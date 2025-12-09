İş dünyası, Zengezur'u da yatırım gündemine almalı

Yaklaşık bir ay önce Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci'nin önderliğinde İhlas Medya Grubu'nun aylık ekonomi dergisi Türkiye'de İş Dünyası'nın koordinasyonu ile bölge ekonomisi masaya yatırıldı.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan, Kars, Ardahan, Iğdır Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Kurucu Başkanı Prof. Esfender Korkmaz ve Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca'nın katıldığı toplantıda bölgede kalkınma arayışları konuşuldu, öneriler gündeme getirildi.

Toplantıda Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu hattının bölgesel ticaret ağlarına sunduğu fırsatlar ile Doğukapı Sınır Kapısı'nın yeniden açılması sonrası gündeme gelecek ekonomik hareketliliğe dikkat çekildi.

Ayrıca, Zengezur Koridoru'nun devreye girmesiyle Kars-Ardahan-Iğdır hattında oluşacak yeni ticaret güzergâhlarının sağlayacağı stratejik avantajlar konuşuldu.

Sonrasında yetkili isimler benzer bir buluşmanın Nahçıvan'da yapılması için Çetin Demirci'yi aradılar. Ve geçtiğimiz hafta Nahçıvan'da son yılların en etkili toplantılarından biri gerçekleşti.

Kars, Ardahan ve Iğdır'dan 200'e yakın iş insanı bu toplantıya katıldı. Dahası bu toplantıyı duyarak Bursa'dan, İstanbul'dan katılan iş insanları da oldu.

Ayrıca toplantıya Türkiye'den ve Azerbaycan'dan önemli isimler katıldı.

Mesela açılışı Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Yetkili Temsilcisi Ceyhun Celilov yaptı.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Kazım Hüseynliyev birlikte yatırım mesajı verdi.

Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Gelişimi Ajansı (KOBİA) Başkanı Orhan Memmedov yatırım için adım atan girişimcilere verilen teşvikleri sıraladı.

Kars Valisi Ziya Polat, Iğdır Valisi Ercan Turan ve Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek yeni dönemde atılacak adımlara ilişkin bilgileri aktardılar.

Nahçıvan Başkonsolosu Asip Kaya, Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ETSO Başkanı Saim Özakalın, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger ve Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan toplantıya gelen iş insanları ile tek tek ilgilendi ve yeni döneme ilişkin bilgiler verdi.

Toplantının önderliğini yapan Çetin Demirci, Ardahan, Kars ve Iğdır'ın Zengezur'a hazır olduğunu vurgulayan açıklamalar yaptı ve ekledi:

-Burada yeni dönemde 50 milyar dolara ulaşacak ticaret hacminin doğacağını düşünüyoruz. Azerbaycan-Türkiye Sınır İlleri Ekonomik Forumu'nu çok önemsiyoruz. Buradan bazı iş insanları Bakü'ye gitti. Önümüzdeki dönemde benzer bir girişimi Karadağ'da yapmayı hedefliyoruz. Zengezur Koridoru sadece bölgesel değil, küresel bir ticaret aksı oluşturacak. Biz bu bölgenin lider ülkesiyiz. Orta koridor dediğimiz koridor zaten Pekin'den Londra'ya uzanan eski İpek Yolu ve bu Zengezur Koridoru. Bu yol Türk dünyasını birbirine bağlamakla kalmayacak, Orta Asya'dan Pekin'e kadar uzanan bir hattı açacak.

Evet orada bir şeyler oluyor. İş dünyasının yüzünü bu gelişmelere dönmesi gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sanayi Odası geniş bir heyette Bakü'de önemli görüşmeler yapmıştı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de Nahçıvan Zirvesi'ne üst düzey bir katılım gerçekleştirdi. Şimdi sıra bu konuda yeni adımların atılmasında. Burada bereket var, iş var bilgilerinize.

Çetin Demirci - Hayrettin Çelik

Bizde siyah çayın dışında her şey yetişiyor

Pandemi döneminde Türkiye'nin önde gelen oda ve borsa başkanları ile online toplantılar yapmıştık. O günlerde konuklarımızdan biri de Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula olmuştu.

O toplantıda Kula şu iki noktaya dikkat çekmişti:

* Otoban sonrası yatırımlar kenti olacağız. Ancak kontrollü büyümek istiyoruz.

* Her ilçesinde farklı değerler bulunan bir kente sahibiz. Evrilmeyen devrilir anlayışındayız.

Güvenilir Ürün Platformu tarafından Balıkesir Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen ve ülke genelinde 14'üncüsü yapılan buluşmada Başkan Rahmi Kula'nın dikkat çektiği iki başlık hayata geçirilmiş.

