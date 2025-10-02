Liverpool: Bir galibiyetten daha fazlası!

Futbolda bazı klişeler vardır, yerli yersiz akla gelen. O ezberlerden birinin doğru kullanımı için Galatasaray'ın son Premier Lig şampiyonu Liverpool karşısında elde ettiği skor tam da zamanı; 3 puandan fazlası.
Son galibiyetini Kasım 2024'te bir diğer İngiliz takımı Tottenham'a karşı şaşaalı bir ofansif oyunla alan Galatasaray'ın, Avrupa kupalarında 7 maç sonra kazanmasından sebep değil bu girizgâh.
28 Mayıs 2018'deki Lokomotiv Moskova mücadelesinin ardından iç sahada 8 maçlık Şampiyonlar Ligi galibiyet hasretine son verilmesi gibi sadece istatistiki bir okuma da yok.
Her şeyden önce topyekûn belirlenen Avrupa hedefinin mükâfatı anlamında özel bir galibiyet. Nereden anlıyoruz bu hedefin ciddiyetini?
İlk olarak Osimhen için gözünü karartıp, hiçbir Türk kulübünün cesaret edemediği 75 milyon euroluk rekor bonservis ödenmesinden.
Oyuncuyla günlerce sürecek kriz pahasına Barış Alper'e gelen 40 milyon euro transfer teklifini geri çevirme ısrarı da aynı şekilde. Üstelik ciddi bir sakatlıktan dönüp hazır olmayan Icardi ve sezon öncesi kampı yemeyen Osimhen'in fiziki yetersizliğinin en yüksek hissedildiği günlerde gösterilen kararlılık!
'Yıldızlar topluluğu' yakıştırmasını hak eden Liverpool'a karşı olabilecek en doğru stratejiyle kazanılan haklı galibiyetten söz ediyoruz. O Liverpool ki sadece yaz transfer döneminde 500 milyon euronun üzerinde harcama yaptı.
Devler Ligi'nde bu sezon favoriler arasında yer alan takıma uzatmalarla birlikte geçen 100 dakikada 2 net pozisyon vermek çok kıymetli. Daha önemlisi ismi cismi ne olursa olsun takımların bundan sonra RAMS Park'a çok daha çekinerek gelecek olmaları.
Liverpool maçı;
-Almanya'daki 5-1'lik Eintracht Franfurt kabusuyla bir anda tükenme noktasına gelen umutları tekrar filizlendirdiği için,
-Art arda lig şampiyonluklarına karşın Avrupa'da sınıfta kalmasından sebep eleştirilen Okan Buruk'un, dersine çalışıp hatalarından ders çıkardığında takımı ne kadar ileri taşıyabileceğini göstermesi bakımından,
-Jakobs gibi ciddi yatırım yapılmasına rağmen 'olmasa da olur' duruma düşen futbolcuların, yoğun takvimde gerektiğinde maça damga vuracak performanslar gösterebilmesi açısından,
-Kadro değerleriyle peşin hüküm verme, günün sonunda 'Türk furbolunun makus talihi' deme kolaycılığına tepki olarak 3 puandan fazlası.
Osimhen'in, henüz teri kurumadan saha içinde verdiği röportajda vurguladığı; "Kazanacağımıza kimse inanmıyordu, burada bulunan insanlar hariç" gerçekliğinden çok daha farklı bir noktaya gelindi. Nitekim Galatasaray'a inananlar artık sadece kendi taraftarı değil.