Hong Kong’dan Londra’ya Moskova’dan Somali’ye fiber ağlarla ördü bu dünyayı

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği Başkanı seçilince şu tespiti yapmıştı:

-Dijital çağda büyük bir sorumluluk taşıdığımızı biliyoruz. 5G; sağladığı yüksek hız, kapasite ve düşük gecikme ile yepyeni deneyimleri mümkün kılacak. Dijital ekonomiyi büyütecek, sürdürülebilir inovasyonu destekleyecek güçlü iş birlikleri ile ülkemizi mobil teknolojilerde, üreten, geliştiren ve dünyaya değer sunan bir konuma taşımayı hedefliyoruz.

Ebubekir Şahin bunu dernek başkanı olarak söylemişti. Başında bulunduğu Türk Telekom’un bu konuda attığı dev adımların ayrıntılarını Almanya’da düzenlediğimiz dijitalleşme başlıklı Ekonomi Zirvesi’nde öğrenince bu sözleri daha anlamlı hâle geldi.

Zirve’nin açılışını yapan Türk Telekom International Genel Müdürü Yavuz Yıldırım öyle mesajlar verdi ki katılımcılar toplantı sonrası uzun süre bu konuşmanın pozitif etkisinde kaldı. İşte o konuşmadan başlıklar:

* Doğu'da Hong Kong'dan, Batı’da Londra'ya, Kuzey’de Moskova'dan, Güney’de Somali, Mogadişu'ya kadar çok geniş coğrafyada kurumsal müşterilere toptan seviyede altyapı ürünü ve hizmetlerinin satışını gerçekleştirmekteyiz.

* Ülkemizin coğrafi avantajlarını kullanarak Doğu ile Batı arasında bir köprü görevi üstlenmeye çalışıyoruz. Türk Telekom'un fiber gücünü uluslararası alana taşıyoruz. 24 ülkede 135’ten fazla noktada bağlantı kurmuş vaziyetteyiz.

* Türkiye haricinde Avrupa'dan Orta Doğu ve Asya'ya uzanan yaklaşık 50 bin kilometrelik fiber ağımız bulunuyor. Avusturya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Rusya, Ukrayna, Slovakya, Çekya ve Türkiye'de TTI (Türk Telekom International) ofislerimiz vasıtasıyla müşterilerimize kendi altyapımızın üzerinden kesintisiz hizmet sunuyoruz.

Özetle bu bilgileri aldık Yavuz Yıldırım’dan… Anladığımız Türk Telekom, 16 ülkede iştiraki, 9 ülkede ofisleri ve çalışanı olan ağırlıklı olarak Budapeşte merkezli bir dijital dev… Doğu Avrupa'da 50 bin kilometreden fazla fiber optik ağı olan 13 farklı milletten çalışanı ile bölgenin önemli operatörlerinden biri olduğu bilgisi toplantıda gündem belirledi.

Ebubekir Şahin

Dijitalleşme artık bir zorunluluk

İhlas Medya Grubu’nun aylık ekonomi dergisi Türkiye’de İş Dünyası’nın koordine ettiği Almanya Zirvesi Düsseldorf’ta yapıldı. Dördüncüsü yapılan Zirve’de Türk Telekom International Genel Müdürü Yavuz Yıldırım’ın konuşmasının gündeme damgasını vurduğu bilgisini toplantıya birlikte katıldığımız medya grubunun yöneticilerinden Tuba Gençay ile Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı da vurguladı. Toplantıda söz alan bütün katılımcıların dijitalleşmenin artık bir tercih alanı olmaktan çıktığı ve zorunluluk hâline geldiği görüşünde birleştiği görüldü.

Yavuz Yıldırım

Çok güçlü bir diasporaya sahibiz

Toplantının en çok ilgi gören isimlerinden biri Düsseldorf Başkonsolusu Ali İhsan İzbul oldu. Almanya Zirvesi’ne ikinci defa katılmıştı. Çok önemli bilgiler verdi. Şu ayrıntılar önemliydi:

“Artık Almanya’da bize daha pozitif bakılıyor. Birlikte iş yapıyoruz. Türkiye burada güçlü bir diplomasi yönetiyor. İş insanlarımızın dinamizmi burada takdir görüyor. Türkiye olarak 262 dış temsilcilikle dünyanın en geniş diplomatik ağlarından birine sahibiz. Burada güçlü bir diasporaya sahibiz. Parlamentoda Türkiye Dostluk Grubu olan ve son derece aktif çalışan sık sık bir araya geldiğimiz, temaslı olduğumuz bir dostluk grubu olan tek eyalet Almanya'da. Eyalette 20 binden fazla başarılı Türk girişimci 100 binin üzerinde istihdam sunuyor. Bu da bir çarpan etkisi yapıyor. Üstelik Türk yatırımlarının niteliğinin dönüştüğünü de büyük bir memnuniyetle izliyoruz.”

Ali İhsan İzbul ile birlikte ticaret ataşelerimiz de toplantıya katılmıştı. Ticaret Ataşesi Pınar Aslan şu bilgileri verdi:

“Düsseldorf ticaret açısından Almanya’nın en önemli eyaletleri arasında. Çok sayıda Türk firmamız pazara ilk girişte bu eyaleti tercih ediyor. Bizim amacımız da Türkiye’den buraya gelip pazara girmek isteyen şirketlerimize destek olmak. Burada yatırım yapmak isteyen şirketlerimize, “Burada şirket nasıl kurulur, pazara girerken nelere dikkat etmek lazım” sorularına cevap vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Böyle bir etkinliği Hollanda’da yapalım

Toplantının dijitalleşme başlığı ile yapılmasını DTİK Avrupa Temsilciler Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları önermişti. Toplantı çıkışı başlığın tam oturduğunu söylediğimizde şu cevabı aldık:

-Benzer bir toplantıyı ama bu defa lezzet başlığı ile Hollanda’da yapalım… Otelimiz mart ayında bitiyor. Orada yaparız.

Turgut Torunoğulları dijitalleşme ile ilgili konuşmasında önemli mesajlar verdi… Ama Avrupa’daki lezzet durakları ile ilgi de şu bilgiyi aktardı:

-Eskiden Türklerin restoranları çok iyi görünmezdi. İtalyanlara baktığımız zaman ne kadar güzel bir restoran diyorduk. Bu görüntü değişti. Dört sandalye, bir masa ile restoran açma devrini kapattık. Şimdi yaptığımız işler herkesi büyülüyor. Mesela burası Kijji Mediator çok güzel bir mekân… Doğan Akdoğan’ı ve Vijdan Taşçı’yı kutluyorum…

Vijdan Taşçı

Almanya’da işler yavaş ilerliyor

Toplantıda Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD) Başkanı Av. Aziz Sarıyar, nisan ayında önemli bir Zirve’ye hazırlandıklarını anlattı ve şu bilgiyi paylaştı:

“Türkiye’den gelen iş insanları ‘Almanya'da her şey çok yavaş işliyor. Burada e-Devlet bile yok’ diye yakınıyorlar. Doğru… Maalesef biraz yavaş ama bence sağlam ilerliyor. Şimdi Almanya'daki şirketler kâğıt üstünde yapılması gereken bürokratik işler için yılda 7 milyar avro harcıyor. Büyük para. Bu sistem değişecek.”

Toplantının en renkli kuruluşlarından biri Türkiye’nin önde gelen dijital şirketlerinden olan ve Almanya’da da önemli atılımlar yapan Bulutistan oldu.

Bulutistan Avrupa Genel Müdürü Doç. Dr. İbrahim Edin yeni nesil teknoloji savaşçısı olarak Avrupa'ya geldiğini söyledi ve ekledi:

“Bulutistan 2015 yılında Türkiye'de kuruldu. 2019 yılında EMEA'nın yani Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın en hızlı büyüyen teknoloji şirketi olduk. Türkiye Cumhuriyeti'nin yurt dışındaki yatırımlarını yapan Türkiye ekonomisini yurt dışında güçlendiren firmalara destek veriyoruz. Bu diaspora içinde de kendimize Türkiye'nin bir bulut sağlayıcısı olarak bu şirketleri yurt dışında destekliyoruz.”

Teknoloji ile ilgili önemli sivil örgütlerimiz arasında yer alan TÜYAFED’in Avrupa Başkanı Berkan Tüzünataç; federasyonun vizyonuna ilişkin bilgiler vererek şu şekilde konuştu:

“Federasyon olarak 100 bin üyemiz var. Türkiye’de yerli ve üst düzey yazılımcı firmalar var. Benim buradaki görevim onları dünyaya açabilmek.”

Bazı sektörlerde yatırım için fırsatlar var

Almanya’daki iş insanlarını çatısı altında toplayan TDU NRW Başkanı Cevdet Kocaş da dijitalleşmenin istihdamı olumsuz etkilediği bilgisini vererek şu değerlendirmeyi yaptı:

“İş insanları için uzun vadede karar alabilmek için şartların çok ağırlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Böylesi bir dönemde insanları bir araya getirerek süreçleri kolaylaştırmaya çalışan inatla, ısrarla hem Türkiye'de hem Almanya'da bu tür etkinlikler düzenleyen Türkiye’de İş Dünyası dergisinin değerli temsilcilerine çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli bir iş yapıyorlar.”

Türkiye’de toplantıya katılan Ekizoğlu Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ekiz gayrimenkul sektöründe hem Türkiye’de hem de Almanya’da fırsatlar olduğuna dikkat çekti ve şu mesajı verdi:

“Almanya’da işler biraz hızlı olsa biz burada yatırım yapmayı çok isteriz. Türkiye’de konut, ofis almak çok kârlı bir yatırım. Bunu burada anlatırsak çok müşteri buluruz. Bu yüzden gayrimenkulle ilgili etkinlikler de yapmalıyız.”

Almanya’da otel yatarımı ile ses getiren Green Park Hotels & Resorts Yönetim Kurulu Başkanı Adil Üstündağ, Almanya’nın önemli fırsatlar içerdiğini belirterek uygun binalar bulurlarsa yeni oteller yapacaklarını anlattı.

TEBA Yönetim Kurulu Üyesi Av. Cihangir Soytürk de Türkiye ve Almanya başta olmak üzere Avrupa arasında ekonomik, sektörel ve insani bağlar kurmayı hedeflediklerini aktardı.

Celal Toprak'ın önceki yazıları...