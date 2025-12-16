İsrafa bu defa 'dur' denilecek gibi

İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Ahmet Özer gıda israfı ile ilgili çalışmayı başlattığı günlerde bu konuda geçmişte de önemli çalışmalar yapıldığının altını çizmiş ve “Ama bu defa farklı” demiştik…

Haklı çıktık. Bu defa İsrafa Dur Demek için inatla çalışma sürüyor. Başlangıçta Ahmet Özer bütün kurumları dâhil etmişti.

Şimdi kurumlar da bu çalışmaya sahip çıkıyor. Son olarak İstanbul PERDER bu çalışmaya tam destek verdi.

Hatta PERDER’in geleneksel etkinliği Yerelist, “İsrafa Dur De” çalışması ile başladı ve Ahmet Özer şu noktaların altını çizdi:

* Bizden önce birçok kuruluş gıda israfı ile ilgili çalışma yaptı, kampanyalar başlattı.

* Fakat benim incelemelerimde gördüğüm kadarıyla böyle şevk ve aşkla başlayan bir konu ne yazık ki sürdürülebilir ve aynı şekilde söylediğiniz gibi inatçılıkla devam edemeyebiliyor.

* Niye edemeyebiliyor? Türkiye'de her şey var ve ulaşılabilir. Bu vesileyle de netice itibarıyla israf dediğimizde şöyle bir algı oluşuyor: “Ya yemeyecek miyiz kardeşim?”

* Bir de ‘zatenle’ başlayan kelimeler var. Günün konjonktürüne uygun ekonomik sıkıntılar var. Dezenflasyon var. Sen ne anlatıyorsun diyebiliyor insanlar.

* Ama biz yola farklı çıktık. İstanbul Ticaret Odası'nda gıda komitelerinin oluşturduğu bir gıda ihtisas komitesi var. Bütün arkadaşlarımızın desteğiyle böyle bir yola çıktık.

* Buradaki felsefemiz şu oldu. Kaynakların verimli kullanılmaması. Yoksa hiç kimseye paran varken az ye demiyoruz. Sadece diyoruz ki: ‘İsteyen istediği kadar yiyebilir.’

* Fakat şunu anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Kaynaklar hepimizin ve bu ülkenin kaynakları. Bunun yüzde 25’i israf oluyor. Bu ikna edici oldu sanırım...

Evet, Ahmet Özer’in yola çıkışı etkili oldu. İşi satmak olan PERDER bu çalışmaya tam destek verdi. Başkan Rahmi Kartal, önceki başkan Faruk Güzeldere İsrafa Dur Demek için kolları sıvadılar. Özen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, MOPAŞ Marketler Genel Müdürü Reşat Narman ve Happy Center CEO’su Yavuz Altun israfla ilgili öyle güzel anekdotlar anlattılar ki her biri Ahmet Özer’in doğru yolda olduğunu ortaya koydu.

Bu arada belirtelim Türkiye’nin önde gelen market zincirleri ve perakende devlerini bünyesinde toplayan Gıda Perakendecileri Derneği ve Başkanı Alp Önder Özpamukçu da İsrafa Dur demek için kampanyanın tam içinde.

İlk adımını İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç’in attığı İsrafa Dur De İstanbul çalışması, kurumların sahiplenmesi ile kök salıyor. Hemen yarın israfın bıçak gibi kesileceğini kimse beklemiyor. Ama bu konudaki bilinç giderek artıyor. Ayrıca çalışma sırasında su israfı da zaman zaman gündeme geliyor. Bu da çalışmanın kapsama alanının giderek genişleyeceğini gösteriyor.

Ahmet Özer’in biraz inatçı çalışması, biraz sabrı, biraz da herkese ulaşma becerisi birleşince bu defa israf yenilecek gibi görünüyor.

Ama işi sıkı tutmak şart… Yoksa hemen israf öne geçebilir.

Ahmet Özer

Altın ve gümüş neden yükseliyor?

Bir zamanlar mücevher sektörünün ihracatçıları Maden İhracatçıları Birliği çatısı altındaydı. Atasay Kamer, İmam Altınbaş. Kerim Güzeliş gibi sektörün önde gelen isimleri Mücevher İhracatçılar Birliği’nin kurulmasını sağladılar.

