Petrol fiyatlarında gerileme sürerken, bu gelişme akaryakıta indirim üstüne indirim olarak yansıyor. Bugün fiyatı düşen benzine bir indirim daha geliyor. Peki benzine ne kadar indirim gelecek? Benzinin fiyatı kaç TL olacak? İşte detaylar...

Petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıtta indirim rüzgarını başlattı. Brent petrolün varil fiyatının 65 dolardan 59 dolara kadar gerilemesiyle akaryakıta peş peşe indirim gelmeye başladı.

BENZİN FİYATINA BİR İNDİRİM DAHA

13 Aralık tarihinde motorinin litresinde 2 lira, 16 Aralık tarihinde benzinde 2 lira 2 kuruş fiyat düşüşü oldu. 17 Aralık tarihinde benzine bir indirim daha geliyor.

Benzine peş peşe indirim! Benzinin fiyatı ne kadar olacak?

BENZİNİN LİTRE FİYATI KAÇ LİRA OLACAK?

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatında 83 kuruşluk bir düşüş daha olacak. İndirimin ardından benzin litresi şehirlere göre 51-52 lira seviyelerine gerileyecek.

16 ARALIK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 52.55 53.15 28.51 İstanbul Anadolu 52.38 52.98 27.88 Ankara 53.40 54.17 28.40 İzmir 53.74 54.51 28.33

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

