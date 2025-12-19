Aslantepe'de kafa karıştıran gol

Galatasaray, 'mecburi' rotasyonla mücadele ettiği Başakşehir karşısında istediğini aldı. Ev sahibi adına 7 ay önce 'son şampiyon' ünvanını kazandığı Türkiye Kupası'na galibiyetle başlamanın yanı sıra artıların ön plana çıktığı bir karşılaşma oldu.

Ahmed'den mesaj var

Yoğun fikstürde hem sakat ve cezalıların fazlalığı hem de kadro mühendisliğinde kendi hataları sebebiyle eli kolu bağlanan Okan Buruk, Kasımpaşa müsabakası öncesi üzerine çok yük binen oyuncularını dinlendirme fırsatı buldu. Diğer yandan ilk 11'de şans bulan iki futbolcunun büyük katkı vermesiyle yedek kulübesindeki alternatifleri de arttı.

Galatasaray-Başakşehir maçında tek golü Ahmed Kutucu kaydetti

Art arda görev aldığı maçlarda büyük hatalar yapan genç stoper Arda Ünyay ve devre arasında gönderileceği konuşulan Ahmed Kutucu, Ali Sami Yen'deki kupa gecesinde akılda kalan performanslar sergiledi. Okan Buruk da maç sonu röportajında iki oyuncudan özel olarak bahsetmeyi ihmal etmedi. Özellikle Ahmed, attığı şık gol ve ofansif etkinliğiyle transfer dönemi öncesi 'Ben de varım' diyerek, hocasının kafasını karıştırmayı başardı.

Günay ayakta kaldı

Dikkat çeken bir diğer isim Günay Güvenç oldu. Monaco maçında rakip takım teknik direktörünün oyununa gelen ve Uğurcan Çakır'ın yerine demoralize halde kaleye geçer geçmez hatalı gol yiyen Günay, Başakşehir'e karşı son bölümde gol izni vermedi. Galatasaray'ın skoru koruma içgüdüsüyle geri çekildiği anlarda yaptığı kurtarışlarla 3 puana önemli katkı sağladı.

Sarı-kırmızılılarda olumsuz tek nokta, iki devrede geceyle gündüz kadar farklı görüntüden yine esintiler sunulmasıydı. Son 6 maçta kalesinde gördüğü son 6 golün tamamı ikinci yarılarda gelen Galatasaray, Başakşehir sınavında kötü istatistiği Günay'ın hatasız oynaması sonucu sürdürmedi.

Günay Güvenç başarılı bir performans sergiledi

Maç sonları hep sıkıntı!

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de çıkılan neredeyse her karşılaşmada dakikalar ilerledikçe rakiplerinin fizik kapasitesinin gerisinde kalınması büyük soru işareti. Galatasaray, iyi başlasa da maçları bitirmekte zorlanıyor. Aynı defo dün gece Türkiye Kupası'nda da hissedildi. Teknik ekibin, lige verilecek 3 haftalık arada transfer çalışmaları kadar bu eksikliği de ciddi anlamda masaya yatırması gerekiyor.

Ayrılık kapıda

Karşılaşmanın ardından Ahmed ve Arda dışında ilk 11'de forma giyen Gökdeniz Gürpüz ve Günay'ın da isimlerini vererek memnuniyetini dile getiren Okan Buruk, son 10 dakikda yedekten maça dahil olan Yusuf Demir'den hiç söz etmedi. Bu detay, sözleşmesinin son sezonundaki futbolcunun forma şansını bir defa daha iyi kullanamadığı gösterdi.

Gökdeniz Gürpüz, 72 dakika sahada kaldı

Yusuf'un, kadro kurmakta böylesine zorluk yaşanan günlerde dahi beklentiye karşılık vermemesi düşündürücü. Kış transfer dönemi için 'ayrılık' listesinin ilk sıralarında Demir'in yazması şaşırtıcı olmayacaktır.