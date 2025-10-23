İlkay Gündoğan'dan sakatlığı için ilk açıklama! Hangi maçlarda olmayacak?

Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'ünci haftasındaki Bodo/Glimt karşılaşması öncesi gerçekleşen son antrenmanda sakatlık geçirdi ve mücadelede oynayamadı. RAMS Park'ta 3-1 galip geldikleri karşılaşmayı tribünden takip edip, takım arkadaşlarına destek veren yıldız oyuncu, 90 dakika sonunda sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"UMARIM EN KISA ZAMANDA SAHALARA DÖNEBİLİRİM"

Sakatlığına vurgu yapan İlkay Gündoğan, "Bu geceki harika takım performansından dolayı çok mutluyum! Umarım en kısa zamanda sahalara dönebilirim! Sevginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Gündoğan'ın sarı-kırmızı kalp emojileri de eklediği paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

LİGDE 2, AVRUPA'DA BİR MAÇTA YOK

Sarı-kırmızılı futbolcunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı; bu süreçte Göztepe, Trabzonspor ve Ajax maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi.