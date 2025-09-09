Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İsmail Kartal'dan basın toplantısı kararı: Seçimi işaret etti

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için görüştüğü isimlerden biri olan İsmail Kartal, sarı lacivertli kulübün Domenico Tedesco'yu takımın başına getirmesinin ardından bir açıklama yayımladı.

Domenico Tedesco'yu ile anlaşan Fenerbahçe'de yerli teknik direktör adaylarının başında gelen İsmail Kartal, sürece dair bir açıklama yaptı.

"HAKKIMDA ASILSIZ İDDİALAR VAR"

Kendisi hakkında asılsız iddialar ortaya atıldığını kaydeden Kartal, "Fenerbahçe’mizin yeni teknik direktörünün belirlenmesi sürecinde hakkımda asılsız gerçek olmayan, çarpıtılarak sunulan ciddi bilgi kirliliği mevcuttur." dedi.

BASIN TOPLANTISI KARARI

Seçimin ardından bir basın toplantısı düzenleyerek hakkındaki iddiaları cevap vereceğini belirten Kartal, Fenerbahçe’mizin bir evladı olarak, seçim sürecini de düşünerek cevap hakkımı saklı tutmaktayım. Bu süreçlerden hemen sonra taraftarlarımıza ve camiamıza gerekli tüm açıklamaları basın toplantısıyla yapacağım." ifadelerini kullandı.

2 YILLIK ANLAŞMA

Fenerbahçe, Domenico Tedesco ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı lacivertliler ayrıca, kulübün eski oyuncularından Gökhan Gönül'ün Tedesco'nun yardımcısı olarak görev alacağını duyurdu.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco getirilmiştir. 2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılan teknik adamın yardımcılığını uzun yıllar çubuklu formamızı giyen önceki kaptanlarımızdan Gökhan Gönül yapacaktır. Yeni teknik ekibimizin imza törenine ilişkin detaylar daha sonra paylaşılacaktır." denildi.