Hayata geçme konusunu Başkan Rahmi Kula'nın sözlerinden aktaralım:

"Toplantının başlığı, Türkiye'nin kahramanları, ben de buna Balıkesir'in kahramanları üretimin kahramanları demek istiyorum. Çünkü gıda üretimi gerçekten çok meşakkatli olan tarladan sofraya kadar müthiş emek gerektiriyor. Kendim gıdacıyım, bunu çok iyi biliyorum. Sofrada yediğimiz yemeği belki 15 dakikada yiyoruz ama onun arka planındaki üretimde yaşanan, verilen emek çok önemli. Balıkesir Türkiye'yi doyuran bir il. Sebebi de Balıkesir'de siyah çay hariç bütün ürünler yetişiyor. Zeytinimiz, zeytinyağımız, kırmızı etimiz, beyaz etimiz, pirincimiz, 50 çeşit peynirimiz ve daha niceleri. İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük metropoller başta olmak üzere tüm Türkiye'ye ürünlerimizi güvenilir şekilde yolluyoruz.''

Evet Rahmi Kula, Balıkesir'i o günden bu yana böyle özetledi. Özellikle İstanbul'u doyuran bu kente daha iyi bakmak gerekiyor.

Sındırgı'ya destek

Balıkesir buluşmasına Büyükşehir Belediye Başkan Ahmet Akın, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Alp Önder Özpamukçu, Hepsiburada Kurumsal İlişkiler Müdürü Nazlı Sinem Süllü, TÜRYİD Başkan Yardımcısı Ebru Koralı katıldı. Başkan Rahmi Kula Hepsiburada'dan, son günlerde depremlerle sarsılan Sındırgı için destek istedi. Destek de hemen yerine getirildi.

Rahmi Kula

Kentleşme ile ilgili tecrübelerini aktardı

Hafta sonu gayrimenkul sektörünün önemli isimleri ile birlikteydik. Yaşar Aşçıoğlu ile çok uzun süredir görüşmemiştik. O da hesap yaptı. Çok uzun süredir toplantılara katılmadığı ortaya çıktı. Yaşar Aşçıoğlu babası tarafından kurulan bir firmayı dünya markası yapmayı başaran bir Karadenizli müteahhit... İstanbul'da en çok konut yapan kuruluşlar arasında yer alıyor. Şimdilerde bayrağı oğullarına bırakmış durumda. Önce dünü anlatıyor:

- İnşaat sektöründeki müteahhitler Fatih'te ve Mecidiyeköy'de kümelenmişler her yeri yapıyorlar. Ama o günün fen elemanları, statik hesapları herkesin anlayacağı dilde değil. Hesaplama şekli o kadar kötü ve yanlış ki, ne kalıp var ne demir. Çimento yok su boruları Bulgaristan'dan geliyordu. Çok kötü şartlarda yapılıyordu. Kumu denizden alıyorsunuz midyesi çamuru içinde. Onunla Bingöllü ustalarla beton yapmaya çalışıyorsunuz. Sulu sulu döküyorsunuz. Şu anda yapılan o çarpık yapılar bunlar. Biz o zamanlar da lüks inşaat yapıyorduk.

Sonra bugünlere gelinmesini şu sözlerle anlattı:

-80'lerde hazır beton çıkınca, binalar biraz da olsa toparlanmaya başladı. En son da 99 depreminde Allah bizi ikaz etti. Dedi ki ne yapıyorsunuz? Bu yaptığınız çok yanlış, şehr-i İstanbul'a ihanet ediyorsunuz dedi ve bizi bir nevi ikaz etti. Şimdi genç kardeşlerim çok güzel binalar yapıyorlar. Onlara gözüm kapalı güvenirim.

Yaşar Aşçıoğlu konut alıcılarını da ikaz etmeyi unutmadı:

-Ama daire alırken hiçbir müteahhitten belge istendiğini duymadım. Çocuğunuzun, ailenizin, kendinizin canını, iş yerinizin ve çalışanlarınızın canını teslim ediyorsunuz. Ama müteahhit kimdir? Bu inşaatı kim yaptı? Sorgulamıyorsunuz. Ne yaptık? Evet, güzel şeyler yapıyoruz ama yetmez. Bakın dünyanın hiçbir şehri yoktur ki tarihi ile içinden Boğaz'ı geçen, dokuz tane adası olan. Dünyada bir tane daha eşi benzeri yok. İki kıtayı birleştiren Roma İmparatorluğu ve yeni imparatorluklar barındıran bir şehre sahibiz ama maalesef olması gereken gibi yapmıyoruz. Şimdi yapıyor muyuz? Evet yapıyoruz. Yeterli mi? Hayır.

Buluştuğumuz sektörün önde gelen isimleri İnanç Kabadayı, Fatih Keresteci, Onur Kolat ve Mustafa Ekiz, tecrübelerini aktaran Aşçıoğlu'na katıldıklarını ifade ettiler. Bir başka noktada daha ortak görüşü dile getirdiler. Bu da sektörün önümüzdeki aylarda yeniden çıkışa geçeceği yönündeydi.