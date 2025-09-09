Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ali Koç'tan Tedesco yorumu: Coşkulu futbol geri dönecek

Ali Koç’tan Tedesco yorumu: Coşkulu futbol geri dönecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ali Koç’tan Tedesco yorumu: Coşkulu futbol geri dönecek
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör Domenico Tedesco ile birlikte sarı-lacivertlilerin özlenen futbol anlayışına kavuşacağını söyledi. Koç, hem Süper Lig şampiyonluğu hem de Avrupa’da final hedefini vurguladı.

Fenerbahçe Futbol Takımı’nın teknik direktörlük görevine İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco getirildi. Sarı-lacivertlilerin Başkanı Ali Koç, yapılan teknik direktör değişimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, “Sezon başında oynadığımız 5 resmi maçtaki futbol şampiyonluk inancımızı sorgular hale getirdi. Kadromuz çok daha iyi futbol oynamalıydı. Bu nedenle zor bir karar alarak hocamızla yolları ayırdık. Riskli bir karardı ama Fenerbahçe’nin menfaatleri ve şampiyonluğu için doğru bir adım attığımıza inanıyorum” dedi.

Koç, yeni teknik adam Tedesco hakkında da, “Fenerbahçe’nin hücuma dayalı coşkulu futbol geleneğine en uygun hocayı seçmek istedik. Bu karar popülizmle değil, verilerle verildi. Domenico Tedesco ile şampiyon olacağımıza inancımız tam. Bu süreç çift taraflı bir fırsat olacak” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı ayrıca, “Süper Lig’de şampiyonluk ve Avrupa Ligi’nde Tüpraş Stadı’nda final oynamak en büyük hedefimiz. Şu anki takımımızın değeri 315 milyon euro” sözleriyle iddialı hedeflerini paylaştı.

