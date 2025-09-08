Fenerbahçe'de Ali Koç'tan yeni teknik direktör açıklaması: Profilini çizdi

EMİN ULUÇ - Seçim mesaisine başlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün katıldığı organizasyonlarda önemli açıklamalar yaptı.

Jose Mourinho’nun ayrılığı hakkında ilk defa konuşan Koç, “Onu buraya getirmek bile başarıydı. Kendisinden daha ofansif oyun istedik. Olmayacağını gördüğümüz için yolları ayırdık. Her maçta geriye düşüp öne geçmek için çırpınıyoruz. Bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık. Üç dört yabancı ile görüşüyoruz” itirafında bulundu.

MACERA ARAMAYIN

İtalyan teknik adam Luciano Spalletti’ye teklif yaptıklarını ancak olumsuz geri dönüş aldıklarını belirten Ali Koç, “Bu sezon çalışmama kararı aldı. Yerli olacaksa İsmail Kartal’ın hakkıdır. Onu isteyen kadar istemeyen de var. Alman ekolüne yöneldik. Bir iki gün içinde yeni hocamızı açıklayacağız. Bu sene kadromuz belki de tarihteki en kuvvetli kadromuz. Avrupa beklentisi yüksek. Her maçta 11 oyuncunun 8-9’u yabancı olacak. Bu nedenle yabancıların yönetimi, yıldızların yönetimi ve Avrupa tecrübesi öne çıkıyor” dedi.

GENETİK MESELESİ

Benfica’ya elenmeyi değil ama elenme şeklini kabul edemediğini belirten Ali Koç, “Bizim genetiğimiz 99 golle 99 puan toplamaktır. Mourinho’nun savunma ağırlıklı futbolu Avrupa’da iş yapar ama Türkiye’de çoğu maçta ezip geçmemiz gerek” dedi.