Fiyat dondurma tüketiciye de ekonomiye de çok iyi gelecek

Ticaret Bakanlığı önde gelen perakendecilerle bir araya geldi ve ramazan boyunca zam yapılmaması konusunda uzlaştı.

Enflasyonun düşürülmesi noktasında çok önemli bir adım.

Zaten enflasyon konusunda toplumsal uzlaşma oluştuğunda işin önemli bir kısmı çözülüyor.

Geçmişte bunun çok örnekleri var. Bu örneklerin başını çeken firmalardan biri Reis Gıda… Ramazan öncesi pusuya yatan fırsatçıların zam ataklarını kaç kere boşa çıkardı.

Hatta bir keresinde enflasyonun şimdikinden yüksek olduğu yıllarda zam pususuna yatan fırsatçıların tam atağa geçeceği sırada Reis Gıda’nın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis basın toplantısı yapmış ve fiyatlara ramazan boyunca zam yapılmayacağını açıklamıştı.

Özellikle bakliyata her gün zam yapıldığı günlerdi. Şaşırmıştık! Ekonomi gazeteciliğinin duayen isimlerinden rahmetli Bülent Yardımcı ve Oğuz Demir ile birlikte çıktık toplantıdan… Çıkar çıkmaz Oğuz Demir Bülent Yardımcı’ya sordu:

-Yapabilir mi; fiyatları dondurabilir mi?

Tam cevap alamadı. Konuyu birlikte bir saate yakın konuştuk.

Ve Mehmet Reis “enflasyona meydan okudu” fiyatları dondurdu.

Arkasından bazı firmalar da geldi. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Reis, Oğuz Demir, Vahap Munyar, Meliha Okur, Serpil Yılmaz gibi o günlerin ekonomi muhabirleri ile bir araya geldi ve anılarını şöyle anlattı:

“Enflasyonla mücadele yalnızca hükûmetlerin değil, iş insanlarının da görevidir diyerek fiyatların hızla tırmandığı 1995 yılı ramazan ayı öncesinde Türkiye’de ilk kez sabit fiyat uygulamasını gerçekleştirdik. Bu bir ilk ve alışılagelmişin dışında bir uygulama olduğu için medyada yer aldı, gündem oldu. Fiyatlar düştü. Kuru gıdada ‘Enflasyon sıfır, zam yok’ haberleri yer aldı. Daha sonra ülkemizde ekonomik krizin yaşandığı 2001 yılında ramazan ayı öncesinden başlayarak 2 ay süreyle fiyatları dondurduk. 2008-2018 yıllarında da ramazanda bu uygulamayı devam ettirdik. 2024 ve 2025 yılında fiyatları sabitledik. Bu sene de kasım ayı fiyatlarıyla mart ayı sonuna kadar sabit fiyat uygulamasına geçtik. Söz konusu sabit fiyat uygulamasıyla tüketicilerin alım gücünü desteklemeyi ve piyasada dengeli bir fiyat ortamı sağlamayı hedefledik.”

Şimdi Mehmet Reis’in yaptığını marketlerin çoğu yapacak. Bu konuda daha önceki deneyimlere bakıldığında bu uygulama çok başarılı olacak. Hem marketlere hem de tüketicilere yarayacak bu uygulama. Moraller yükselecek. Darısı hizmet sektörüne… Lokantalar da benzer bir uygulamayı başlatsalar hiç fena olmaz. TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl’ün söylediği gibi: "Açgözlülük kimseye iyi gelmez!"

soldan sağa - Nilay Reis, Mehmet Reis, Işılay Reis Yorgun

Marka olmak için ilk reklamı verdi

Mehmet Reis’i bulmuşken sadece fiyat dondurmayı konuşmadık. İki kızını yanına alan Reis önce başardığı ilkleri anlattı.

İlklerden birini naylon torba ile hamsi satışını başlatması olarak açıkladı. Sonra dökme üründen ambalaja ilk geçen bakliyat şirketi olduğunu anlattı.

Ve son olarak sektördeki ilk reklam veren olduğunu hatırlattı ve ekledi:

“Bugün Reis ürünleri yaklaşık 3 bin yurt dışı, 19 binin üzerinde yurt içi perakende satış noktası olmak üzere, otel, restoran ve toplu tüketim projeleri dâhil yaklaşık 30 bin noktaya ulaşıyor.”

Bir zamanlar; “Pirinç, bakliyat ve sarımsağın markası mı olur?” diyenlere karşı marka oluşturmayı başardı Mehmet Reis…

İyi de yaptı… Son Sial Fuarı’nda Reis’in Fransa temsilcisi şöyle demişti:

-Biz burada iyi tanınıyoruz. Fiyatlarımız da diğer markaların önünde.

