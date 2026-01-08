“Ey insanlar, şeytanın izini takip etmeyin..."

“Şeytan sizi, fakir olacaksınız diye korkutur. Size cimrilik ve sadaka vermemeyi emreder..."

Şeyh Abdullah el-Acemî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Haleb civârında Bire yakınındaki Kefertaşe köyünde ikâmet ederdi. Bağ-bahçe ile uğraşır, çiftçilik yapardı. Üstün hâller ve kerâmetler sâhibi bir zâttı. 1242 (H. 640) senesinde doğduğu yer olan Kefertaşe köyünde vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

İnsan, yaratılmasıyla birlikte, kendisine faydalı olan şeyleri elde etmesi için arzu ve şehvet ve kendisine zarar veren şeylerden korunması için de gazap verildi. Zarar ve faydayı ayırıp, adâlet gösteren akıl nimeti de ihsân edildi.

Böyle olmakla birlikte, şeytan denilen bir varlık da yaratıldı. Akıllı olanın, bu düşmandan sakınması lâzımdır. Şeytan her şeyini, âdemoğlunun dînini, îmânını, ahlâkını çalmak için ortaya koymuştur. Allahü teâlâ ondan sakınmayı, Kur’ân-ı kerîmde meâlen şu âyet-i kerîmelerde bildirdi:

“Ey insanlar, yeryüzündeki şeylerden, helâl ve temiz olmak şartıyla yiyin, şeytanın izini takip etmeyin. Çünkü o, hakîkaten size apaçık bir düşmandır.” (Bekâra-168)

“Şeytan sizi, fakir olacaksınız diye korkutur. Size cimrilik ve sadaka vermemeyi emreder. Allah ise (sadaka ve zekât vermekle) size mağfiret vadediyor. Allahın kudreti geniştir, her şeyi kemâliyle bilendir.” (Bekâra-268)

“Muhakkak şeytan, şarabda ve kumarda aranıza kin ve düşmanlık düşürmek; sizi Allahı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık siz, bunlardan sakınmaz mısınız?” (Mâide-91)

“Ey insanlar! Muhakkak Allahın vaadi (öldükten sonra dirilmek, hesaba çekilmek) vuku bulacaktır. O hâlde, sakın dünyâ hayâtı sizi aldatmasın. Şeytan da sakın sizi Allahın dîninden aldatıp kaydırmasın. Hakîkaten şeytan (öteden beri) size düşmandır. Siz de onu düşman edinin. Çünkü o, etrâfına toplanan avânesini, ancak Cehennemlik olsunlar diye çağırır.” (Fâtır-5, 6)

“Şeytana itaat etmeyin, o size açık bir düşmandır diye size nasihat vermedim mi? Ey âdemoğulları!..” (Yâsîn-60)

Şeytan insanı kötü bir işe teşvik ettiği zaman, ondan şiddetle kaçınmalıdır ve o iş kötüdür demelidir. Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde E’ûzü okumayı emretti. Nahl sûresi doksansekizinci âyetinde meâlen, Peygamberine (sallallahü aleyhi ve sellem); “Kur’ân-ı herim okuyacağın zaman E’ûzü... söyle” buyurmuştur. Yani Allahın rahmetinden uzak olan ve gazâbına uğrayarak dünyâda ve âhırette helak olan şeytandan, Allahü teâlâya sığınırım, korunurum, yardım beklerim. Ona haykırır, feryâd ederim. Gecenin sonunda da (seher vaktinde) Felâk sûresini okumayı emretti.

