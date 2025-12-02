Türkiye Gazetesi E-Gazete
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kadıköy’ün Aslan’ı

Mehmet Emin Uluç
Mehmet Emin Uluç mehmetemin.uluc@tg.com.tr
Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü, ne kupa büyüklüğüdür. Kesinlikle doğru. Zira şampiyonluğun da, kupanın da büyüğü dün bir kere daha izlediğimiz gibi Galatasaray’dır! Fenerbahçe, Bayern Münih’le birlikte, Avrupa’nın büyük liglerinde namağlup ünvanını korumayı başarsa da şampiyonluk hedefinden uzağa dev bir adım attı. Oysa ne güzel hayallerle başlamıştı maça sarı lacivertliler. Yenilmez hoca Tedesco dümende, Trabzon’u Beşiktaş’ı devirmiş takım sahada. Üstüne üstlük Galatasaray eksik ve formsuz…

Okan Buruk gerçeği

Şampiyonluk şarkılarının yükseldiği, gözlerin zirveye dikildiği gecede Kadıköy’de bir kez daha kâbus yaşandı. Galatasaraylıların bile eleştirmekten zevk aldığı Okan Buruk bir kez daha mat etti Fenerbahçe’yi. Derbinin önemini bilen, eli güçlü, kulübesi formda Tedesco çaresizce izledi. Eksiklerini aramadı Galatasaray, maça son dakikada yetişenler de zafiyet göstermeden mücadele etti. Oyunun hiçbir alanında üstünlük sağlayamadı Fenerbahçe ve bu kadar favori olduğu maçta ancak beraberlikle teselli bulabildi.

Şimdiden geçmiş olsun

Sane’nin golüne “şans” diyenler olabilir, ancak öncesinde Alvarez ve Skriniar’ı çaresiz bıraktığını unutmamak gerek. Nene, Asensio, Kerem ve En-Nesyri kayıpları oynarken, Barış Alper ile Osimhen’in mücadelesi görülmeye değerdi. Fenerbahçe, hakem Yasin Kol’un neredeyse tüm takdir haklarını lehine kullanmasına rağmen “olmak ya da olmamak” maçını Duran’ın eşitliğiyle kaybederek (!), şampiyonluk hayallerinden uzağa dev bir adım attı. Kimse suçluyu başka yerde aramasın. Bunun adı sıklet farkı.

Maçın adamı: Leroy Sane

