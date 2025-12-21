21 Aralık 2025’te uygulanan 2025-YDUS 2. Dönem sınavının ardından adayların merakla beklediği soru ve cevap anahtarlarıyla ilgili açıklama geldi. ÖSYM, temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının bir bölümünü erişim ekranı araştırılıyor. Peki, YDUS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 YDUS 2. DÖNEM SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre 2025-YDUS 2. Dönem Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’luk bölümü adayların erişimine açıldı.

Sınava başvuran adaylar, sınavda sorulan tüm soruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden görüntüleyebiliyor. Bu erişim, 21 Aralık 2025 saat 13.40 itibarıyla başladı ve 10 gün boyunca devam edecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak Temel Soru Kitapçığı diziliminde soruların tamamını inceleyebilecek. Görüntüleme süreci 31 Aralık 2025 saat 23.59’da sona erecek.

2025-YDUS 2.DÖNEM TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI (% 10)

YDUS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025-YDUS 2. Dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de ÖSYM tarafından duyuruldu. Takvime göre YDUS 2. Dönem sonuçları 29 Ocak 2026 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar, yine ÖSYM’nin resmi internet sitesi ve Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılacak.

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, puanlarına göre tercih sürecine hazırlanacak. YDUS sonuçları, tıpta yan dal uzmanlık eğitimi için kritik öneme sahip olduğu için adayların sonuç belgelerini ve puan hesaplamalarını dikkatle incelemesi öneriliyor.

