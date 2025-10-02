Liverpool: Bir galibiyetten daha fazlası!

Futbolda bazı klişeler vardır, yerli yersiz akla gelen. O ezberlerden birinin doğru kullanımı için Galatasaray'ın son Premier Lig şampiyonu Liverpool karşısında elde ettiği skor tam da zamanı; 3 puandan fazlası.

Son galibiyetini Kasım 2024'te bir diğer İngiliz takımı Tottenham'a karşı şaşaalı bir ofansif oyunla alan Galatasaray'ın,kazanmasından sebep değil bu girizgâh.

28 Mayıs 2018'deki Lokomotiv Moskova mücadelesinin ardındangibi sadece istatistiki bir okuma da yok.

Kararlılığın mükâfatı

Her şeyden önce topyekûn belirlenen Avrupa hedefinin mükâfatı anlamında özel bir galibiyet. Nereden anlıyoruz bu hedefin ciddiyetini?

İlk olarak Osimhen için gözünü karartıp, hiçbir Türk kulübünün cesaret edemediği 75 milyon euroluk rekor bonservis ödenmesinden.

Oyuncuyla günlerce sürecek kriz pahasına Barış Alper'e gelenda aynı şekilde. Üstelik ciddi bir sakatlıktan dönüp hazır olmayan Icardi ve sezon öncesi kampı yemeyen Osimhen'in fiziki yetersizliğinin en yüksek hissedildiği günlerde gösterilen kararlılık!

Dile kolay... 500 milyon euro!

'Yıldızlar topluluğu' yakıştırmasını hak eden Liverpool'a karşı olabilecek en doğru stratejiyle kazanılan haklı galibiyetten söz ediyoruz. O Liverpool ki sadece yaz transfer döneminde 500 milyon euronun üzerinde harcama yaptı.

Devler Ligi'nde bu sezon favoriler arasında yer alan takıma uzatmalarla birlikte geçenvermek çok kıymetli. Daha önemlisitakımların bundan sonra RAMS Park'a çok daha çekinerek gelecek olmaları.

Dersine çalışan Okan Buruk

Liverpool maçı;

-Almanya'daki 5-1'lik Eintracht Franfurt kabusuyla bir anda tükenme noktasına gelen umutları tekrar filizlendirdiği için,

-Art arda lig şampiyonluklarına karşın Avrupa'da sınıfta kalmasından sebep eleştirilentakımı ne kadar ileri taşıyabileceğini göstermesi bakımından,

-Jakobs gibi ciddi yatırım yapılmasına rağmenduruma düşen futbolcuların, yoğun takvimde gerektiğinde maça damga vuracak performanslar gösterebilmesi açısından,

-Kadro değerleriyle peşin hüküm verme, günün sonundademe kolaycılığına tepki olarak

Artık statla sınırlı değil

Osimhen'in, henüz teri kurumadan saha içinde verdiği röportajda vurguladığı; "Kazanacağımıza kimse inanmıyordu, burada bulunan insanlar hariç" gerçekliğinden çok daha farklı bir noktaya gelindi. Nitekim Galatasaray'a inananlar artık sadece kendi taraftarı değil.