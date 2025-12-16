Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kaybının önüne geçmek için geçtiğimiz sene harekete geçmişti. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 2024'n eylül ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla birlikte 5 milyon ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler isim isim açıklanıyor.

KİM BU VERGİ YÜZSÜZLERİ? "Vergi Yüzsüzleri" olarak bildirilen liste vergi dairelerine asıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde bu listeler yayınlanıyor. Peki kim bu vergi yüzsüzleri?

ZİRVENİN SAHİBİ TANIDIK İstanbul Defterdarlığı'nın verilerine göre Vergi Yüzsüzleri listesinin ilk sırasında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları nedeniyle el konulan Can Holding'in sigara şirketi bulunuyor.

4 MİLYAR TL'LİK VERGİ BORCU Sabah'ta yer alan habere göre, TURKTAB tütün mamullerinin 4 milyar TL'lik vergi borcu bulunuyor. TURKTAB Toptan Tütün şirketi de 1 milyar 344 milyon TL'lik vergi borcuyla ilk sıralarda.

Can Holding'in diğer şirketleri listede bulunuyor. TMSF tarafından el konulan Doğa Koleji'nin bağlı olduğu Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.'nin de Maliye'ye 625.4 milyon TL vergi borcu var.

UZAN AİLESİ DE ÖN SIRALARDA Türkiye'den kaçan Uzan ailesi de listede. Cem Uzan ve Kemal Uzan dışında İmar Bankası şubeleri de Vergi Yüzsüzleri listesinde yer alıyor. Cem Uzan'ın 1 milyar TL'den fazla vergi borcu bulunuyor.

FETÖCÜLER LİSTEDE Uzanlar'ın dışında listede Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra firar eden üyeleri de var. Ekrem Dumanlı, Hamit Bilici, Zaman'ın bağlı olduğu Feza Gazetecilik'in sahiplerinden Mehmet Akif Afşar, Kaynak Holding ortaklarından Hamit Çiçek gibi isimler dikkat çekiyor.

TOSUNCUK'UN TOPLAM VERGİ BORCU Çiftlik Bank vurgunuyla arkasında binlerce mağdur bırakan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın Fame Game ve Çiftlik Bilgi İşlem şirketi de Vergi Yüzsüzleri listesinin ön sıralarında. Aydın'ın kayyum atanan şirketleri Fame Game 750 milyon, Çiftlik Bilgi İşlem de 626 milyon TL vergi borcu bulunuyor.

BİRÇOK BELEDİYE LİSTEDE Listede İstanbul'daki Beşiktaş, Esenyurt, Şişli, Başakşehir, Sarıyer gibi birçok belediye ve belediye iştiraki şirketleri de vergi borçları nedeniyle listede yerini aldı.

İLK KEZ GEÇEN YIL AÇIKLANDI Kamuoyunda Vergi Yüzsüzleri olarak bilinen vergi borcu olanların listesi 5 yıl aradan sonra geçen yıl ilk kez açıklanmıştı.

GEÇEN YIL DA ZİRVEDE TURKTAB VARDI Geçen yıl kasım ayında devlete 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunan 36 bin 806 mükellefin listesi kamuoyuna duyurulmuştu. Listenin başında yine 3 milyar lira ile Turktab Tütün yer almıştı.

