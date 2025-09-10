Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'nin yeni hocası Tedesco, Mourinho'nun kopyası: Rotasyon sevdalısı...

Fenerbahçe’nin yeni hocası Tedesco, Mourinho'nun kopyası: Rotasyon sevdalısı...

Fenerbahçe’nin yeni teknik patronu Domenico Tedesco, selefi olan Portekizli hocayı hatırlatıyor. Jose Mourinho gibi önemli bir futbolculuk geçmişi yok, o da üçlü savunma oynatıyor, hücumu ikinci planda tutuyor, geçiş oyununu benimsiyor. Ayrıca Portekizli gibi tazminat canavarı…

UĞUR AKTAN - Fenerbahçe’nin hoca adaylarından Domenico Tedesco sarı lacivertlilerin yeni teknik patronu oldu. İki sezonluk sözleşme imzalanan 39 yaşındaki teknik adam tartışmalara sebep oldu. 

ROTASYONU GENİŞ TUTUYOR

Kariyerinin çok büyük bir bölümünde takımlarını üçlü savunma ile sahaya süren Tedesco’nun, Jose Mourinho’nun üçlü savunmasından bıkan ve bundan sıyrılmak isteyen Fenerbahçe’de nasıl bir formül bulacağı şimdilik merak konusu. Tıpkı üçlü savunma gibi geniş rotasyon kullanımı da dikkati çeken Tedesco’nun, her rakibe göre farklı diziliş ve oyuncular tercih etmesi Fenerbahçe’nin ideal 11’i bulmasını yine engelleyebilir

Fenerbahçe’nin yeni hocası Tedesco, Mourinho'nun kopyası: Tazminat canavarı... - 1. Resim

POTANSİYELİ VAR AMA...

Bundesliga’da çalıştırdığı Leipzig ve Schalke’den sezon ortasında ayrılan Tedesco bu özelliğiyle de Jose Mourinho’yu andırıyor ve Fenerbahçe’deki görev süresi büyük bir merakla bekleniyor. Dünya futbolundaki en potansiyelli teknik direktörlerden biri olarak gösterilen Tedesco’nun yolu ilerleyen yıllarda Avrupa’nın elit kategorideki takımlarıyla kesişebilir ancak bunun için hâlâ alması gereken bazı yollar var ve Mourinho’nun halefi olmak gibi büyük bir sorumluluk bu yolun şimdilik ilk adımı. Tedesco’nun Mou’ya bir başka benzerliği ise başına geçtiği takımlardan tazminatlarla gönderilmesi…

Fenerbahçe’nin yeni hocası Tedesco, Mourinho'nun kopyası: Tazminat canavarı... - 2. Resim

TEDESCO’YA TÜRK ANTRENÖR

Tedesco’nun en büyük handikabı ligde üç maçın geride kalmış olması. Transferlerini kendisinin yapmadığı ve kamp dönemini kendisinin geçirmediği bir takıma dokunuşları muhtemelen sınırlı olacak ve en ufak puan kaybında camianın son yıllardaki kırılganlığıyla yüzleşecek. “Önce savunma güvenliği” diyen ve üçlü savunmada daha rahat ve şiddetli pres yapılacağını savunan Tedesco’nun Fenerbahçe’nin genlerindeki hücum futbolu beklentisine cevap verip veremeyeceğini ise zaman gösterecek. Bu arada yeni teknik adamın yardımcısı Gökhan Gönül oldu.

 

