Adana'da bir binanın asansöründeki görüntü çok konuşulmuştu, olayın aslı ortaya çıktı. 17 yaşındaki bir genç yakalandıktan sonra her şeyi anlattı. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Olay, 1 Ocak'ta merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi K.B.S. (17) başındaki motosiklet kaskı ile bir apartman girdi. K.B.S., apartmana girdikten sonra asansöre binip idrarını yaptı. Ardından binanın damına çıkan şüpheli, Uğur Kaygısız'a ait 3 güvercin, 2 kekliği ve kafes içindeki kuşları montunun içine saklayıp kaçtı. O anlar apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından suç duyurusunda bulunan Kaygısız, polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığını söyledi.



OPERASYONLA YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, apartmanın ve bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda K.B.S., ailesiyle yaşadığı evde yapılan operasyonla gözaltına alındı.



"ÇOK SIKIŞMIŞTIM ONDAN YAPTIM"

Emniyetteki sorgusunda K.B.S., "Çok sıkışmıştım, tuvaletimi ondan yapmak zorunda kaldım. Kuşları çaldıktan sonra motosikletimin sepetine koyup bölgeden uzaklaştım. Eve giderken kuşlar uçup kaçtı" dediği öne sürüldü. Daha önceden suç kaydı bulunmaya

