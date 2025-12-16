Türkiye Gazetesi
Samsun'a ne zaman kar yağacak? MGM hava durumu raporu paylaşıldı
Samsun'da yaşayan vatandaşlar kar yağıp yağmayacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son hava durumu raporuna göre, kar yağışının ne zaman geleceği belli oldu.
Kar yağışı beklentisi Samsun'da yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle "Samsun'a ne zaman kar yağacak" sorusu, kış mevsiminin etkisini hissettirmesiyle sıkça araştırılıyor.
SAMSUN'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
Samsun'un bazı ilçelerinde aksam saatlerinde kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: bu akşam saatlerinde Samsun, Ordu, Sinop, Amasya ve Tokat çevreleri ile Çorum'un doğu kesimlerinin yağışlı geçecek.
Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. İç kesimlerde yer yer sis ve pus hadiseleri görülecek.
SAMSUN HAVA DURUMU RAPORU
|İlçe
|Beklenen Hava
|En Düşük (°C)
|En Yüksek (°C)
|Samsun
|Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu. Akşam saatlerinde yağmurlu
|5
|12
|19 Mayıs
|Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu. Akşam saatlerinde yağmurlu
|2
|12
|Alaçam
|Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu. Akşam saatlerinde yağmurlu
|5
|13
|Asarcık
|Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu. Akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar
|0
|4
|Ayvacık
|Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu. Akşam saatlerinde yağmurlu
|2
|10
|Bafra
|Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu. Akşam saatlerinde yağmurlu
|3
|12
|Canik
|Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu. Akşam saatlerinde yağmurlu
|4
|11
|Çarşamba
|Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu. Akşam saatlerinde yağmurlu
|4
|13
|Havza
|Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu. Akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar
|-1
|7
|Kavak
|Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu. Akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar
|-1
|6
|Ladik
|Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu. Akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar
|-3
|3
|Salıpazarı
|Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu. Akşam saatlerinde yağmurlu
|1
|12
|Tekkeköy
|Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu. Akşam saatlerinde yağmurlu
|4
|13
|Terme
|Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu. Akşam saatlerinde yağmurlu
|3
|13
|Vezirköprü
|Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu. Akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar
|2
|9
|Yakakent
|Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu. Akşam saatlerinde yağmurlu
|6
|13
|Ladik Kayak Merkezi
|Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu. Akşam saatlerinde kar yağışlı
|-6
|-1
Bizi Takip Edin
YORUMLAR