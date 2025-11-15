METRO İNŞAATINDA ÇÖKME
METRO İNŞAATINDA ÇÖKME
Yaralanan 3 işçiden 1'i hayatını kaybetti
GÖZALTI SAYISI 8'E ÇIKTI
GÖZALTI SAYISI 8'E ÇIKTI
3 kişinin öldüğü otel boşaltıldı
İŞTE MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ
İŞTE MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ
Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılım yolu
KAFASINDA İĞNE UNUTTU!
KAFASINDA İĞNE UNUTTU!
6 hasta aynı estetik cerrahın kurbanı oldu
DÜNYA KUPASI YOLUNDA DEV ADIM
DÜNYA KUPASI YOLUNDA DEV ADIM
A Milli Takım play-off'u garantiledi
'NÜKLEER İKNA' MESAİSİ!
'NÜKLEER İKNA' MESAİSİ!
Trump'ın talimatı Washington'u da tedirgin etti
RAFA'DAN 21 MADDELİK AÇIKLAMA
RAFA'DAN 21 MADDELİK AÇIKLAMA
Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'a cevap verdi
"NE DÜŞÜŞ BİTTİ NE YÜKSELİŞ"
İslam Memiş tarih verip 'bekle' dedi
PLANLAR CEPTEN ÇIKTI!
PLANLAR CEPTEN ÇIKTI!
Donald Trump, Mansur Yavaş, ara seçim...
BİR GÜNDE 220 DEPREM!
BİR GÜNDE 220 DEPREM!
6.1'den büyük deprem olur mu?
BİR ÇOK İLDE KAR YAĞIŞI!
BİR ÇOK İLDE KAR YAĞIŞI!
Kar kalınlığı 10 santimetreye dayandı
ÖZEL'E SERT SÖZLER
ÖZEL'E SERT SÖZLER
350 bininci deprem konutu teslim edildi
SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI
SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI
Anne ne yediklerini tek tek saymış
PETROL RAFİNERİSİ VURULDU!
PETROL RAFİNERİSİ VURULDU!
Barış iddiaları arasında savaş tırmanıyor
KONUŞAMAYANLARA UMUT!
KONUŞAMAYANLARA UMUT!
Zihindeki görüntüleri sözcüklere dönüştürüyor
SUÇÜSTÜ GÖZALTINA ALINDI
SUÇÜSTÜ GÖZALTINA ALINDI
Eski CHP'li isme 'rüşvet' operasyonu!
SANE ALMANYA'YI KARIŞTIRDI
SANE ALMANYA'YI KARIŞTIRDI
Canlı yayında tartışma çıktı
ÖLÜM ORANI YÜZDE 88, YAYILIYOR
ÖLÜM ORANI YÜZDE 88, YAYILIYOR
DSÖ alarma geçti, tedavisi yok!
DEV MADEN KEŞFİ
DEV MADEN KEŞFİ
166 milyar euro değerinde altın bulundu
"EN FAZLA BU RAKAM OLACAK"
Ünlü ekonomist asgari ücret için rakam verdi
Akaryakıta bir zam daha! Tabela gece yarısı değişti
Akaryakıta bir zam daha! Tabela gece yarısı değişti
Paralar hesaplara yatmaya başladı
Paralar hesaplara yatmaya başladı
İşte en çok yükselen ve düşen 10 hisse
İşte en çok yükselen ve düşen 10 hisse
Bitcoin çakıldı! İşte düşüşün sebepleri...
Bitcoin çakıldı! İşte düşüşün sebepleri...
İspanya, Gürcistan'ı darmadağın etti! 19 gol attı, gol yemedi
İspanya, Gürcistan'ı darmadağın etti! 19 gol attı, gol yemedi
Ederson kalesini gole kapattı, Brezilya Londra'da kazandı
Ederson kalesini gole kapattı, Brezilya Londra'da kazandı
Milli oyuncudan üzen haber: 8 hafta sahalardan uzak kalacak
Milli oyuncudan üzen haber: 8 hafta sahalardan uzak kalacak
