Altın piyasasını sarsan tarihi bir keşif açıklandı. Batı Afrika'nın kalbinde yer alan Fildişi Sahili’nin kuzeydoğusundaki Doropo kasabasında yapılan çalışmalar sonucunda, 100 tonun üzerinde altın barındıran dev bir rezerv ortaya çıkarıldı. Uzmanlara göre bu keşif, son 70 yılın en büyük altın rezervlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Rezervin büyüklüğü ve saflığı, küresel altın dengelerini değiştirebilecek potansiyele sahip.

YAKLAŞIK 3,2 MİLYON TROY ONS DEĞERİNDE

Araştırma, Rennes Üniversitesi’nden jeolog Ziandjêdé Hervé Siagné tarafından yürütüldü. Çalışmada hava ölçümleri ve uydu görüntüleri kullanıldı.

Fildişi Sahili’nin kuzeyinde altın taşıyan jeolojik yapılar tespit ediltikten sonra Doropo’nun, Batı Afrika’daki altın açısından zengin yeşil taş kuşağı içinde yer aldığı netleşti.

RESOLUTE MİNİNG 2026’DA SAHAYA İNİYOR

Madeni işletecek olan Resolute Mining, Doropo’da inşa sürecine 2026’nın başında başlamayı planlıyor. İnşaatın yaklaşık iki yıl sürmesi bekleniyor. Projenin toplam yatırım tutarı 300 milyar CFA frangını, yani yaklaşık 500 milyon doları buluyor. Madenin en az 20 yıl boyunca faaliyette kalması öngörülüyor.

YILLIK ÜRETİM 200 BİN ONSUN ÜZERİNDE

Doropo tam kapasiteye ulaştığında yılda 200 bin onsun üzerinde altın üretecek. Söz konusu üretimle birlikte, Fildişi Sahili’ni Afrika’daki en güçlü altın üreticilerinden biri haline getirecek. Uzmanlar, tek başına bu madenin ülkenin madencilik dengesini değiştireceği görüşünde.

DÜNYA KLASMANINDA BİR YATAK

Doropo, Koné ve Tanda gibi büyük projelerle aynı ligde yer alıyor. Her biri 100 tonun üzerinde rezerv barındıran bu sahalar, Batı Afrika’yı küresel altın haritasında üst sıralara taşıyor.

FİLDİŞİ SAHİLİ’NDE ALTIN PATLAMASI

Ülkede altın üretimi 2015’te 24 ton seviyesindeyken 2023’te 51 tona yükseldi.

Fildişi Sahili’nin toplam potansiyelini yaklaşık 600 ton olduğu hesaplandı. Lafigué ve Koné gibi sahalarla birlikte yıllık 100 ton hedefi masada duruyor.

BİNLERCE KİŞİYE İŞ KAPISI

Doropo madeninin doğrudan yaklaşık 3 bin kişiye iş sağlaması bekleniyor. Hizmet ve tedarik zinciriyle birlikte bu sayı 10 bine yaklaşıyor.

Proje, ülkenin en yoksul bölgelerinden biri olan Bounkani’de ekonomik dengeleri değiştirecek.

ALTYAPI VE KAMU YATIRIMLARI GÜNDEMDE

Büyük ölçekli madencilikle birlikte asfalt yollar, elektrik hatları ve yeni kamu binaları planlanıyor. Doropo’da hastane ve okul projeleri de yerel yöneticilerin gündeminde. Vergi gelirlerinin milyarlarca CFA frangına ulaşması bekleniyor.

Açık ocaklardan oluşacak maden kompleksi, su kullanımı ve atık yönetimi açısından sıkı denetim altında tutulacak.

REZERV DAHA DA ARTABİLİR

Sondaj çalışmaları henüz tüm sahayı kapsamadığı açıklandı. Doropo’da toplam 4,4 milyon ons altın bulunduğunu hesaplıyor. Yeni hedef alanlarda yapılan testler, rezervin daha da büyüyebileceğine dair soru işaretleri arttı.

2030 HEDEFİ: AFRİKA’NIN DEVLERİ ARASINA GİRMEK

Tahminler gerçekleşirse, Fildişi Sahili 2030 yılına kadar yılda 100 ton altın üreten ülkeler arasına girecek. Doropo’nun başarısı, ülkenin yeraltı kaynaklarını nasıl yöneteceğini de belirleyecek.

