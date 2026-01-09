Dünya ekonomisini sarsacak maden bulundu. Jeologlar, Hamersley Havzası’nda bugüne kadar tespit edilen en büyük demir cevheri yataklarından birini ortaya çıkardı. Yaklaşık 55 milyar metrik tonluk büyüklüğüyle dikkat çeken rezervin, dünya ekonomisinden jeoloji bilimine kadar birçok alanda dengeleri değiştirmesi bekleniyor.

Jeologlar, Batı Avustralya’daki Hamersley Havzası’nda daha önce eşi görülmemiş büyüklükte bir demir cevheri yatağı tespit etti.

Yapılan analizlere göre yatağın büyüklüğü yaklaşık 55 milyar metrik ton olarak hesaplandı. Bu rakam, küresel madencilik dengelerini değiştirecek seviyede.

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI: TRİLYONLARCA LİRA

Güncel demir cevheri fiyatları baz alındığında yatağın ekonomik karşılığının trilyonlarca dolar, Türk lirası karşılığıyla ise katrilyonlara ulaşabileceği hesaplandı.

JEOLOJİ KİTAPLARI YENİDEN YAZILIYOR

Araştırmayı yürüten ekip, uranyum ve kurşun izotopları üzerinden yaptığı incelemelerde demir oluşumlarının sanılandan çok daha geç, yaklaşık 1,4 milyar yıl önce meydana geldiğini ortaya koydu. Bu bulgu, mineral oluşumuna dair yerleşik kabulleri sarstı.

SÜPER KITALARLA BAĞLANTI ORTAYA ÇIKTI

Bilim insanları, devasa demir birikiminin süper kıtaların hareketleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu tespit etti. Bu süreçte milyarlarca ton demir açısından zengin kayaç oluştu.

MADENCİLİKTE YENİ ROTA ÇİZİLİYOR

Keşif, sadece mevcut yatağın değeriyle değil, gelecekte nerelerde yeni rezervler bulunabileceğine dair ipuçları vermesiyle de dikkat çekiyor. Elde edilen verilerin, yeni arama çalışmalarında yol haritası oluşturacağı düşünülmekte.

DÜNYAYA ETKİSİ BÜYÜK OLACAK

Avustralya zaten dünya demir cevheri üretiminde lider ülkeler arasında yer alıyor. Son keşif, küresel tedarik zincirlerinde, fiyatlamalarda ve uluslararası ticaret dengelerinde güçlü etkiler oluşturma potansiyeli taşıyor. Yer altından çıkarılan devasa rezerv, küresel ekonomide yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

