Herkes bu haberi konuşuyor! Zidane bombası: Fenerbahçe'ye cevap geldi

Milli maçhaftasında yeni teknik direktörünübelirlemek isteyen Fenerbahçe yönetiminin, futbol takımının başına Real Madrid ile 3 defa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan dünyaca ünlüFransız teknik direktör Zinedine Zidane'ı getirmek için düğmeye bastığı konuşuluyor.

ZIDANE S Ü RPR İ Z İ

Sportif direktör Devin Özek; Ange Postecoglou, Luciano Spalletti ve Domenico Tedesco ile temasa geçerek durumları hakkında sunum yaptı. Adaylardan Spalletti, ailesiyle vakit geçirmek istediği için teklifi geri çevirdi. Yönetim, sürpriz bir adım atarak Zinedine Zidane ile masaya oturdu.

Ö N ANLA Ş MA TAMAM ! MAAŞ VE S ÖZLE ŞME DETAYLARI G ÖRÜ Ş ÜLÜYOR

Sabah gazetesinde yer alan habere göre;Fransız çalıştırıcı, teklife olumlu cevap verdive taraflar arasında ön anlaşma sağlandı.Maaş ve sözleşme detaylarıüzerinde görüşmeler tamamlandığında 53 yaşındaki teknik direktör, Türkiye'ye gelecek.

LA LIGA, Ş AMP İ YONLAR L İ G İ , KUL Ü PLER D Ü NYA KUPASI, UEFA S Ü PER KUPASI...

Teknik direktörlükkariyerine Real Madrid Castilla'da başlayan Zizou lakaplı Zidane, Ocak 2016'da Rafael Benitez'in ayrılmasının ardından Real Madrid'in başına geçti.Haziran 2018'e kadar görev yaptığı eflatun-beyazlılarda 3 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupası, 2 Kulüpler Dünya Kupası, 1 La Liga, 1 İspanya Süper Kupası kazandı.Mart 2019'da Madrid'de yeniden koltuğa oturan Cezayir asıllı Fransız taknik adam, Haziran 2021'de yollarını ayırdı. İkinci döneminde bir La Liga ve İspanya Süper Kupası şampiyonlukları elde etti.

100 MİLYON EURO'YU REDDETTİ

2012 senesinde kapanma ile karşı karşıya kalan Fransa 2'nci Lig ekibi Rodez Aveyron'un yatırımcısı durumundaki Zidane, geçtiğimizsezon Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'den bir yıl için 100 milyon eurolukteklif almış veastronomik ücretireddetmişti.

İ SMA İ L KARTAL HABER BEKL İYOR

Teknik direktör İsmail Kartal, 31 Ağustos'ta Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın ile görüşmüştü. Sunum yapan tecrübeli teknik direktör, göreve hazır olduğunu bildirmişti. Tek yerli aday olarak öne çıkan İsmail Kartal, Başkan Ali Koç'un nihai kararınıbekliyor.