Cevdet Yılmaz ekonomide 2026 ajandasını açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın medya kuruluşlarının ekonomi yöneticileri ile yaptığı toplantı çok faydalı geçti. Yılmaz, bir süredir ekonomideki çalışmaların iletişimi ile ilgili sorun olduğunun altını çiziyordu.

Bu toplantı bu noktada bilgilendirici oldu. Ayrıca daha ayrıntılı bilgilerin verildiği buluşmalara hazır olduğumuzun altını çizelim.

Önce yapılan çalışmaları anlattı Cevdet Yılmaz ve altını çizdiği şu başlıklar önemliydi:

“Çok önemli adımlar atıldı. Ancak hem zirai don hem de kuraklığın birlikte yaşandığı bir dönemden geçtik. Bu yüzden tarımdan gelen enflasyon istendiği kadar aşağı çekilemedi. Depremin etkisi ile kiralardaki artış da enflasyona olumsuz katkı yaptı.”

Bu iki nokta da en akılda kalıcı en hassas tespitti. Sonra umut veren şu bilgileri paylaştı:

“Türkiye’nin en fazla ticaret yaptığı bölgelerde ekonomide iyi sinyaller alıyoruz. Mesela Avrupa’da geçen yıl 1,1’lik bir büyüme vardı. Önümüzdeki yıl 1,4’lük büyüme bekleniyor. Bu gelişme bölgeye daha fazla mal satacağız anlamına geliyor. Yine kar yağışları ve yağmura baktığımızda önümüzdeki yıl iyi olacak gibi görünüyor.”

Bu iki konu çok ilgimizi çekti o yüzden sizlerle paylaştık. Yoksa Yılmaz ekonomide 2026 ajandasını bütün ayrıntıları ile ortaya koydu. BES’teki son gelişmelerden enflasyon hedefine kadar her alanda bilgiler verdi.

Pazar ve ihracat konusu çok ilgimizi çekince yılın ilk 9 günlük döneminde neler oluyor diye şöyle bir sorguladık. İşte aldığımız bilgiler:

Bu bilgiler Cevdet Yılmaz’ı doğruluyordu. İlk 9 günde yüzde 7’lik bir artış olmuştu ihracatta. Bitkisel ürünlerdeki artış yüzde 12 civarında. Yaş meyve ve sebzedeki artış ise yüzde 92’yi geçti...

Tabii 9 günü baz alarak bir noktaya gidemeyiz. Ama bir planlamacı olan Yılmaz’ın verdiği umuda uygun hareket ediyor ihracat. Sektörün özel başarısı da buna eklendiğinde ortaya iyi sonuçlar çıkacak diye düşünüyoruz.

Cevdet Yılmaz

Gastronomi festivalleriyle ilgili enflasyon şubat sayımızda

İhlas Medya Grubu’nun aylık ekonomi dergisi Türkiye’de İş Dünyası, ekonomi yazarlarını bir araya getirdi geçtiğimiz hafta sonu… Geçen yılın değerlendirmesi ve 2026’ya bakış ile ilgili bilgiler verildi.

Önemli isimler vardı. Mesela otomotiv sektörünün duayen isimlerinden İbrahim Aybar’ın altını çizdiği şu nokta da önemliydi:

-Türkiye’ye özgü bir durum var… Hiçbir ülkede otomobili aldığınız zaman ertesi yıl onun üzerinde bir fiyat olmaz. Ama bizde bu özel olarak sadece enflasyona bağlı değil yatırımsal açıdan da oluyor.

Evet, otomobil biraz da yatırım aracı gibi görülüyor Türkiye’de belki de o yüzden satış rekoru kırıyor.

Bir başka yazarımız olan Türkiye Hastanesi’nin Genel Müdürü Hayati Odabaşı, sözlerine şöyle başladı:

“Bütün şikâyetlerimize, bütün eleştirilerimize rağmen dünyada bizim kadar kapsayıcı bir sağlık sisteminin, sigorta sisteminin olduğu bir ülke yok.”

