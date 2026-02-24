COP31 için Antalya’ya 100 bin kişi gelecek

Türkiye 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya’da yapılacak COP31 için hazırlıklarını sürdürüyor.

197 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek etkinliğe Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlık yapacak.

COP31 ve iklim krizi bu yıl 18’incisi yapılan Küresel Isınma Kurultayı’ndan ele alındı. İş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin önemli isimleri konuya ilişkin önemli mesajlar verdiler.

Verilen mesajlarda zirve başkanı Bakan Murat Kurum’un geçtiğimiz günlerde yaptığı değerlendirmelerden alıntılar yapıldı.

Bilindiği gibi Murat Kurum Türkiye’nin COP31’de önemli bir misyon üstleneceğine vurgu yapmış, gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ekonomiler arasında köprü olacağına dikkat çekmişti. Sonra da Küresel Isınma Kurultayı’nda dikkat çekilen şu noktaların altını çizmişti:

* Çıkış noktalarımızdan biri, insanlık tarihinin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe’dir.

* Çünkü Göbeklitepe, insanlığın ilk kez bir araya gelerek ortak bir anlam etrafında buluştuğu yerdir.

* Bu yönüyle COP31’i insanlığın yeniden bir araya geldiği, “Geleceğin COP’u” olarak tanımlıyoruz.

COP31’in Başkanlığını yapacak olan Murat Kurum’un dikkat çektiği birçok husus Kurultay’da ele alındı. İş dünyasının birçok örgütünden önemli görevler yapan ve iklim değişikliği konusunda en yetkin isimler arasında yer alan Çevre ve Sürdürülebilirlik Uzmanı Umay Yılmaz’ın şu sözleri çok çarpıcıydı:

Küresel Isınma Kurultayı

-Dünya COP31’den çok şey bekliyor. Bu defa sorunların çözümü noktasında önemli adımların atılacağını bekliyor herkes. Ve inanıyorum ki katılım sayısı 100 bini geçecek. Antalya çok doğru bir seçim oldu.

Konuşmasında iklim krizinin bütün sorunların temelinde olduğu görüşünü savunan Umay Yılmaz şu bilgileri paylaştı:

-İklim krizi tarımı zorlaştırdı, maliyetleri artırdı ve bu sebeple de bugün sahip olduğumuz şeyleri daha pahalıya satın alıyoruz. Hatta eskiden daha bol bulduğumuz ürünleri o kadar da bol bulamıyoruz artık.

Kurultay’ın en renkli konuşmalarından birini Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Karataş yaptı.

Karataş iklim krizi ile enerji verimliliğinin bağlantısına gönderme yaparak şu tarihî bilgilendirmeyi paylaştı:

-Avrupa Birliği’nin bu yeşil dönüşümüne ve yeşil mutabakatına bakıyoruz ama Ramazan-ı şerif tarafıyla da söyleyeceğim; ilk mesaj Peygamber Efendimizin aslında 1500 yıl önce söylediği gibi: “Akan bir suyun kenarında abdest alıyor olsanız bile israf etmeyiniz.” Kavrama bakar mısınız? 1500 yıl önce hiçbir şey yoktu daha ortada. Neden acaba bunu demiş? İkincisini de söyleyelim: "Elinde bir fidan olsa kıyametin kopacağını da bilsen o fidanı dikmeye çalış" diyor.

Altuğ Karataş sonra sözü Antalya’da yapılacak Zirve’ye getirdi ve şu mesajı verdi:

-Biz karbon emisyonunun yüzde 1’inin sorumlusuyuz. Yeşil finansmanın ise yüzde 2’sinde Türkiye olarak üreteceğimiz çözümler, fikirler ve çalışmalarla yer alabilirsek işte o zaman Türkiye’ye bir katma değer üretme şansımız olacak. COP31 Antalya’da, bu anlamda müthiş bir fırsata sahibiz. Bu fırsatı değerlendirmek üzere de bugünden gerekli planlamaların yapılması ve burada ilişkiyi nasıl daha fazla geliştirebilirim diye bakılması gerekiyor. Herkes çok şey bekliyor. Ancak günümüz insanoğlu konforundan vazgeçmek istemiyor. Bu iklim şartlarında eğer kullandığımız bir arabamız varsa, evimizdeki televizyonumuz, iklimlendirme şartlarımız; konforumuzdan vazgeçmeden daha az enerjiyle bu işi nasıl yaparız bunu sorgulamalıyız. Bunun adı enerji verimliliği aslında. Mesela evinizin sıcaklığını 1 santigrat derece daha düşük ayarladığınızda yüzde 5 daha az doğalgaz harcayacağınızı biliyor musunuz?

