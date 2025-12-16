Samsun'da yaşayan vatandaşlar kar yağıp yağmayacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son hava durumu raporuna göre, kar yağışının ne zaman geleceği belli oldu.

Kar yağışı beklentisi Samsun'da yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle "Samsun'a ne zaman kar yağacak" sorusu, kış mevsiminin etkisini hissettirmesiyle sıkça araştırılıyor.

Samsuna ne zaman kar yağacak? MGM hava durumu raporu paylaşıldı

SAMSUN'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Samsun'un bazı ilçelerinde aksam saatlerinde kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: bu akşam saatlerinde Samsun, Ordu, Sinop, Amasya ve Tokat çevreleri ile Çorum'un doğu kesimlerinin yağışlı geçecek.

Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. İç kesimlerde yer yer sis ve pus hadiseleri görülecek.

SAMSUN HAVA DURUMU RAPORU

İlçe Beklenen Hava En Düşük (°C) En Yüksek (°C) Samsun Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu. Akşam saatlerinde yağmurlu 5 12 19 Mayıs Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu. Akşam saatlerinde yağmurlu 2 12 Alaçam Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu. Akşam saatlerinde yağmurlu 5 13 Asarcık Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu. Akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar 0 4 Ayvacık Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu. Akşam saatlerinde yağmurlu 2 10 Bafra Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu. Akşam saatlerinde yağmurlu 3 12 Canik Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu. Akşam saatlerinde yağmurlu 4 11 Çarşamba Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu. Akşam saatlerinde yağmurlu 4 13 Havza Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu. Akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar -1 7 Kavak Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu. Akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar -1 6 Ladik Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu. Akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar -3 3 Salıpazarı Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu. Akşam saatlerinde yağmurlu 1 12 Tekkeköy Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu. Akşam saatlerinde yağmurlu 4 13 Terme Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu. Akşam saatlerinde yağmurlu 3 13 Vezirköprü Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu. Akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar 2 9 Yakakent Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu. Akşam saatlerinde yağmurlu 6 13 Ladik Kayak Merkezi Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu. Akşam saatlerinde kar yağışlı -6 -1

