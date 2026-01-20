İş dünyasında seçimler nasıl geçti?

İş dünyası geçtiğimiz haftayı iki önemli seçimle geride bıraktı. Önce Türkiye’nin önemli patronlarının üyesi olduğu TÜSİAD seçimleri yapıldı. Başkanlığa önceden açıklandığı gibi Ozan Diren getirildi. Böylece büyük patronların örgütünde Elâzığlı Orhan Turan’ın koltuğuna Tokatlı Ozan Diren oturmuş oldu. Kadın başkanları ile dikkat çeken TÜSİAD bu defa da yönetimde kadın erkek eşitliğini sayısal olarak gerçekleştiren dernek oldu. Bu gelişmeyi kadın hareketinin önderlerinden Leyla Alaton ilk duyuran isimdi. Yeni dönemde TÜSİAD’da Perihan İnci başkan yardımcısı, Meltem Uslu Akol, Elif Çoban, Aslı Güreşciler ve Ahu Serter de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacaklar...

Kadınların TÜSİAD’daki başarısı şimdilik DEİK’te gerçekleşmedi. 172 adayın yarıştığı seçimlerde 18 kadın başkanlığa aday oldu ve 15’i başkan seçilebildi.

Başkan Nail Olpak’ın iş dünyasının Kuzey Yıldızı olarak nitelediği DEİK’te seçim öncesi “çalışmayacaklar aday olmasın” çağrısı yerini buldu. Nail Olpak başkan olduğu günden bu yana DEİK başkanlığının bir kartvizit olarak kullanılmasına karşı çıktı ve sonuç da aldı gibi. Nail Olpak, DEİK’te katma değer üretecek, ticari diploması için çalışacak isimlerin görev almasını istiyor.

Nail Olpak

Seçim yapılan 151 iş konseyinde 48 üye ilk defa başkanlık görevini üstlendi. 73 başkan görevine devam etti. 18 iş konseyi iki liste ile mücadele etti. Sadece bir iş konseyinde üç liste yarıştı.

DEİK seçim öncesi, iş konseylerinin çalışmalarını tespit için bir anket çalışması yaptı. Hafta sonu yapılan seçimlerde bu anket çalışmasının sonuçlarının etkili olduğunu düşünüyoruz. Çünkü benzer bir anketi DEİK’in çalışmalarını yakından takip eden meslektaşlarıma sorarak ben de yapmıştım. En başarılı 10 başkan arasında ismi geçenlerin hepsi yeniden seçildi. Yunanistan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat yeniden seçilen isimler arasında yer aldı.

İş konseylerinin genç başkanları Uganda İş Konseyi Başkanı Doğan Ali Doğan ve Srilanka İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Uğur tartışmasız seçilenler arasındaydı. Pakistan İş Konseyi Başkanı Atilla Yerlikaya’nın rakipsizliği son yapılan toplantılarda başarısına vurgu yapılarak netleşti.

Kazakistan Başkanı Selçuk Yüce listesini güçlendirerek seçimleri kazandı. Özbekistan Başkanı Özgür Onur Özgüven yaptığı çalışmaların karşılığını aldı.

Azerbaycan Başkanı Selçuk Akat ve Fas Başkanı Zeynep Bodur Okyay önemli projelere imza atmışlardı karşılığını aldılar.

Geçen dönem büyük umutlarla ABD İş Konseyi Başkanı seçilen Murat Özyeğin, Amerika Koordinatör Başkanlığı ile tüm kıtanın sorumluğunu alarak bu konudaki seçimin doğruluğunu gösterdi.

Ordulu iş insanı Fırat Bakıcı, iki dönemdir yürütmekte olduğu Türkiye-Hindistan ve Türkiye-Bangladeş İş Konseyleri Yürütme Kurulu Üyeliklerine yeniden seçildi. Bakıcı, yeni dönemde ayrıca Türkiye-Çin İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği görevini de üstlendi.

Ve Kübra Orakçıoğlu Kazan Yurt Dışı Yatırımlar konusunda en çok etkinlik yapan, görüşmelerin önünü açan isim oldu ve rakipsiz seçildi.

Belirlenen isimler arasında sadece Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Zeki Sarıbekir konusunda yanılgı oldu. Çok başarılı çalışmalara imza atan Sarıbekir’in Hollanda İş Konseyi Başkanlığına kaydırılmasının gerekçesi anlaşılamadı.

Yani yapılan anket tam isabetle sonuçlandı diyebiliriz. Bu arada en başarısız 10 başkan da seçildi. Bu isimlerin çoğu yeniden aday olamadı, ya da başka konseylere kaydırıldı. Seçim bittiği için de isimlerini açıklamaya gerek kalmadı.

Kübra Orakçıoğlu Kazan

Kimler aday oldu, kimler yarıştı?

Seçimlerde Başkan Nail Olpak’ın da dediği gibi bazı iş konseylerinde uzlaşma çıkmadı ve seçim yapıldı. Bazı konseylerde seçimler sert çekişmelere sahne oldu. Romanya sert rekabetin yaşandığı konseyler arasında yer aldı. Ömer Süsli sonunda seçimin galibi oldu.