İşte bu isimlerden Ariş Pırlanta’nın Kurucusu Kerim Güzeliş’e hepimizin çok konuştuğu altın ve gümüşteki gelişmeleri sorduk. Değerlendirmesi şöyle oldu:

-Ben 60 yıldır bu sektördeyim ama hiç böyle bir gelişme yaşamadık. Altın hiç beklenmedik bir şekilde büyük rekorlar kırdı. Yanılmıyorsam 80'li yıllarda ONS 1.000 doları gördü ama çok kısa bir süre bu rakamda kaldı ve hemen geriledi. O zaman bir petrol krizi çıkmıştı. Arap devletleri petrol karşılığında altın almayı istiyordu… Orada bir manipülasyon vardı. Bir tek onu biliyoruz. Şimdi bütün dünya merkez bankaları, Türkiye'ye de dâhil olmak üzere rezervine altın koyuyor. Amerika, Çin, Hindistan’ın merkez bankalarına altın alıyorlar. Yükselişte bu durum etkili oluyor. Sonra altın yükselince halk da yükselen bir değerin peşinden koşarak parasını ona yatırıyor. Şimdi buna bir de gümüş eklendi. Gümüş sanayide epey bir alana girmiş vaziyette, özellikle elektrikli arabalarda yerini almış durumda. Gümüşte büyük bir spekülasyon var diyelim.

Kerim Güzeliş

Zirve Enes Örer’in dediği gibi oldu

PLAT Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Oğuz Gıda CEO’su Enes Örer, “Bu yıl Private Label Zirvesi’nin 10’uncu yılı, çok önemli mesajlar verilecek” demişti.

PLAT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı M. İmer Özer’in teknolojiye göndermeler yaparak “Şimdi nitelikli insan gücü her zamankinden daha kıymetli” değerlendirmesi ve Zirve’deki hava Enes Örer’i haklı çıkardı.

Sektörün kalbi âdeta bu Zirve’de attı. “10’suz Olmaz” mottosuyla düzenlenen Zirve, üreticileri, tedarikçileri ve ulusal-yerel perakende zincirlerinin üst düzey yöneticilerini aynı çatı altında buluşturdu. Sadece Başkan Özer’in konuşması değil diğer konuşmacılar da Enes Örer’i haklı çıkarmak için önemli mesajlar verdi.

Mesela Sapro Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Murat Gönül, private label sektöründe çevre dostu dönüşümün artık bir tercih değil, yeni bir standart olduğunu belirterek, plastiksizleşmenin sektörün geleceğini şekillendireceğini vurguladı.

A101 Satın Alma ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Volkan Yıldız, değişen tüketici beklentilerine dikkat çekti ve ekledi:

-Tüketici artık sadece ucuz olanı değil; kaliteli, hızlı, güvenilir ve ulaşılabilir olanı aynı anda istiyor.

Migros Grubu Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Nuri Baydur yine tarıma vurgu yaptı ve şu bilgiyi verdi:

-Migros’un cirosunun yüzde 78’i tarıma dayalı. ‘İyi Tarım İyi Gelecek’ projesi ile kaliteli üretimden taviz vermeyeceğiz.

Enes Özer

Bazı yollar insanı ait olduğu yere çıkarır

Private Label Zirvesi’nin önemli katılımcılarından biri de Nuray Erdoğan oldu. Yeniden Yayla Agro Kurumsal İletişim Müdürü görevine dönen Erdoğan, hoş geldin mesajları arasında değerlendirmesini şöyle yaptı:

-Bazı yollar insanı yeniden ait olduğu yere çıkarır… Yayla Agro Ailesine Kurumsal İletişim Müdürü olarak yeniden katılmaktan mutluluk duyuyorum.

Şimdi Nuray Erdoğan’dan yeni hikâyeler duymayı bekliyoruz. Bildiğimiz kadarı ile Yayla önümüzdeki günlerde önemli bir atak yapacak. Ayrıca Erdoğan ilk adımı globalde atmaya hazırlanıyor.

TURQUALITY Vizyon Buluşması ve Markalaşma Konferansı’na katılan Erdoğan, şu mesajı verdi:

-Bu önemli organizasyonda Yayla Agro olarak, global markamız Legurme ile yerimizi aldık. Türkiye’den dünyaya uzanan markalaşma yolculuğuna katkı sağlamaya devam edeceğiz.