'9'u da bahis yapmış! Şike olmadığı için mutluyuz'
'9'u da bahis yapmış! Şike olmadığı için mutluyuz'
Doktor hastanın kafasında iğne unuttu
Doktor hastanın kafasında iğne unuttu
Tezgahta bolluk var: Kilosu 100 TL
Tezgahta bolluk var: Kilosu 100 TL
Meteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı etkisini hissettirdi
Meteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı etkisini hissettirdi
7 metreden bin yıllık Bizans sütunu çıktı
7 metreden bin yıllık Bizans sütunu çıktı
DOLAR 42,25
-0,01
EURO 49,13
-0,28
BIST100 10.566
-0,59
GRAM ALTIN 5.551
-1,86
BITCOIN $ 96.370
-5,93
Ekmeğe zam geldi!
Ekonomi
Ekmeğe zam geldi!
A Milli Takım'da sakatlık şoku! Devam edemedi
Spor
A Milli Takım'da sakatlık şoku! Devam edemedi
Bayrampaşa soruşturmasında 'etkin pişmanlık' tahliye...
Politika
Bayrampaşa soruşturmasında 'etkin pişmanlık' tahliye...
A Milli Takım'da İsmail Yüksek depremi
Spor
A Milli Takım'da İsmail Yüksek depremi
Adana'daki kazada can pazarı!
3. Sayfa
Adana'daki kazada can pazarı!
Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
Politika
Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
KKTC'nin ilanı dünya kamuoyunda
15 Kasım 1983
KKTC'nin ilanı dünya kamuoyunda
18 Şa'bân 1446 Namaz Vakti
İstanbul
İstanbul
Öğle
13:00
İkindi
15:36
Akşam
17:54
Yatsı
19:26
Sabah
06:17
Sonraki Vakte Kalan --:--:--
Türkiye Takvimi
Yazarlar
İsmail Kapan
İsmail Kapan
İddianameyi hafife alanlar…
Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil
Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil
İngiliz'in tarih tezi ve gerçekler!
Rahim Er
Rahim Er
ŞEHÎDLER ÖLMEZ!
Cem Küçük
Cem Küçük
İBB iddianamesinde İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ
Sevil Nuriyeva
Sevil Nuriyeva
Şehitliği şeref bilen milleti kimse yenemez
Atilla Yayla
Atilla Yayla
Furkan Bölükbaşı'nın suçu ne?
Prof. Dr. Emre Alkin
Prof. Dr. Emre Alkin
Özgür irade ile güçlendirilmiş ekonomi...
İsa Karakaş
İsa Karakaş
Cebinize girecek maaşı artırabilirsiniz!
Sadık Söztutan
Sadık Söztutan
KOMİSERİN BAKKALI
Necmettin Batırel
Necmettin Batırel
Emanete hıyanet!..
Meryem Aybike Sinan
Meryem Aybike Sinan
Ahıska meselesi çözülür mü?
Anlat Derdini Feridun Ağabey'e
Anlat Derdini Feridun Ağabey'e
Konya Darü'l-Mülk Sergisi'nde 12 Selçuklu sultanının resmi!
Hikmet Köksal
Hikmet Köksal
Sorumluluğumuz, yaşanabilir bir dünyanın kapılarını gençlere açık tutmaktır...
Adnan Şahin
Adnan Şahin
Sınırları kaldıralım
Geniş Açı - Fikir Ve Tartışma
Geniş Açı - Fikir Ve Tartışma
Türkler İslâm'la geç mi tanıştı?
Öcal Uluç
Öcal Uluç
Geciken adalet!..
Ekonomi
Kripto Para Borsa Enerji Finans Emlak
Depremin yıl dönümünde üretim yeniden başlıyor
Ekonomi
Depremin yıl dönümünde üretim yeniden başlıyor

