Kıdemli ikinci!

Fenerbahçe taraftarını kanser etmekte kararlı! Hoca değişiyor, başkan değişiyor, oyuncu değişiyor ama sinir bozucu performans konusunda sarı lacivertliler taviz vermiyor! Ali Koç sonrası övdüğümüz Sadettin Saran golcü almayı unutuyor, Jose Mourinho’nun veliahdı Domenico Tedesco yenilmezlik rekoru kırarken kazanmayı unutuyor. Nottingham’da kazanan futbolcular Avrupa’ya gövde gösterisiyle veda ediyor, Süper Lig’de Antalya’ya diş geçiremiyor. Sorsan; hedef şampiyonluk!

Bu nasıl kadro?

İngiltere’de şov yapan Tarık yedeğe, sakatlıktan henüz çıkmış Ederson kaleye. Aynı şekilde Oosterwolde ilk on bire, üçlü savunmanın göbeğinde müthiş oynayan Guendouzi kendi yerine. O maçın yedekleri Semedo ve Levent de dönünce savunma yine dörtlüye. Fiziksel olarak yetersiz Kante yine sahada Fred yine kulübede. Oğuz ve Musaba yedekte, büyük golcü Cherif sahada. Tedesco hastanede, geçmiş olsun da kaç Fenerbahçeli bu oyunla hastanelik oldu acaba?

Müthiş geri dönüş!

Antalya baskılı oynadı, dik durdu, golleri buldu. Fenerbahçe sahada ismen güçlü, cismen zayıftı. İlk yarı skoru sürpriz olmadı. Anlam veremediğim, ilk yarıda ne oynadı ki, ikinci yarıya da aynı kadroyla çıktı sarı lacivertliler sahaya. Asensio’nun ekstra performansı olmasa, Antalya psikolojik olarak çökmese bu bir puan da zor gelirdi ya, neyse. İkincilik çok bile, şampiyonluk senin neyine!

Maçın adamı: Marco Asensio

Mehmet Emin Uluç’un önceki yazıları...