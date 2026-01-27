Davos’ta olmadı, Almanya Zirvesi’nde diyalog kurulacak

Geleceğin konuşulduğu Dünya Ekonomik Forumu hareketli tartışmalara sahne olarak geride kaldı. Zirve’nin teması "Diyalog Ruhu" olarak belirlenmişti. Ancak 250’den fazla oturumda gelecekte diyalog kurmanın daha da sıkıntılı olacağının işaretleri verildi. Âdeta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “dünya beşten büyüktür” mesajını haklı gören göndermeler yapıldı.

ABD Başkanı Trump, zirveye damga vurdu. Ekonomide ise dijitalleşme özellikle de yapay zekânın geleceğe damga vuracağı görüşünde birleşildi. Yapay zekânın da enerjiye bağımlı olduğunun altı çizildi.

İhlas Medya Grubu’nun aylık ekonomi dergisi Türkiye’de İş Dünyası da 4’üncü Almanya Zirvesi’nde Davos benzeri bir gündem belirlemişti. Almanya’da iş insanlarını buluşturmaya dönük Zirve’de dijitalleşmenin masaya yatırılacağı duyurulmuştu.

Bu gündem büyük ilgi gördü. Davos’ta yapılamamıştı ama bu defa Almanya’da yeni yatırımların önünün açılması için bir diyalog ortamı oluşturuldu.

29 Ocak Perşembe günü Düsseldorf’ta gerçekleşecek toplantıda yeni iş birliklerinin kapısı açılacak. Dijitalleşme konusunda atılacak adımlar konuşulacak.

Kijji Mediator Restuarant’ta yapılacak toplantının açılış konuşmalarını teknolojide bir Türkiye markası olan Türk Telekom International Genel Müdürü Yavuz Yıldırım, DTİK Avrupa Temsilciler Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları ve Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul yapacak.

Ardından kısa adı ATİAD olan Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği Başkanı Av. Aziz Sarıyar ve TDU NRW-Türk Alman İş İnsanları Derneği Başkanı Cevdet Kocaş söz alacak. Adil Üstündağ gibi Almanya’da önemli yatırımlara imza atan iş insanları da tecrübelerini aktaracak. Toplantıda Almanya’da başarı hikâyesi yazan bazı iş insanlarına da ödül verilecek.

Ali İhsan İzbul

Beyaz yakalı gençleri iş insanları ile buluşturacak

Zirve’nin dijitalleşme teması ile ilgili olması DTİK Avrupa Temsilciler Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları’nın önerisi ile gündeme geldi. Bir sohbetimizde Torunoğulları şöyle demişti:

-Biz Avrupa’da hizmet sektöründe ve gastronomide çok başarılıyız. Avrupa’nın özellikle de Almanya’nın lezzet durakları Türk girişimcilerin başarısı ile taçlanıyor. Ama bu yetmez. Biz teknolojide, yazılımda, yapay zekâda da olmalıyız. Bunun için önümüzdeki günlerde Avrupa’daki beyaz yakalı Türklerle temasa geçeceğiz. Onların bilgilerinden yararlanıp yeni ortak işler yapacağız. İş insanları ile beyaz yakalı Türkleri buluşturmak için ortak platformlar kuracağız. Bu etkinlik bunun önemli bir adımı olsun.

Turgut Torunoğulları’nın görüşünü destekleyen önemli bir gelişmeye Bulutistan da imza attı. Şirketin Avrupa Genel Müdürü Doç. Dr. İbrahim Edin, regülasyon uyumu, veri güvenliği ve ihtiyaca özel çözümlerle Avrupa’da güçlü olmayı hedeflediklerini söylüyor.

Turgut Torunoğulları

İhracatın yüzde 9’unu Almanya’ya yapıyoruz

Güç kaybetse bile Avrupa, ekonomide hâlâ dünyanın gözdesi. Özellikle de bizim için çok önemli… İhracatımızın yarısını Avrupa’ya yapıyoruz. Ekonomide özellikle Almanya Türkiye’nin gözdesi. Almanya'ya yapılan ihracat bir önceki yıla göre 1 milyar 732 milyon dolar artarak 19 milyar 834 milyon dolar seviyesine ulaştı. Ve Almanya ihracatımızın bir numarası oldu. Türkiye’nin Almanya’ya yaptığı ihracat toplam ihracatın yüzde 9’una yaklaşıyor.

