spor Bakanlığı bizim devir işlerini kabul etmemesi için hiçbir sebep yok. Biliyorum Spor Bakanlığı'nı arayanlar var. Korkunun ecele faydası yok. Benim önceliklerim var; ilk sırada aile, ikincisi iş, sonra da Fenerbahçe. Artık ikinci olarak Fenerbahçe var. Buraya kadar getirdiğim şirketlerimden feragat edeceğim. İçiniz rahat olsun" şeklinde konuştu.

"HERKESİN ELİNİ SIKACAĞIZ"

Eski sporcu olduğunu ve mücadeleyi çok iyi bildiğini aktaran sarı-lacivertlilerin başkan adayı, "Dış etkenler var, iç etkenler de var. Kısır döngü içerisindeyiz. Benim gördüğüm eksiklik, belirli yerlere gidiliyor ama alt tabakaya gidilmiyor. Herkesin elini sıkacağız. Harekete geçirilmeyen insanlar var. Sadece bahaneye sığınılmaz. Tekmeye kafayla giren takım kuracağız. Hem sahada hem dışarıda gerekli mücadeleyi yapacağız" sözlerini sarf etti.

"TEDESCO'YA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ile ilgili Sadettin Saran, "Bu saatten sonra alınan teknik direktör bizim için en iyi teknik direktördür. Onunla el ele çalışacağız, her türlü desteği vereceğiz. Artık teknik direktörü konuşmak için geç. Ben 'Böyle bir şey yapacağız, senin başkan olma ihtimalin var' demelerini beklerdim ama olmadı, sağlık olsun. Bir dakika daha harcayacak vaktimiz yok. Eğer hâlâ teknik direktör olmasaydı, kazandığımız günün akşamında Aykut Kocaman, Volkan Demirel'i Samandıra’ya davet edecektim" ifadelerini kullandı.

"ESKİ FUTBOLCULARA 'SADECE İZLEYİN' DEDİM"

"Samandıra'da değişim" olacak mı?" sorusuna Saran, "Teknik direktörümüzle konuşmadan bunları konuşmak doğru olmaz. Eski Borussia Dortmund günlerinden gelen futbolu çok iyi bilen, Şampiyonlar Ligi’nde finale kadar yükselmesinde vesile olan, eski futbolculardan oluşan bir futbol aklı oluşturduk. 'Sadece izleyin' dedim, şimdi izliyorlar. Sonra da bunu değerlendireceğiz" cevabını verdi.

"YÖNETİMDE BİRKAÇ DEĞİŞİKLİK OLABİLİR"

Yönetim kurulu listesinin eleştirilmesi üzerine Sadettin Saran, "Yönetimimi eleştirenler var. Biz daha önce büyük isimleri de gördük. Benim listemde önceliğim; benden genç olmaları, kendi işlerinde başarılı olmaları, aileden gelen veya kendi işlerini kurmuş olmaları, Fenerbahçe için taşın altına elini koyacak insanlardan seçtik. Birkaç değişiklik olabilir. Zaten eksiklerimiz de var. Düşünce kalkmasını bilen bir zihniyetle, yeni ekip kurduk. Doğru insanları doğru yere koyup ileride Fenerbahçe’ye faydalı olacak insanlar seçmeye çalıştık. Birbirini seven aynı zamanda eğlenmesin bilen insanlardan kurulu liste oluşturduk. Futbol A.Ş.'de çok iyi isimler olacak" değerlendirilmesinde bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN DEĞİŞİME İHTİYACI VAR"

Saran, 25 yıl önce Fenerbahçe’ye başkan olma hayalinin olduğunun hatırlatılması üzerine, "Bazı şeyler benim dışımda oldu. 2 defa ihraç edildim. 2016 yılına kadar hakkım yoktu. İlk kongre 2018'di. O dönemde Ali Koç için teveccüh vardı. Öyle bir teveccüh varken, Ali Bey seçildi. Zamanlama için çok doğru bir zaman değil ama bugün Fenerbahçe’nin değişime ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Tutulmayan sözleri tutacağız" ifadelerini kullandı.

"BORÇ 21,5 MİLYAR TL"

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda denetim raporunun açıklanmaması üzerine görüşlerini aktaran sarı-lacivertlilerin başkan adayı, "Sürekli para muhabbeti var. Ben bir Fenerbahçeli olarak bundan rahatsızım. Fenerbahçe'nin para bulma derdi yok. 300 milyon TL geliri var. Aylık 4 milyon euro açığımız var. Kulübün 21,5 milyar TL borcu var. Sponsorlar konusunda da; çok ilgi var. Çok gelmek isteyen var. Fenerbahçe'de kaynak oluşturma sorunu yok. Fenerbahçe'de harcama sorunu var. Biz kötü huylu harcamaları sıfıra indireceğiz. Bazı projeleri aksayabilir, futbolda şampiyonluk önceliğimiz için. Her işi erbabına bırakma zihniyetimiz var" değerlendirmesini yaptı.