Yaklaşık 10 bin vatandaşa istihdam sağlayan Kahramanmaraş Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında yeniden üretime başlayacak. "Kuyumcukent" olarak da bilinen bu site, Türkiye'nin en büyük altın işleme merkezlerinden biri konumunda.

Deprem konutları kirayı düşürdü
Ekonomi
Deprem konutları kirayı düşürdü
Fahiş site aidatları için düzenleme geliyor
Ekonomi
Fahiş site aidatları için düzenleme geliyor
Araç sahipleri dikkat! Bugün başladı, 5.586 TL cezası var
Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Bugün başladı, 5.586 TL cezası var
Çiçek sektörü ihracatta rekora koşuyor
Ekonomi
Çiçek sektörü ihracatta rekora koşuyor
Sembol Son +/- %
Spor
Spor
Fenerbahçe, Avrupa devleri ile yarışta!
Spor
Fenerbahçe, Avrupa devleri ile yarışta!

Sarı lacivertlilerin 8 numara adayı Quinten Timber için, Almanlar devrede. Hem Feyenoord’u ikna etmek hem de Leverkusen ile Dortmund’u sollamak gerekiyor

Montella sürpriz tercih hakkında konuştu: Bu yüzden kadroya aldım
Spor
Montella sürpriz tercih hakkında konuştu: Bu yüzden kadroya aldım
G.Saray'da Icardi'nin geleceği için karar çıktı
Spor
G.Saray'da Icardi'nin geleceği için karar çıktı
Beşiktaş'ta veda resmen açıklandı: Takımdan ayrıldı
Spor
Beşiktaş'ta veda resmen açıklandı: Takımdan ayrıldı
Jhon Duran için noktayı koydu: Çağrılmama sebebi...
Spor
Jhon Duran için noktayı koydu: Çağrılmama sebebi...
Gazetede Bugün
Dünya
Abd Filistin Rusya Amerika Avrupa
Erdoğan–Trump sürecinin perde arkasını anlattı
Dünya
Erdoğan–Trump sürecinin perde arkasını anlattı

ABD–Türkiye nükleer mutabakatının mimarlarından Justin Friedman, Türkiye Gazetesi’ne verdiği özel röportajda enerji işbirliğinin perde arkasını ve Erdoğan–Trump döneminde yaşanan kritik diplomatik temasları anlattı.

Gazze’yi ikiye bölen ABD planı ifşa oldu
Dünya
Gazze'yi ikiye bölen ABD planı ifşa oldu
Türkiye üç Mısırlıyı son anda kurtardı!
Dünya
Türkiye üç Mısırlıyı son anda kurtardı!
Atina basını rezil olduk dedi
Dünya
Atina basını rezil olduk dedi
Alibaba Çin ordusuna veri mi aktardı?
Dünya
Alibaba Çin ordusuna veri mi aktardı?
Video
Diyarbakır'da güpegündüz hırsızlık! O anlar kamerada
Gündem Videoları

Diyarbakır'da güpegündüz hırsızlık! O anlar kamerada

Sağanak Batman’ı göle çevirdi! Vatandaşlar tıkanan rögarları kendi elleriyle açtı
Gündem Videoları

Sağanak Batman'ı göle çevirdi! Vatandaşlar tıkanan rögarları kendi elleriyle açtı

Karganın bayrak sevdası! Rüzgarla inatlaşıp Türk bayrağına kondu
Gündem Videoları

Karganın bayrak sevdası! Rüzgarla inatlaşıp Türk bayrağına kondu

Ekip otosuyla hafif ticari araç çarpıştı! 1 polis yaralı
Gündem Videoları

Ekip otosuyla hafif ticari araç çarpıştı! 1 polis yaralı

Çocukla geldiler 1 milyonluk altın hırsızlığı yaptılar! O anlar kamerada
Gündem Videoları

Çocukla geldiler 1 milyonluk altın hırsızlığı yaptılar! O anlar kamerada

Tehlikeli hareket yapan motosikletliler kaza yapınca motosikleti bırakıp kaçtı!
Gündem Videoları

Tehlikeli hareket yapan motosikletliler kaza yapınca motosikleti bırakıp kaçtı!

Sokak ortasında dehşet! Yaşlı adamı defalarca bıçakladı
Gündem Videoları

Sokak ortasında dehşet! Yaşlı adamı defalarca bıçakladı

Tren garı karıştı! Polis tehdit saçan saldırganı vurdu
Gündem Videoları

Tren garı karıştı! Polis tehdit saçan saldırganı vurdu

Yaşam
Yaşam
Pide salonundaki mezarlık hayrete düşürüyor

Isparta’da hizmet veren bir pide salonunun içerisinde bulunan mezar, bölgeyi ziyaret edenlerin dikkatini çekiyor. İşletme sahibinin yıllar önce satın aldığı mülkün dış duvarının hemen yanında yer aldığı öğrenilen ve yöre halkı tarafından “yatır” olarak kabul edilen mezarlık, restore edilerek dükkanın içine dahil edildi. Pide yemeye gelen vatandaşlar önce şaşırıyor, ardından mezarlık başında dua ederek ayrılıyorlar.

Yılların emeği bir gecede bitti!
Yaşam
Yılların emeği bir gecede bitti!
Görünce şaşırdı! Ekmeğin içinden bu da çıktı
Yaşam
Görünce şaşırdı! Ekmeğin içinden bu da çıktı
Hisleriyle su kaynaklarını buluyor, elektrik çarpmışa dönüyor!
Yaşam
Hisleriyle su kaynaklarını buluyor, elektrik çarpmışa dönüyor!
Şehit babasından istek: Beni Devlet Bahçeli'ye götürün
Gündem
Şehit babasından istek: Beni Devlet Bahçeli'ye götürün
Gastronomi
Coğrafi işaretli ürünlerimiz Avrupa’ya bedel!
Coğrafi işaretli ürünlerimiz Avrupa’ya bedel!
Bizim Sayfa
"Bu nasihatimle dünya ve ahiretini süsle!.."
Bizim Sayfa
Ahmet Demirbaş
Namazda harfleri karıştırmak
Bizim Sayfa
Namazda harfleri karıştırmak
Osman Ünlü
Boğaza takılan kılçık!..
Bizim Sayfa
Boğaza takılan kılçık!..
Abdüllatif Uyan
Bir kimse ölünce, onun kıyâmeti kopmuş olur!
Bizim Sayfa
Bir kimse ölünce, onun kıyâmeti kopmuş olur!
Vehbi Tülek
Foto Haber
Lapa lapa kar yağdı, yollar beyaza büründü!

