Eskişehir'de fırtına sebebiyle bir metruk binanın çatı duvarı açık otoparka devrildi. Meydana gelen olayda 6 araçta maddi hasar oluştu.

Saat 12.40 sıralarında Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak'ta bulunan metruk bir binanın çatı duvarı, fırtına ve şiddetli rüzgâr sebebiyle yan taraftaki açık otoparkın içine devrildi. Duvarın devrilmesiyle büyük bir gürültü duyulurken, bu sesi yanlış anlayan bir çevre sakini 112 Acil Çağrı Merkezi'ne patlama ihbarı yaptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, olayın aslında patlama olmadığı tespit edildi. Muhtemel yaralanmaların önüne geçilmesi amacıyla bölgede güvenlik tedbirleri alındı.

6 ARAÇTA HASAR OLUŞTU

Etrafa saçılan kiremit ve taş parçaları sebebiyle 6 araçta maddi hasar oluştu. Bu araçlardan 2 tanesinin neredeyse kullanılamayacak duruma geldiği, 1 tanesinin ise adeta ikiye katlandığı görüldü. Olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Hasarlı araçlardan birisinin sahibi, sinirden ve üzüntüden konuşamayacak duruma geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