Gastronomi Yazarımız Talip Bayram ise her yerde hiçbir kurala uymadan yapılan gastronomi festivallerinin çokluğuna dikkat çekti ve ekledi:

“Şubat sayısında gastronomi festivalleri ile ilgili yaşanan enflasyonu dergide analiz edeceğiz.”

İbrahim Aybar

Gıda güvenliğine tüketiciler sahip çıkmalı, oteller işi sıkı tutmalı

Önümüzdeki dönemde en çok konuşulacak konuların başında hiç şüphesiz gıda güvenliği gelecek.

İstanbul Ticaret Borsası belki de bu yüzden bu konuyu hep gündemde tutuyor.

Başkan Ali Kopuz içinden geldiği sektörün yani gıdanın önemini çok iyi bildiği için bu konuyu sık sık masaya yatırıyor. Önemli isimlerin bu konudaki görüşlerini kamuoyu ile buluşturuyor.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar İstanbul’da 136 bin gıda işletmesi bulunduğunu ve yılda 240–250 bin denetim gerçekleştirdiklerini belirtiyor ve ekliyor:

Suat Parıldar

“Halkımızın güvenli gıdaya erişimi için yoğun ve kesintisiz bir çaba içindeyiz. Denetimlerde sıfır tolerans yaklaşımını benimsiyoruz. Özellikle son dönemde kamuoyuna yansıyan gıda zehirlenmesi vakalarının ardından şikâyet üzerine denetime çıkarak işletmelerden 330 numune aldık. Analizi tamamlanan 235 numuneden yalnızca 5’i uygunsuz çıktı. Bu sonuçlar, denetimlerimizin etkinliğini açıkça ortaya koyuyor. En iyi denetçi tüketicidir. Karekod uygulaması sayesinde tüketicilerin artık bir işletmenin en son ne zaman denetlendiğini görebilecek.”

Yani sistem oturuyor. Herkesin denetim yapabileceği bu yeni dönem başlıyor. Tüketicinin sürece daha aktif katılımı ile gıda güvenliğinde önemli bir eşik aşılacak gibi geliyor bize.

Gıda güvenliği konusunda Türkiye Otelciler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Cihan’dan gelen şu önemli uyarı da herkesin dikkatini çekti:

“Gıda güvenliği konusunda en küçük bir zaafın, hem insan sağlığına hem de ülke turizmine ciddi zararlar verebileceğinin farkındayız. Bu nedenle tüm uygulamaların izlenebilir ve sürdürülebilir bir sistem içerisinde yürütülmesine gayret ediyoruz. En küçük bir olumsuzlukta ülke imajı etkileniyor. Stratejik bir konu olduğu için tüm paydaşların ortak bir hassasiyetle hareket etmesi önemli.”

Evet hem tüketici hem de oteller bu konuya önem verdikleri takdirde mesafe almak mümkün olacak. Şimdi olumsuzluklardan dersler çıkarma dönemi.

Ziya Cihan

Ayça Öksüz ayakta alkışlandı

Bu yıl 8’incisi yapılan Kadın Girişimcileri Destekleme ve Ödüllendirme Zirvesi en başarılı kadınların bir araya geldiği bir etkinliğe dönüştü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Aydoğdu ve İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe büyük ödüle layık görülmüştü. Ödüllerini bir başka başarılı kadın Zirve’nin başkanı Senur Akın Biçer verdi.

Ayşe Öksüz

Taksim Elite World Hotel’de gerçekleşen Zirve’de organik gıda konusunda başarılı çalışmalar yapan Berin Kileci de ödül alanlar arasındaydı. Kileci’nin ödülünü ekonominin duayen isimlerinden Prof. Dr. Esfender Korkmaz verdi ve çok güzel de bir konuşma yaptı.

Kahramanmaraş’ta kadın dayanışmasının yükselen sesi olarak görülen Ayça Öksüz’e de “Kadın Hareketine Katkı” ödülü verildi. Ödül takdimi yapılırken Ayça Öksüz’ün yaptıkları gündeme geldi ve büyük alkış aldı.

Dilek Öztiryaki, Öykü Korkmaz, Aslı Tanuğur Samancı ve Nazan Eke gibi, alanlarında ilklere imza atan başarılı kadınlar da kürsüye gelip ödül alanlar arasındaydı.

