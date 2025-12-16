Meteoroloji’nin sis uyarısı yaptığı İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, dron kamerası ile görüntülendi. Zeytinburnu sahilinde kaydedilen görüntülerde hava kirliliği de dikkat çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunda Marmara Bölgesi için sis ve pus uyarısı yapmıştı. Meteoroloji’nin sabah saatlerinde yaptığı uyarının ardından İstanbul’da deniz üzerine pus çöktü.

Sahildeki puslu görüntü ve oluşan hava kirliliği, dron kamerasına yansıdı. Zeytinburnu sahilinde sabah saatlerinde çekilen görüntü hava kirliliğine ilişkin tedirginlik oluşturdu.

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul’u sis sardı, hem puslu hem kirli hava bir arada

EN KİRLİ HAVA GÖZTEPE'DE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı ile yapılan ölçümlerde, İstanbul'da hava kirliliği değerlerinde en yüksek seviye Göztepe'de, en düşük değer ise Kumköy'de ölçülmüştü.

HAVA HANGİ İLÇELERDE KALİTELİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hava Kalitesi Ölçüm Merkezi verilerine göre Kağıthane, Yenibosna ve D-100 güzergahında hava kalitesinin azaldığı görülmüştü. Arnavutköy, Üsküdar, Sarıyer gibi ilçeler ise hava kalitesinin en iyi olduğu bölgeler olarak öne çıkmıştı.

Uygulamalarda, tespit edilen değerler, 0 ile 50 arası "iyi", 50 ile 100 arası "orta", 100 ile 150 arası "hassas", 150 ile 200 arası "sağlıksız", 200 ile 300 arası "kötü", 300 ile 500 arası "tehlikeli" şeklinde sıralanmıştı.

Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı verilerine göre, İstanbul'da hava kirliliği oranı yüksek ve düşük olan yerler şöyle ölçülmüştü:

Aksaray 69,

Alibeyköy 92,

Arnavutköy 55,

Avcılar 37,

Bağcılar 45,

Başakşehir MTHM 55,

Beylikdüzü 56,

Beşiktaş 57,

Büyükada 30,

Esenler 58,

Esenyurt MTHM 55,

Göztepe D-100 108,

Kadıköy 48,

Kandilli 42,

Kandilli MTHM 50,

Kartal 48,

Kağıthane 49,

Kağıthane MTHM 49,

Kumköy 6,

Maslak 40,

Mecidiyeköy MTHM 55,

Sancaktepe 50,

Sarıyer 38,

Selimiye 32,

Silivri MTHM 51,

Sultanbeyli MTHM 54,

Sultangazi-1 16,

Sultangazi-2 41,

Sultangazi-3 55,

Sultangazi MTHM 55,

Tuzla 64,

Yenibosna 55,

Çatladıkapı 34,

Ümraniye 44,

Ümraniye MTHM 32,

Üsküdar 35,

Üsküdar MTHM 46,

Şile MTHM 54,

Şirinevler MTHM 49

