Baş döndüren Osimhen, rüya gören Icardi

Galatasaray, Liverpool galibiyetinin anlamını pekiştirme adına büyük önem taşıyan karşılaşmada hata yapmadı. Şampiyonlar Ligi'nde 'olmazsa olmaz' ilk 24 içinde yer alma hedefi için iç sahada Bodo/Glimt maçının kazanılması dışında bir sonuç, kuvvetle muhtemel Avrupa'da moralman çöküşü beraberinde getirirdi.

RAMS Park'ta sürprize izin vermeyen sarı-kırmızılılarda

Osimhen böyle istedi

Bodo karşısında 3 önemli noktanın altını çizmek gerek. Güzelliklerden başlarsak, kuşkusuz en tepeye Victor Osimhen'i yazmalı. Büyük oyuncular dünyanın her yerinde büyük yer kaplıyor; CV'sinde 'Serie A kralı' yazan 26'sında bir star cep yakıyor. Nitekim ekonomisi alarm veren Türk futbolunda bir kulübün gözden çıkardığı 75 milyon euroluk rekor bonservis, bu mücadeleler için değilse ne için!

Osimhen, günümüz futbolunda santrforların görevinin sadece skor katkısıyla sınırlı kalamayacağı gerçeğini dün gece bir defa daha göstermiş oldu. 'Koşu mesafesi'nin de istatistikten ibaret olmadığını kanıtladı. Maç sonları üzerinde gerekli gereksiz yorum yapıladursun,İlk golündeki kaleciyi çaresiz bırakan tekte klas vuruşunun yanı sıra farkı ikiye çıkaran fırsatçılığı ve spikerin deyimiyle baş döndürücü baskısıyla Yunus'un bitiriciliği... Galatasaray hanesinde 3'ü gösteren tabelada hep Osimhen vardı.

Nijeryalı, attığı 2 gol dışında sahada kaldığı 72 dakika boyunca rakip için korkutucu güç oldu.Bu da tam olarak Osimhen etkisi oluyor ki çabanın karşılığında 'maçın oyuncusu' ödülü doğru isme gitti.

Topla kavga eden adam Barış Alper!

Stadı dolduran ve TV başında heyecanla maçı takip edenler için mutlu bir futbol akşamı yaşandı. Ancak işin sırıtan tarafları var.

İkinci önemli nokta Barış Alper Yılmaz meselesi. Okan Buruk, maç sonu röportajında,

Kulübeye gelirken tribünlerin bir bölümünün ıslıklı tepkisi, Avrupa'da 3 gollü galip gelinen maçta şaşırtıcı olabilir. Oysamisali, Seyrantepe'de yaşananlar birikmişliğin sonucu. NEOM'a gerçekleşmeyen transfer sürecinde manşetlerden inmeyen kriz, herkesin aklının bir köşesinde kaldı.Barış Alper'in, Bodo maçında tekrar sahnelediği 'topla kavga eden' görüntüsünden sıyrılıp, basit oynaması şart. Fizik gücü de bir yere kadar seni sahada tutar.

Fenomen Icardi'nin futbola ihaneti

Üçüncü parantez Mauro Icardi'ye. İlk 11'de değilim diye haftalardır türlü tepki koyan Arjantinli, bu görüntüsüyle değil Şampiyonlar Ligi, TFF 1'inci Lig'de de oynayamaz. Sadece kondisyon diye düşünülmesin, Galatasaraylıların Hakim Ziyech'ten antrenmanlı olduğu umursamaz tavırlar cabası.

Kendi birinci bölgesinde hiçbir baskı görmeyen Bodo/Glimt, istediği gibi rahatça pas yaptı. Icardi, uzatmalarla birlikte 20 dakikayı aşkın süre topu ileride tutmaya yardımcı olmadığı gibi adeta takımını da bir kişi eksik bıraktı.

Osimhen'in arkasında beklemekten sıkıldıysa, futbolda emeklilik günlerini yaşarcasına hantallıktan kurtulmalı. Hem fizik hem de ruh hali olarak hantallıktan! Zira tribünleri mest ettiği futboluna ihanet ediyor.