Fenerbahçe'ye yeni transferinden büyük şok! Bir anda kendini yere bıraktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez, Meksika-Japonya maçında sakatlanarak oyundan çıktı. Sarı-lacivertliler, deneyimli ismin sağlık durumunu yakından takip ediyor.

Fenerbahçe'nin kısa bir süre önce West Ham United'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Edson Alvarez, Meksika Milli Takımı'yla Japonya'ya karşı oynanan hazırlık maçında talihsiz bir sakatlık yaşadı.

SAĞLIK EKİPLERİ SAHAYA GİRDİ

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan ve aynı zamanda Meksika Milli Takımı'nın kaptanlığını üstlenen 27 yaşındaki deneyimli futbolcu, topsuz alanda bir anda kendini yere bıraktı. Hemen ardından kulübesine işaret eden Alvarez için sağlık ekipleri sahaya davet edildi.

FENERBAHÇE TAKİPTE

Saha içinde yapılan ilk müdahalenin ardından oyuna devam edemeyeceği anlaşılan Alvarez, yerini bir başka oyuncuya bırakarak kenara alındı. Tecrübeli futbolcu sahayı yürüyerek terk ederken, durumu ise yapılacak detaylı sağlık kontrollerinin ardından belli olacak.

Fenerbahçe cephesinde ise oyuncunun son durumu yakından takip ediliyor.

