Ara transfer dönemine az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'nin Kenneth Taylor hamlesi gündem oldu. Transfer beklentisi ardından Kenneth Taylor'un hayatı ve futbol kariyeri merak ediliyor. Peki, Kenneth Taylor kimdir, hangi takımlarda oynadı?

Gündemdeki haberler nedeniyle başta Fenerbahçeliler olmak üzere fubolseverlerin gözü Ajax forması giyen Kenneth Taylor'a çevrildi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Fenerbahçe, Ajax forması giyen Kenneth Taylor’ın şartlarını sordu. Bu gelişme ardından Kenneth Taylor'un hayatı ve kariyeri araştırılıyor.

KENNETH TAYLOR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

16 Mayıs 2002 doğumlu Kenneth Taylor, Eredivisie ekiplerinden Ajax’ta ve Hollanda Millî Takımı’nda forma giyen Hollandalı profesyonel bir futbolcu. Orta saha pozisyonunda görev yapan Taylor, i ilk maçına 15 Ekim 2018’de Jong PSV karşısında çıktı. Mücadelede 70. dakikada Jasper ter Heide’nin yerine oyuna dahil oldu. Takip eden sezonlarda Jong Ajax’ın düzenli oyuncularından biri haline gelen Taylor, 2022 başlarına kadar 60 maçta 14 gol kaydetti.

Taylor, AFC Ajax formasıyla Eredivisie’deki ilk maçına 12 Aralık 2020’de PEC Zwolle karşısında çıktı ve 64. dakikada Perr Schuurs’un yerine oyuna girdi. İlk takımda forma şansı 2021–22 sezonunun ikinci yarısına kadar sınırlı kaldı.

6 Şubat 2022’de Heracles Almelo karşısında oynanan maçta oyuna girdikten sadece iki dakika sonra, Sébastien Haller’in asistinde ilk Eredivisie golünü atarak 3–0’lık galibiyete katkı sağladı. Bu golün ardından daha sık forma giymeye başlayan Taylor, sezonu 19 A takım maçıyla tamamladı ve Ajax’ın Eredivisie şampiyonluğunda pay sahibi oldu.

2022–23 sezonu, Taylor için çıkış yılı oldu. Ajax orta sahasında düzenli olarak ilk 11’de yer alan oyuncu, tüm kulvarlarda 44 maçta forma giydi ve bunların 8’i Eredivisie’de olmak üzere toplam 9 gol attı. Bu performansı sayesinde Kasım 2022’de Eredivisie Ayın Yeteneği ödülünü kazandı. Sezon sonunda ise Ajax Yılın Yeteneği (Marco van Basten Ödülü)’ne layık görüldü.

Taylor, dalgalı geçen 2023–24 sezonunda da Ajax’ın önemli isimlerinden biri olmayı sürdürdü. Maurice Steijn ve John van ’t Schip yönetiminde 47 maçta forma giyen orta saha oyuncusu, 8 gol kaydetti. Bu sezon aynı zamanda Avrupa kupalarındaki ilk gollerini atarak UEFA Avrupa Ligi’nde iki, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde bir golle skor katkısı sağladı.

Yeni teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde 2024–25 sezonunda da ilk 11’in değişmez isimlerinden biri olan Taylor, orta sahadan attığı gollerle dikkat çekti. Mart 2025 sonu itibarıyla Eredivisie’de 8 golle Ajax’ın en golcü oyuncusu konumuna yükselirken, UEFA Avrupa Ligi serüveninde de 5 gol kaydetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası