İhracatta nasıl rekor kırdıklarını anlattılar

İhracatın kahramanları 2025 yılı rakamlarının açıklandığı toplantıda buluştular. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan rakamlar yine rekorlarla doluydu. Hem aylıkta hem de yıllıkta Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatına ulaştık.

Toplantıya Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracatta ilk beş ili İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Tekirdağ şeklinde açıkladı.

Toplantıya ev sahipliği yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ihracatta zorlanan bazı sektörler için devreye alınmasını bekledikleri destekleri talep etti.

Dünyada ekonomide durgunluğun yaşandığı, rekabette sorunların olduğu, savaşların yaşandığı bir dünyada her şeye rağmen ihracat nasıl artıyordu? Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın deyimi ile ihracatçı âdeta destan yazıyordu. Biz de ihracatı bu ortamda artırmayı başaran başkanlara bu destanın nasıl yazıldığını sorduk.

Burak Önder

Türkiye’nin önemli sektörlerinden biri olan ev ve mutfak eşyalarının en önemli örgütü ZÜCDER’in başkanı olan Burak Önder küreselde yaşanan sorunlara dikkat çekti ve ekledi:

“Buna rağmen ihracatı artırıyoruz. Bunun birçok nedenini sayabiliriz. Öncelikle bazı sektörlerin katalizör olduğunu söylemek lazım. Ne bu sektörler? Otomotiv, kimya ve savunma sanayi gibi. Bu artışta bu sektörlerin büyük payı bulunuyor. Diğer taraftan firmalarımız, ihracatçılarımız artık krizlere karşı aşılandı. Enstrümanları daha iyi kullanıyor. Bu yönle baktığınız zaman Türkiye ihracatının en azından içinden geçtiğimiz zor döneminde pozitif yönde ilerlediğini görüyoruz.”

Burak Önder, “Sahada mücadeleyi iyi biliyoruz” diye noktalıyor açıklamasını… Son dönemde kan kaybeden tekstilin başkanı Ahmet Öksüz ise 2026 için umut veriyor ve şu noktanın altının çiziyor:

“Bu yıl kayıpları telafi edeceğimizi tahmin ediyoruz. Çünkü dünyadaki talebin artması ve faizlerin düşmesi yönünde bir beklentimiz var."

Ahmet Öksüz

Mobilya sektörünün başkanı Ahmet Güleç de sözlerine başlarken, “Biz ihracatçıyız” diyor ve ekliyor:

“Biz bu işi 'ibadet' olarak görüyoruz. İhracat millî bir görev anlayışı ile çalışıyoruz. Aynı vatani bir görev gibi. İhracatın artması için özellikle TİM ekibi olarak dünyada dolaşmadığımız ülke kalmadı. Binlerce iş görüşmesi yaptık. Ve bunun sonucu olarak bugün ihracat artışını, rekorunu konuşuyoruz.”

Farklı bir sektörden gemi, yat ve hizmet sektöründen Başaran Bayrak ile konuşuyoruz. İhracatta kâr oranlarının çok düştüğünü belirtip ekliyor:

“Kâra bakmadan ihracat yapıyorlar. Pazarı muhafaza etmekte çok önemli. Belki destan böyle yazılıyor. Dünyada savaşlar ve diğer olumsuzluklar ihracatı olumsuz etkiliyor. 2026’nın bu yıldan daha iyi olacağını düşünüyoruz.”

Anadolu’daki gelişmeleri de dikkate alarak bir değerlendirme yapan TİM Başkan Vekili Fikret Kileci ise şu tespiti yapıyor:

“Olumsuzluklara, aksaklıklara, dünyadaki hızlı değişime, önceliklerin, tercihlerin değişimine rağmen Türkiye ihracatçısı işlerini pozitife çevirmeyi başardı. Yeni dönemde hepimiz; üreticiler, ihracatçılar, daha sürdürülebilir, daha çevreci işler yapmak durumundayız.”

Fikret Kileci

Mobilyada dünyanın en büyük fuarını İstanbul’da yapıyoruz

TİM Başkan Vekili ve MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç ihracatta her şeye rağmen rekorun nasıl geldiğine güzel bir örnek veriyor ve anlatıyor:

“Çok çalıştık. Birlikte hareket ettik ve sonunda mobilyada dünyanın en büyük fuarı olan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nı (IIFF) İstanbul’da yapmayı başardık. Bu konuda Almanya Köln Fuarı bir efsaneydi. Biz yıllar önce oraya katılma hayali kurardık. Bizim başarımız yüzünden artık Almanya’da fuar yapılamıyor. Çin’in Guangzhou Fuarını geride bıraktık. İtalya’da üst katlar dolmuyor. Biz ise katılım rekoru kırıyoruz. Metrekarede, ciroda en büyük fuar artık İstanbul’da yapılıyor. Önümüzdeki günlerde iki fuar merkezinden açılış yapacağız. En büyük fuarı yapınca ihracatta rekor kırıyorsunuz. Bu iş çalışarak oluyor.”