Biz bir aile şirketiyiz diyen Reis’in kızlarından Işılay Reis Yorgun da ilklere imza atıyor. Son olarak İstanbul Ticaret Borsası’nın tek kadın meclis üyesi oldu. Ayrıca tarım projeleri ve inovasyon çalışmaları ile dikkat çekiyor.

Nilay Reis Göktürk ise daha yeşil bir şirket için düğmeye basmış durumda. Şirketin önce araçları yeşillendi ve elektrikli oldu. Şimdi de yeni fabrika onun sayesinde yemyeşil olacak.

Davut Doğan

“Bizde proje, sizde para çok gelin iş birliği yapalım” dedim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmî temasları iş birlikleri noktasında her zaman çok işe yaradı.

Son Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretlerinde de bu gelenek bozulmadı.

Türkiye-Mısır İş Forumu çok önemli gelişmelerin habercisi oldu.

Riyad’da yapılan toplantıda yeni iş fırsatları için adımların atılmasını sağladı.

Toplantıya konuşmacı olarak katılan önde gelen iş insanlarından Davut Doğan’ın yaptığı şu değerlendirme dikkat çekiciydi:

“Riyad’daki yatırım forumunda yaklaşık 600 kişilik, oldukça kalabalık ve ilgili bir iş adamı grubuna hitap ettim. Orada yaptığım konuşmada holdingimizin (bünyesinde Doğtaş, Kelebek, Lova, Biotrend gibi markalar var) faaliyetlerini anlatırken samimi bir çağrıda bulundum. Riyad’ın 7-8 milyonluk nüfusunun çöpünden elektrik üretilebileceğini vurguladım. Türkiye’deki 17 tesisimizle kazandığımız tecrübeyi buraya, biyogaz ve atık yönetimi alanında taşıyabileceğimizi ifade ettim. 'Bizde proje çok, sizde ise para çok; gelin bu güçleri birleştirip ortak fabrikalar kuralım...' Bu ifadem salonda büyük bir sempatiyle karşılandı ve gülüşmelere neden oldu. Ancak bu davetimiz karşılıksız kalmadı; konuşmamın hemen ardından bir finans ve bankacılık grubu yanıma gelerek projelerimizi detaylıca dinlemek ve görüşmek istediklerini belirttiler. Kendilerine iletişim bilgilerimi verdim, şimdi onlardan gelecek dönüşü bekliyoruz. Ortaklıklara son derece açık bir grubuz; hâlihazırda mobilya ve enerji sektörlerinde Amerikalı ve Hollandalı ortaklarımızla bu kültürü başarıyla sürdürüyoruz.”

Küresel Isınma Kurultayı’nda konuşma yapacak

Riyad’ın çöplerine talip olan Davut Doğan 21 Şubat Cumartesi güne yapılacak olan 18. Küresel Isınma Kurultayı’nda bu konu ile ilgili konuşma yapacak. Bu yıl Türkiye’de yapılacak olan COP 31 Zirvesi’nin de değerlendirileceği kurultayda ayrıca Yeşil Ekonomi Ödülleri de verilecek. Toplantı Altunizade Koleji’nde saat 12.00’de başlayacak.

Celal Kadooğlu

Suriye ile ticaretin artması undaki liderliğimizi pekiştirir

Türkiye İhracatçılar Meclisi Suriye Masası Başkanı Celal Kadooğlu son gelişmelerden sonra iki ülke arasındaki ticaretin hızlanacağına dikkat çekiyor ve ekliyor:

“Güneydoğu Anadolu için Suriye, coğrafi yakınlığımız nedeniyle hızlı reaksiyon verebildiğimiz doğal bir pazar. Normalleşmenin kalıcı hâle gelmesiyle birlikte 2026’da hem taşıma maliyetlerinde göreceli bir rahatlama hem de pazar payımızda yükseliş bekliyoruz. Bölgede istikrar güçlendikçe ticaret hacmimizin büyüyeceğine; daha da ileri aşamalarda karşılıklı iş birliklerinin uzun vadeli ve planlı bir zemine taşınacağına inanıyoruz.”

Kadooğlu’nun görüşlerine Antalya’da yapılan dünyanın en büyük un zirvelerinden birinde konuşan Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Mesut Çakmak’tan destek geldi.

Türkiye’nin unda 14 yıldır dünya ihracat lideri olduğunu hatırlatan Çakmak, Suriye ile ticaretle birlikte liderliğin açık ara devam edeceğini söyledi ve ekledi:

‘‘Geride bıraktığımız yılda yüksek finansman maliyetlerine, küresel belirsizliklere ve ekonomik dalgalanmalara rağmen ihracattaki liderliğimizi sürdürmeye devam ettik. İklim dayanıklılığı, ticaret güvenliği ve sürdürülebilir üretim anlayışı artık birbirinden ayrı düşünülemez.”