Bu rakamlara bakıldığında Zirve daha anlamlı bir noktaya geliyor. Avrupa’daki Türk iş insanlarının en köklü örgütlerinden ATİAD’ın Başkanı Aziz Sarıyar da bu noktaya dikkat çekerek, önümüzdeki 10 yılı konuşmanın gerekliliğine vurgu yapıyor.

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) Başkanı Bige Yücel, Almanya’nın Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı olduğunun altını çiziyor ve ekliyor:

-Asıl odak noktası ticaret hacminden çok yeşil, dijital ve sürdürülebilir dönüşüm olmalı.

Türk-Alman İş İnsanları Derneği TDU NRW Başkanı Cevdet Kocaş ise Zirve’nin Türkiye Almanya hattında yeni rotalar çıkaracağını vurguluyor.

Davos’ta olmadı, Almanya Zirvesi’nde diyalog kurulacak

Gastronomideki başarı sahneye çıkacak

13 ülkede 150 şubeye ulaşan ve Almanya’dan yola çıkan Bursa Kebap Evi, herkesin mutfakta ustalığını kabul ettiği Kijji Mediator, disiplinli büyümenin somut örneği olarak bilinen Öz Kayseri gibi markaların başarı hikâyelerine ulaşmak mümkün olacak Zirve’de…

Ünlü futbol yıldızı Lukas Podolski ile ortak iş yaparak dönerde en hızlı büyüme örneğini ortaya koyan Metin Dağ’ın ticari zekâsı, Almanya pazarında en güçlü markalardan biri olma başarısı gösteren Yayla GmbH’in deneyimleri de Zirve’ye damga vuracak. Yayla GmbH Genel Müdürü Ethem Çolakoğlu, Almanya’nın Yayla GmbH için neden “stratejik bir okul” olduğunu ve markanın yeni dönemdeki yol haritasını aktaracak.

Ve geleneksel lezzeti modern ve bitkisel bir yorumla dünya mutfağına kazandıran Çiğköftem, Almanya’da sadece bir "fast-food" alternatifi değil, sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmenin referans noktası hâline gelme sürecine ilişkin bilgiyi de Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güner’den almak mümkün olacak.

Lezzeti inovasyonla harmanlayan Öz Yufka’nın etnik pazarın sınırlarını aşma başarısını da dinlemek keyifli olacak.

İki önemli konu gündeme gelecek

Zirve’ye katılacak isimler iki önemli noktanın altını çizdi. Birinci nokta Almanya sadece Almanya değil şeklinde ifade edildi. Yani Almanya başta Avrupa olmak üzere bütün dünyanın bir üretim ve dağıtım merkezi olarak önemini koruyor. Bu nedenle Almanya pazarına girmek aslında dünyaya açılmak olarak değerlendirildi.

İkinci nokta ise yeni gündeme gelen "Made in Europe" sıkıntısı… Türkiye tam 30 yıldır Avrupa ile ticaretini Gümrük Birliği temelinde yapıyor. Avrupa'nın son dönemde Asya ülkelerine karşı bir tedbir olarak gündeme getirdiği 'Made in Europe' ile Gümrük Birliği temelli ticaretin aksaması gündeme gelecek. Bu yüzden Avrupa ile ticaretin yeniden ele alınması gerekiyor. Zirve’de bu konuların da görüşülmesi bekleniyor.

Gayrimenkulde yeni arayışlar gündemde

Yatırımcılarımız Avrupa’ya oteller yapıyor. En önemlisi de Türk gayrimenkul sektörü Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirme kararı almış durumda. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, şirketin Avrupa stratejisinin hızlı genişleme yerine doğru pazar seçimi, yerel dinamiklerle uyum, nitelikli proje geliştirme ve çevre dostu yaklaşımlar üzerine inşa edildiğini belirterek, hedeflerinin Avrupa’da kalıcı ve güvenilir bir geliştirici marka olmak olduğunu söylüyor.

Bu önemli bir mesaj… Zirve’de Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Derneği Başkanı Mustafa Ekiz de bu alanda ortak yatırımların kapısını aralamak için görüşmeler yapacak.

