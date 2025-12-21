Adalet Bakanlığı Sınavları devam ederken gözler sonuç takvimine çevrildi. Sınav sonucunda 850 adli yargı, 50 idari yargı, 100 avukatlıktan geçiş olmak üzere toplam 1000 hakim ve savcı yardımcısı Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek. Peki,Adalet Bakanlığı Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2025 Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) 21 Aralık'ta tamamlanacak. Sınav telaşı kısa bir süre sonra sona erecek adayların gündemindeki konulardan biri de sonuçlar oldu. ÖSYM takvimiyle Adalet Bakanlığı Sınav sonuç tarihi duyuruldu. Adalet Bakanlığı Sınavları'nın sonuçları 21 Ocak'ta açıklanacak.

Adalet Bakanlığı Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM sonuçlar için tarih verdi)



ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak. Kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde, “Mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihlerini Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından takip ediniz.”; 70 ve üzerinde puan alan ancak, kontenjana giremeyen adaylar için “Kontenjan nedeniyle mülakata katılmaya hak kazanamadınız.”; 70 puanın altında puan alan adaylar için ise “Kazanamadınız.” ibaresi yazılacak.

Adaylar mülakat tarih ve sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ile internet adresinden öğrenebilecekler.

Haberle İlgili Daha Fazlası