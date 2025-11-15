Yaklaşık 10 bin vatandaşa istihdam sağlayan Kahramanmaraş Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında yeniden üretime başlayacak. "Kuyumcukent" olarak da bilinen bu site, Türkiye'nin en büyük altın işleme merkezlerinden biri konumunda.
Isparta’da hizmet veren bir pide salonunun içerisinde bulunan mezar, bölgeyi ziyaret edenlerin dikkatini çekiyor. İşletme sahibinin yıllar önce satın aldığı mülkün dış duvarının hemen yanında yer aldığı öğrenilen ve yöre halkı tarafından “yatır” olarak kabul edilen mezarlık, restore edilerek dükkanın içine dahil edildi. Pide yemeye gelen vatandaşlar önce şaşırıyor, ardından mezarlık başında dua ederek ayrılıyorlar.