Lapa lapa kar yağdı, yollar beyaza büründü!

Bahis cezasında kritik eşik! Büyük tehlike kapıda, kulüpler ne yapacak?

Bahis cezasında kritik eşik! Büyük tehlike kapıda, kulüpler ne yapacak?

Kültür & Sanat
Su borusu için kazdı, 5 küp ve insan kemikleri çıktı!
Yaşam
Su borusu için kazdı, 5 küp ve insan kemikleri çıktı!

Denizli'de su borusu döşemek için yapılan kazıda toprak altından insan kemikleri ve 5 küp çıktı. Bölgede çalışmalar devam ederken, kemiklerin milattan 1500 yıl öncesine ait olduğu anlaşıldı.

Sinemada bu hafta | Dostluğun filmi: Yan Yana
Kültür - Sanat
Sinemada bu hafta | Dostluğun filmi: Yan Yana
Kars'ın ortasında gizemli yapı! Kim, neden inşa etti bilinmiyor
Kültür - Sanat
Kars'ın ortasında gizemli yapı! Kim, neden inşa etti bilinmiyor
Ayder Yaylası'na teleferik projesi! Huser'e kadar gidecek
Kültür - Sanat
Ayder Yaylası'na teleferik projesi! Huser'e kadar gidecek
Bakan Ersoy anlattı! Turizmde rekor, arkeolojide yoğun çalışma
Kültür - Sanat
Bakan Ersoy anlattı! Turizmde rekor, arkeolojide yoğun çalışma
Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turunda muhtemel rakipleri kimler?
Haberler
Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turunda muhtemel rakipleri kimler?
Türkiye en son ne zaman Dünya Kupası'na katıldı?
Haberler
Türkiye en son ne zaman Dünya Kupası'na katıldı?
Doğal gaz sayaçları değişecek mi? Cezası 10 bin TL!
Haberler
Doğal gaz sayaçları değişecek mi? Cezası 10 bin TL!
Eşref Rüya neden yayınlanmadı?
Haberler
Eşref Rüya neden yayınlanmadı?
15 kasım bu akşam hangi diziler var? Aynadaki Yabancı final bölümüyle ekranda!
Haberler
15 kasım bu akşam hangi diziler var? Aynadaki Yabancı final bölümüyle ekranda!
TOKİ yanlış başvuru nasıl düzeltilir? 500 bin Konut Projesi yeni başvuru oluşturma adımları
Haberler
TOKİ yanlış başvuru nasıl düzeltilir? 500 bin Konut Projesi yeni başvuru oluşturma adımları
Bu akşam Masterchef yeni bölüm yok mu, neden yok? Yayın akışında saati netleşti
Haberler
Bu akşam Masterchef yeni bölüm yok mu, neden yok? Yayın akışında saati netleşti
Türkiye Bulgaristan'ı yenerse ne olur? 2026 Dünya Kupası'na gitme ihtimalleri
Haberler
Türkiye Bulgaristan'ı yenerse ne olur? 2026 Dünya Kupası'na gitme ihtimalleri
Lefter Bir Ordinaryüs Hikayesi filmi konusu ne, oyuncuları kim? Yayın platformu belli oldu
Haberler
Lefter Bir Ordinaryüs Hikayesi filmi konusu ne, oyuncuları kim? Yayın platformu belli oldu
Türkiye Bulgaristan maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Milli maç şifresiz yayın bilgileri
Haberler
Türkiye Bulgaristan maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Milli maç şifresiz yayın bilgileri
Kızılcık Şerbeti Emir kim? Yalçın Hafızoğlu oynadığı diziler ve kariyeri
Haberler
Kızılcık Şerbeti Emir kim? Yalçın Hafızoğlu oynadığı diziler ve kariyeri
TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman son? Başvurular herkese açıldı
Haberler
TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman son? Başvurular herkese açıldı
