İspanya Kral Kupası’nda heyecan bu akşam oynanacak Guadalajara - Barcelona karşılaşmasıyla devam ediyor. Son 32 turu mücadelesinde sahaya çıkacak olan Barcelona, alt lig temsilcisi Guadalajara karşısında tur arayacak. Dev karşılaşma öncesi ise ''Guadalajara-Barcelona maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman?'' soruları gündemde yer edindi.

İspanya Kral Kupası’nda bu akşam heyecan dorukta! Son 32 turunda Deportivo - Mallorca ve Eibar - Elche maçları saat 21.00’de başlarken, Guadalajara - Barcelona mücadelesi ile birlikte Eldense - Real Sociedad ve Gijon - Valencia karşılaşmaları 23.00'te başlayacak. Peki, Guadalajara-Barcelona maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi?

GUADALAJARA - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

İspanya Kral Kupası Son 32 Turu kapsamında oynanacak Guadalajara - Barcelona maçı beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak.

GUADALAJARA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Guadalajara ile Barcelona arasındaki İspanya Kral Kupası mücadelesi 16 Aralık Salı günü oynanacak. Karşılaşma bu akşam 23.00’te başlayacak. Mücadele Guadalajara’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

GUADALAJARA - BARCELONA MUHTEMEL 11

Guadalajara: A. Zarco, Gallardo, J. Ablanque, V. Rodríguez, J. R. Martinez, R. Tavares, S. Mayo, U. Álvarez, P. Muñoz, A. Neskes, S. Caropitche

Barcelona: W. Szczęsny, J. Koundé, A. Christensen, G. Martín, J. Torrents, F. de Jong, M. Casadó, R. Bardghji, M. Bernal, M. Rashford, F. López