Nijer, Katar, Sudan gibi ülke konseylerinde uzlaşma zor oldu. Katar İş Konseyi Başkanlığı’na Abdullah Altunkum getirildi. Çin İş Konseyi’nde beklenen değişiklik yaşandı. Aydın Mıstaçoğlu başkan seçildi. Herkes Çin Konseyi’nden çok şey bekliyor. Bakalım yeni başkan bunu karşılayabilecek mi?

Bu arada Hong Kong İş Konseyi’ne üç dönem nedeniyle aday olamayan Murat Kolbaşı bu defa Çin ve Hong Kong’da başkan yardımcısı Mısır’da ise yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.

Bir de çok başarılı isimlere âdeta yer bulundu. Mesela Bahreyn İş Konseyi’nde uzun süre başarılı çalışmalar yapan ve üç dönem nedeniyle aday olamayan Bilgün Gürkan Kuveyt İş Konseyi’ne kaydırıldı. Yerine uzun süredir yardımcılığını yapan Furkan Akbal Bahreyn İş Konseyi Başkanı oldu. Tecrübeli isimlerden Ruşen Çetin de Tacikistan İş Konseyi Başkanı oldu. Sonra da Avrasya’nın koordinatör başkanlığına getirildi.

Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı olurken, Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin’in de Türkiye-İsviçre İş Konseyi Başkanı seçilmesi bürokrasiden konseylere önemli bir katkı olarak görüldü.

Daha önce Tacikistan İş konseyi başkanlığında başarılara imza atan Cihangir Fikri Saatçioğlu üç dönemi bitince yeni bir göreve yelken açtı. Saatçioğlu artık Malavi İş Konseyi Başkanı olarak bölgede iş insanlarının önünü açmak için kolları sıvayacak.

Yine iş dünyasında yaptığı etkinliklerle ses getiren Yunus Ete de Umman İş Konseyi Başkanı seçildi. Firuzhan Kanatlı, Fuat Tosyalı, Ebru Özdemir, Hülya Gedik, Ahmet Çalık, Osman Okyay, Ali Yücel, Fettah Tamince gibi ünlü isimler farklı iş konseylerinde görev alarak DEİK’e güç kattı.

Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin’in DEİK/Türkiye-Danimarka İş Konseyi Başkanlığına seçilmesi de sektörel bir yenilik olarak değerlendirildi.

Bu arada uzun süredir iş örgütlerinde görev almayan Yalçın Ayaydın da Malta İş Konseyi Başkanı olarak sahalara geri döndü.

Bazı konseylere en iyi isimler geldi

Belki de Kübra Orakçıoğlu Kazan’ın Dış Yatırımlarla ilgili başarısı ülke konseyleri dışındaki konseylere de ağırlık verilmesini sağladı. Eğitim Konseyi’ne İsrafil Kuralay gibi bulunduğu mevkiye katma değer kazandıran bir ismin başkan olması önemin göstergesi sayıldı. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde başarılı çalışmalar yapan Kuralay, Eğitim İş Konseyi’ndeki çalışmaları ile Türkiye’nin bu alandaki gücüne güç katacak. OHSAD Başkanı Reşat Bahat ve Türkiye Hastanesi Genel Müdürü Hayati Odabaşı’nın Sağlık İş Konseyine yürütme kurulu üyesi olarak seçilmeleri tıpkı eğitimde olduğu gibi sağlıkta da atağa geçeceğimizin göstergesi oldu. Lojistik İş Konseyi’ne ise Türkiye’nin bu alandaki en iyi ismi başkan olarak seçildi. Fatih Şener bu konseyde önemli projelere imza atacak.

Harika Güral

Kadın başkan sayısı çok az

Türkiye Slovakya İş Konseyi Başkanlığı’na yeniden seçilen Harika Güral önemli tespitler yaptı:

* Bu benim Slovak İş Konseyi'ndeki üçüncü dönemim. Her dönem iki seneden oluşuyor. Üçüncü sene sonrasında bulunduğumuz iş konseyinden ayrılıyoruz.

* Bu seçimde 18 kadın iş konseyi başkan adayımız vardı ve bunların 15’i seçildi. Bu sayının sadece 15 olması bizi üzüyor. Bir önceki dönemde kadın başkan sayısı 11’de kalmıştı.

* Bir sonraki dönemde çok daha yukarıda olmasını diliyorum. Tabii bunun çeşitli sebepleri var. DEİK'te herkese eşit şans verilir.

* Yani isteyen başkanlığa aday olabilir. Burada bir sorun yok. Ama bana göre en büyük sorun kadınların iş gücüne katılımı.

* İş gücüne katılan kadınların pek çoğu bir zaman sonra cam tavan olarak sorunla karşı karşıya kalıyor. Kadınlara daha yukarı çıkmak için kanat germek zorundayız. Ve bu kanatları ne kadar büyütürsek ülke olarak o kadar iyi günlere ulaşırız.

