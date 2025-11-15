Depremin yıl dönümünde üretim yeniden başlıyor

Yaklaşık 10 bin vatandaşa istihdam sağlayan Kahramanmaraş Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında yeniden üretime başlayacak. "Kuyumcukent" olarak da bilinen bu site, Türkiye'nin en büyük altın işleme merkezlerinden biri konumunda.