Ahmet Güleç

Seçimler de konuşuldu

İhracatçılar bir araya gelince doğal olarak nisan ayında yapılacak seçimler de konuşuldu. Mobilya İhracatçılar Birliği’nde Erkan Özkan ismi üzerinde uzlaşıldığını öğrendik. Hâlen birlik başkanlığı görevini yürüten Erkan Özkan göreve yeni dönemde de devam edecek. Birlik üyelerinin genel görüşü bu doğrultuda gibi görünüyor.

Bir başka önemli gelişmeyi ise İKMİB ile ilgili öğrendik. Hâlen başkan olan Adil Pelister iki dönem kuralı nedeniyle yeniden aday olamıyor. Birkaç adayın çıkması beklenen birlikte çok önemli bir isim üzerinde herkes uzlaşmaya vardı.

GEBKİM OSB’nin başarılı başkanı ve Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aracı yeni dönemde kimya ihracatçılarının yani İKMİB’in başkanı olacak. Başkanlıkta adı geçen ZÜCDER Başkanı Burak Önder yönetimde yer alacak. Adil Pelister’in de yönetimde yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Toplantıda İbrahim Aracı’yı herkesin kutladığını gözlemledik.

İbrahim Aracı

Şırnak ve Cizre atağa geçecek

Türkiye önemli bilişim kuruluşlarından NLKSoft Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜYAFED e-Ticaret Komite Başkanı Nalan Kurt aradı:

-Şırnak ve Cizre’de toplantılar yapacağız. Katılır mısın?

Baktım gitmediğim kentlerden biriydi Şırnak… Olumlu cevap verdim…

Mardin’e indim. Şırnak’a gitmek için NLKSoft Şırnak İş Ortağı Sait Çetin karşıladı. Yaklaşık iki saatlik yolun her noktasında şaşkınlık belirterek ilerledik. Şırnak’a girişimde sıra sıra petrol tankerlerini görünce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın sözlerini hatırladım, şöyle demişti:

-Türkiye Şırnak'ta, Gabar'da tarih yazıyor. Biz aslında 'Terörsüz Türkiye'nin ilk örneklerini Gabar'da petrol arama ve üretim projesiyle birkaç yıl önce uygulamaya koyduk. Bugün artık Şırnak âdeta petrolün başkenti. Irak-Türkiye-Ceyhan boru hattıyla sadece Türkiye'nin değil dünya petrol piyasaları için hakikaten önemli bir yer.

"Petrolün başkenti" olunca Şırnak'ta çok şey değişmiş. Kentte artık beyaz yakalılar çoğunlukta. Çok düzenli bir kent olan Şırnak’ta çok sayıda beş, dört ve üç yıldızlı otel var ve hepsi dolu. Hatta bu otellerden Kartal Park Otel’in Genel Müdürü Leyla Kartal Edis… Yani bir kadın… Leyla Kartal Eriş otelcilik dışında da başka girişimlere imza atmaya çalışıyor. Projeleri muhteşem…

Nalan Kurt

Şırnak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Çetin kentte çok şeyler yapmak isteyen dinamik bir bürokrat.

Şırnak Üniversitesi TEKMER Genel Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Gürbüz gençleri aktif hâle getirmeye çalışıyor.

Arıcılık kent için çok önemli… Şırnak Arıcılar Birliği Başkanı Habip Aşan, Şırnak’ta elde ettikleri balın dünyada bilindiğini belirterek çok önemli bir mesaj veriyor:

-Biz uluslararası projelere imza attık. Şimdi ürünümüzü daha iyi tanıtma zamanı.

Evet, Şırnak ve Cizre yeni dönemin ekonomide öne çıkacak kentleri arasında… Petrolün ateşlediği kalkınma, arıcılıktan turizme etki yapacak.

Mesela Nuh’un Gemisi’nin Şırnak ile ilgili olduğunu görecek herkes… Ve önümüzdeki dönemde bu kentte odaların da katılacağı bir çalışma için şimdiden adım atmak gerekiyor.