"BUGÜN ŞARTSIZ ADAYIM"

Haziran 2024'te yapılan seçimde çekilmesi hakkında Sadettin Saran, "Vazgeçme olmadı. 2024’te takım şampiyonluğa gidiyordu. Bir gün üniversitedeki konuşmada soru üzerine, 'Ali Bey bırakırsa ben adayım' dedim, yer yerinden oynadı. Ali Bey'den randevu aldım, aday olacağımı söyledim. Ali Bey de 'Bırakmayı düşünüyorum' dedi. 2 günde 500 imzayı topladık, büyük olay oldu. 'Takım şampiyonluğa giderken nasıl imza toplarsın' dendi. Sonraki süreç uzadı ve ben yıpranmaya başladım. Aradım dönmedi. Bir gün Mourinho beni aradı, 'Sen beni aradın ama kulüpten de aradılar' dedi. Daha fazla yıpranmayalım diye bir tarih verdik arkadaşlarımla. 14 dakika kala aradı ve gelmek istediğini söyledi. Orada bir konuşma gerçekleşti. Dolayısıyla bir vazgeçme olmadı. Bugün şartsız adayım" diye konuştu.

"FENERBAHÇE'DE İLETİŞİM SORUNU VAR"

Çözümün yarısının sorunu bilmekten geçtiğini vurgulayan Saran, "3 şey öne çıkıyor, benim uykumu kaçıran. Türk spor tarihinde 'Başarmazsam aday olmayacağım' dedim. Hocalar suçlandı, sportif direktörler suçlandı. Kan değişimi başkanlıkta da lazım. Bunu gerçekten Fenerbahçe’nin iyiliği için istiyorum. 27 senedir koltuk iki başkan arasında gidiyor, geliyor. Fenerbahçe'de iletişim sorunu var. Fenerbahçe'nin karar mekanizmasında sorun var. Üçüncü de futbol aklı. Biz de bunları daha iyi yapacağımız için adayız. Biz açık ve şeffaf olacağız. Herkese kapımız açık. Ben yapıcı eleştiriye çok önem veren insanım. Bana istifa diye bağıranların hiçbir zaman kombinesini iptal etmem. O işe de tribünleri bilen insanlarla gideceğiz" şeklinde konuştu.

"ŞAMPİYONLUK GELSE ADAY OLMAZDIM"

Ali Koç ile görüşmesini paylaşan Sadettin Saran, "Ali Bey ile 2024 yılındaki seçim öncesi son görüşmemizde, 'Çok iyi bir takım kuruyorum. 2 yeni yönetici alıyorum' dedi. Ali Bey hata yaptı ama bu sene şampiyon yapacağına inandım. Fenerbahçe şampiyon olsa aday olmazdım. Artık süresi doldu diye inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Sadettin Saran, Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ile de görüşeceğini aktararak, Başkan Ali Koç ile ortak yayın düşünmediklerini ama Fenerbahçe TV’ye çıkacaklarını dile getirdi.

"SAYEMİZDE 300 MİLYON DOLAR EKSTRA GELİR OLDU"

Sadettin Saran, yayın ihalesini alamamasının muhtemel Fenerbahçe başkanlığında olumsuz durum oluşturacağına dair görüşlerini şu sözlerle aktardı:

"Benim için 'Yayın ihalesini kazandı ama alamadı, kendi hakkını koruyamayan Fenerbahçe'nin hakkını nasıl koruyacak?' diyorlar. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyorlar. İhaleye bizi almamaya çalıştılar, buna rağmen girdik. Senelik 65 milyon euroya bitecekken 3 seneliğine yarım milyar dolar teklif ettik, ortalık karıştı. Her türlü lobiye rağmen teklifimiz kabul edildi. Sonra onların fiyatı arttı, bize geldiler 'Artıracak mısınız?' diye. Sayemizde kulüplere 300 milyon dolar ekstra gelir geldi. 50 yaşından sonra kimsenin kapısına gitmeyeceğimi söylemiştim ve gitmedim. Fenerbahçe başkanı olarak gerekirse milletin kapısında yatarım. 'Hak koruyamadı' diyenler ya yarım akıllı ya da kötü niyetli."