Altuğ Karataş

Ekonomi gazetecileri tam destek vermeli

Gazeteci Recep Erçin’in yönettiği etkinlikte Altuğ Karataş bir de şu öneriyi getirdi: “Ekonomi Gazetecileri Derneği Onursal Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi Hüsne Pamuk ve Genel Sekreter Recep Erçin de burada. COP31 iletişimde çok önemli olacak. Ekonomi gazetecileri aktif bir şekilde bu etkinliğe destek vermeli. Çünkü yarın çok geç kalmış olacağız hepimiz.”

Sıfır atık döngüsel ekonomi ile buluşmalı

Zirve’de ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer sıfır atık meselesine değindi ve şu bilgiyi verdi:

-Sıfır atık Türkiye’den çıkmış bir kavram ve bütün dünyada duyuldu. Bu bakımdan şanslıyız. Bunu tam olarak nasıl uygulayabiliriz, ne yapabiliriz; biraz daha işin içine girmek, teknik olarak bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Sıfır atık olayını kaynak olarak görmek ve döngüsel ekonominin önünü açmak gerekiyor.

Kurultay’ın ev sahipliğini yapan Alko Okulları Altunizade Koleji Kampüs Müdürü Murat Çeliker günün en anlamlı konuşmasını yaptı ve noktayı koydu:

-Biz işin temelinde eğitim olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden bu etkinliğe ev sahipliği yaptık. “Ağaç yaş iken eğilir” diyorsak iklim krizi konusunda bilgilendirmeye okullardan başlamalıyız.

Açılışta söz alan İstanbul Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Murat Levent etkinliğin önemine dikkat çekti ve şöyle konuştu:

-İklim değişikliği ve küresel ısınma gıda arz güvenliğini etkilemekte. İstanbul bunun olumsuz etkilerini yaşıyor. Güvenilir gıda arzı bakanlığımızın temel çalışma alanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Murat Levent

Çöpten enerji, çevreye katkı

Türkiye’nin en önemli çöp değerlendirme kuruluşlarından Biotrend’in Kurucusu Davut Doğan iklim krizinin esas olarak enerji ile bağlantılı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

-Bizi buraya enerji getirdi. Geleceğin şirketlerinin sosyal ve çevreci olmak zorunda olduğuna inanıyoruz. Biotrend Enerji’nin 17 tesisi var. Tesisimize gelen çöpleri bir fermantasyon bir de borulama sistemi ile işleyerek çöpten elektrik üretiyoruz. Bu arada ayrıştırma yaparken plastikleri, kartonları, demiri geri dönüşüme veriyoruz. Çöpü bir kriz olmaktan çıkarıp ekonomiye kazandırıp, dünyayı koruyoruz. Ayrıca karbon ticaretine de hazırlıklıyız.

Oturum konuşmacılarından iş insanı Saadettin Çay da dijital teknoloji ile yeşil adımların birleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantının inşaat sektöründeki tek temsilcisi Ekizoğlu Yapı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ekiz hep birlikte yeşil binalar için tavır koyulması gerektiğinin altını çizdi.

Davut Doğan

Yeşil Ekonomi Ödülleri verildi

Kurultay kapsamında önemli isimlerden oluşan, jürinin belirlediği kişi ve kurumlara Yeşil Ekonomi Ödülleri verildi.

İstanbul Ticaret Odası’na israf ve coğrafi işaretlerle ilgili çalışmaları dolasıyla verilen ödülü Başkan Yardımcısı Ahmet Özer aldı.

İMES’in ödülünü Kemal Akar alırken TGRT Haber’e Doğa ve Biz programındaki başarısı nedeniyle ödül verildi. İş insanı Davut Doğan, Nevhan Gündüz ve Mehmet Önder gibi isimler ödül alırken ambalaj sektöründeki yeşil adımları nedeniyle İhlas Ambalaj da ödüllendirildi.

Celal Toprak'ın önceki yazıları...