Oda ve borsa başkanları seçimlere yıldızları ile girecek

İş dünyasındaki gelişmeleri bizden takip eden bazı okurlarımız soruyor:

-Seçim kulislerini, başkan adaylarını sizden öğreniyoruz. TÜSİAD, ihracatçı birlikleri ve DEİK’teki seçimleri ayrıntılı bir şekilde yazdınız. Ancak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde yer alan oda ve borsaların da seçimleri var. O konuda bilgi yok mu?

Hemen cevap verelim… Oda ve borsalardaki seçimlerle ilgili bilgiler gelmeye başladı. Hatta bazı illerde mevcut başkana karşı adaylar resmen sahaya çıktı. Ancak sanki biraz erken. Çünkü odalar ve borsalardaki seçimler sonbaharda olacak.

(Soldan sağa ) Uğur Erdoğan-Rıfat Hisarcıklıoğlu-Salih Sarıkaya

Oysa ihracatçı birliklerinde seçimler nisanda… Çok az kaldı. Önümüzdeki günlerde seçim yarışındaki son gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Birlik seçimlerinin hemen ardından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı da seçilecek. Mevcut Başkan Mustafa Gültepe yeniden aday olacak gibi... Başka adayların çıkıp çıkmayacağı birlik seçimlerinden sonra belli olacak. Şimdiden “adayım” demek biraz erken gibi görünüyor.

Gelelim oda ve borsa seçimlerine… Söylediğimiz gibi bazı illerde adaylık açıklaması resmîleşti. Bursa bu illerinden biri…

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (BTSO) İbrahim Burkay yaptığı çalışmalara güveniyor ve yeniden adaylığa hazırlanıyor.

Bu arada karşısına güçlü bir aday çıktı. Bursa’nın Karacabey ilçesinde doğan Özer Matlı son dönemde çok sayıda markayı satın alarak dikkat çekmişti.

Bursa Ticaret Borsası Başkanlığı görevini yürüten Özer Matlı şimdi de BTSO Başkanlığı’na aday olduğunu resmen açıkladı. Özer Matlı’nın TOBB yönetiminde çeşitli görevleri bulunuyor...

Bursa dışında başka illerde de adayların seçim yarışı için hazırlandığını duyuyoruz. Bu arada Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi gibi bazı isimlerin de gençlerin önünü açmak için çalışmalar yaptığını öğrendik.

Odalarda aslında seçimlere ilişkin oy verirken önemli bir kriter ortaya konuldu.

Kriteri ilk olarak aylar önce Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva kurumu gezdirirken şöyle anlattı:

-Burası yıldızlı bir oda… Gördüğünüz gibi her şey şeffaf… Her şey üyeler için…

Dikkatli baktığımızda fiziki görünüm bile farklılığı ortaya koyuyordu.

Sonra kısa bir süre önce TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bu önemli çalışmayı Denizli’den şu sözlerle duyurdu:

-Denizli Ticaret Odamız, hepimizin gurur duyması gereken bir noktada; niye derseniz? Ölçüm diye bir şey var, dünyadaki odaların yıldızlama sistemini aynen biz de aldık. Nasıl otellerde yıldızlama var bir yıldız iki yıldız ya da beş yıldız gibi; odalarda da dünyada özellikle Avrupa'da yıldızlama sistemi var. Bunun için gerekli akreditasyonu Denizli Ticaret Odası yapmış. Vermiş olduğu hizmetler standardı itibarıyla tam beş yıldızlı hizmet veriyor.

Tam bu noktada ekliyor, “Yıldızı ben vermiyorum” diyor espriyi de yapıştırıyor:

-Keşke ben versem… Çünkü başkan (Uğur Erdoğan’dan bahsediyor) bana oy veriyor.

Evet, yıldızı Rifat Başkan vermiyor. Yıldızı uluslararası bir kuruluş veriyor. Oda başvuruyor, denetliyor, hak ediyorsa yıldızı veriyor. Sonra da iki yılda bir denetliyor odayı. Sistem sürekli güncelleniyor.

Buna göre 367 oda ve borsadan 278’i beş yıldızı hak etmiş durumda.

Uğur Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı Salih Sarıkaya’nın Meclis Başkanı olduğu Denizli Ticaret Odası beş yıldızı hak eden odalar arasında. İzmir İktisat Kongresi’nin hemen ardından 1926 yılında kurulan bir asırlık Denizli Ticaret Odası hizmette Paris, Berlin, Londra ayarına gelmiş noktada.

Denizli örneğindeki gibi beş yıldızlı odalar proje fabrikası gibi çalışıyor. Şimdi sonbaharda yapılacak oda seçimlerinde proje fabrikası gibi çalışan ile yan gelip yatanlar arasında ayrım yapacak üyeler.

