Bu oyunla hayal kurulur

Trabzon-Beşiktaş derbisinden sonra nasıl da kötü başladı Kadıköy’deki maç. Temposuz, tatsız… Konya’nın gücü belli de, “Bu mu şampiyonluk isteyen takım?” dedirtiyordu Fenerbahçe, ama film çabuk değişti. Talisca ve Asensio’nun vuruşlarında net kurtarışlar yapan Bahadır, şahsen benim içime çok da sinmeyen bir penaltıda çaresiz kaldı. Konya açısından işin kötüsü golde Talisca imzası vardı. Bu sezon sambacının skor katkısı sağladığı tüm maçları galibiyetle tamamlamıştı Fenerbahçe.

Bahadır ne yapsın

Stat ve skor dezavantajı yetmezmiş gibi bir de bu korkutucu istatistikle yüzleşen Konya’nın direncini kıran ise Mert Müldür’ün “ballı” golü oldu. Gardı düşen rakibi karşısında vitesi hunharca artıran Fenerbahçe, Talisca’nın sağ çaprazdan uzak direğe jeneriklik plasesiyle ilk yarıda fişi çekerken, Kerem’in çizgiden çıkarılan şutu, Asensio’nun direkten dönen vuruşu, Bahadır’ın kurtarışları heyecanı körükledi.

Eksiklerine rağmen

Fenerbahçe ilk yarıda üç atarken, çok daha fazlasını harcadı buna rağmen yakaladığı istatistiklerle parmak ısırttı. 2.99’luk gol beklentisi karşılık bulurken, 8’i isabetli 14 şut Süper Lig’in en iyisiydi. Sonrasında ise önce takım rölantiye aldı, sonra Tedesco. Kadıköy’de 24 maçta sadece iki galibiyeti olan, son haftaların düşüşteki takımı Konya için de kaybetmek sürpriz değildi zaten. Ancak sarı lacivertliler Asensio’yla 4-0’ı bulurken, sekiz oyuncusundan mahrum olarak farka koşmasını da rakipleri düşünsün.

Maçın adamı: Anderson Talisca

