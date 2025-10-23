Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > İlkay Gündoğan'dan sakatlığı için ilk açıklama! Hangi maçlarda olmayacak?

İlkay Gündoğan'dan sakatlığı için ilk açıklama! Hangi maçlarda olmayacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İlkay Gündoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Bodo/Glimt, Süper Lig, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, RAMS Park'ta 3-1 sonuçlanan Bodo/Glimt maçı sonrası sosyal medyadan açıklama yaptı. Şampiyonlar Ligi mücadelesinden bir gün önce idmanda geçirdiği sakatlık sebebiyle kadroda yer almayan 34 yaşındaki futbolcunun, Süper Lig ve Avrupa'da hangi maçları kaçıracağı da belli oldu. 

Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'ünci haftasındaki Bodo/Glimt karşılaşması öncesi gerçekleşen son antrenmanda sakatlık geçirdi ve mücadelede oynayamadı. RAMS Park'ta 3-1 galip geldikleri karşılaşmayı tribünden takip edip, takım arkadaşlarına destek veren yıldız oyuncu, 90 dakika sonunda sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bodo/Glimt maçını kaçıran İlkay Gündoğan'dan sakatlığı için ilk açıklama - 1. Resim

"UMARIM EN KISA ZAMANDA SAHALARA DÖNEBİLİRİM"

Sakatlığına vurgu yapan İlkay Gündoğan, "Bu geceki harika takım performansından dolayı çok mutluyum! Umarım en kısa zamanda sahalara dönebilirim! Sevginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Gündoğan'ın sarı-kırmızı kalp emojileri de eklediği paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

LİGDE 2, AVRUPA'DA BİR MAÇTA YOK

Sarı-kırmızılı futbolcunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı; bu süreçte Göztepe, Trabzonspor ve Ajax maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Bodo/Glimt maçını kaçıran İlkay Gündoğan'dan sakatlığı için ilk açıklama - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Erdoğan - DEM heyeti görüşmesinde tarih belli olduİmralı heyetinden Selahattin Demirtaş açıklaması!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'Icardi rüyasından uyanmalı! Bu haliyle TFF 1'inci Lig'de bile oynayamaz' - Spor'Rüyasından uyanmalı! Bu halde TFF 1. Lig'de bile oynayamaz'Spor yazarları Galatasaray-Bodo/Glimt maçı için ne dedi? 'Baştan sona Okan Buruk resitali' - SporSpor yazarları, G.Saray-Bodo maçı için ne dedi?Galatasaray maçında neye uğradıklarını şaşırdılar! Norveçli gazeteciler desibel ölçümü yapıp kulaklarını tıkadı - SporTelefona sarılıp kulaklarını tıkadılarDoğru analiz, doğru teşhis! - SporDoğru analiz, doğru teşhis!Fenerbahçe, Olympiakos'u farklı devirdi - SporFenerbahçe, Olympiakos'u farklı devirdiSergen Yalçın: Bazı şeylerin değişmesi gerekecek - SporSergen Yalçın: Bazı şeylerin değişmesi gerekecek
Sonraki Haber Yükleniyor...