Ve proje fabrikası gibi çalışanlar bugünlerde 74’üncü yaşını kutlayan ve 2 milyonu aşan üye sayısı ile Türkiye ekonomisini yönlendiren TOBB’u, Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu’nun dediği gibi “Güçlü Türkiye ve Güçlü Ekonomi” hedefine doğru koşturacak.

DAİB’de ve GAİB’de adaylar ortaya çıktı

Bu defa TOBB’u yazdık diye birliklerdeki gelişmeleri ihmal edecek değiliz. İhracatçı birliklerinin seçimlerine Anadolu’dan bakalım.

Önce Doğu Anadolu İhracatçı Birliği’ndeki (DAİB) gelişmeleri aktaralım. Belki çoğunuz bu birliğin adını duymadınız. Oysa DAİB ülkemizin ilk ihracatçı birliği… Evet, yanlış duymadınız ilk birlik… Atatürk’ün talimatı ile 1937 yılında kuruldu. Kamuoyunda fazla ses getiren projeler yapamadı. Şimdi yönetim kurulunda bir isim; Abdullah Atalar başkanlığa aday oldu ve şu mesajı veriyor:

Abdullah Atalar

“Yeni dönemde hedefimiz; her üyemizin kendini bu yapının gerçek bir parçası hissettiği, görüşlerin dikkate alındığı, sorunlara hızlı çözüm üretildiği ve başarıların ortak akılla yönetildiği daha katılımcı bir birlik anlayışını hâkim kılmak. İhracatçılarımızın küresel rekabette elini güçlendirmek için finansman, lojistik ve maliyet yüklerini hafifletmenin yanı sıra; yeni pazarlara girişte tanıtım, markalaşma ve sonuç odaklı bir kurumsal destek mekanizmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmakta.”

Zengezur Koridoru tartışmalarının tam içinde bulunması gereken bu birliğin önümüzdeki dönemde çalışmalara hız vermesi gerekiyor.

Bu yüzden Abdullah Atalar gibi iş dünyasında girişimci kimliği öne çıkan isimlerin aday olması iyi gelecek bu kuruma...

Bir başka seçim Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliği’nde olacak. Tekstil, Hububat, Yağlı Tohumlar, Kuru Meyve ve Halı İhracatçıları Birlikleri’nden oluşan bu yapıda çok fazla çekişme olması beklenmiyor.

Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Fikret Kileci, iki dönem kuralı nedeniyle yeniden aday olamıyor ama yönetime girip TİM’deki görevine devam etmesi bekleniyor. Bu arada Fikret Kileci’nin yerine Suat Akınal’ın başkanlıkta adı geçiyor.

Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde mevcut Başkan Celal Kadooğlu’nun tek aday olarak seçime gideceği ve görevine devam edeceği söyleniyor.

İki dönem kuralına takılan Mehmet Çıkmaz’ın yeniden aday olamaması sonrası, Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği için Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bakır’ın aday gösterileceği ve seçilme ihtimalinin yüksek olduğu öne sürülüyor.

Halı İhracatçıları Birliği’nde mevcut Başkan Zeynel Abidin Kaplan’ın tek aday olarak seçime gireceği konuşuluyor.

Çin toplantısı DEİK ve TÜSİAD’ı yakınlaştırdı

TOBB’dan ve ihracatçı birliklerinden haber verip DEİK’i atlamak olmaz. Şimdi Başkan Nail Olpak, “Bizde seçimler bitti ne yazacaksın?” diyebilir.

Var başkanım, yazılacaklar var… Mesela Çin İş Konseyi’ne değişim yaradı. Yeni Başkan Aydın Mıstaçoğlu göreve hızlı başladı. DEİK, TÜSİAD ve CCPIT iş birliğiyle düzenlenen 3. Türkiye-Çin İş Konferansı’nı gerçekleştirdi.

Aydın Mıstaçoğlu

Toplantı iki ülke arasında yeni iş fırsatlarına vesile olacak… Ancak buradaki esas ayrıntı TÜSİAD’ın DEİK ile birlikte toplantı yapması… Bir süre önce DEİK’ten ayrılan TÜSİAD’ın bu adımı çok önemsenmeli. Önemli adımın TÜSİAD’ın çiçeği burnunda Başkanı Ozan Diren’in ilk çalışmalarından birine denk gelmesi hoş bir rastlantı oldu.

Konuyla ilgili arkadaşımız Engin Çağlar hem Ozan Diren’e hem de Nail Olpak’a sorular yöneltti. Ancak iki isim de şimdilik ayrıntılı ve açıklayıcı cevaplar vermekten kaçındı.

İki kurum yani DEİK ile TÜSİAD arasında yakınlaşmanın nereye evrileceğini takip edeceğiz. Ancak bu adım bile çok önemli bir gelişme olarak kaydedilmeli.

