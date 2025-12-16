Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. 22 ilde kar yağışı etkili olurken kar kalınlığı Bolu'da 23 santim, Van da 20 santimetreye ulaştı. İşte yurttan kar manzaraları...

BOLU

Bolu'da son günlerde yüksek kesimlerde etkili olan yağışın ardından Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya bölgesinde kar kalınlığı 23 santimetreye ulaştı.

22 ilde kar yağışı! Kuzey ve doğu kesimler beyaza büründü

Her mevsim misafirlerini ağırlayan Abant Gölü Milli Parkı ile Gerede Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde 15 santimetre ölçülen kar kalınlığı, doğal güzelliğiyle ziyaretçi çeken Gölcük Tabiat Parkı'nda ise 5 santimetreyi geçti.

Ormanlar, göller, sis ve beyaz örtünün ahenk oluşturduğu bölgeler dronla da görüntülendi.

DÜZCE

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan 1280 metre rakımdaki Topuk Yaylası da yağışın ardından beyaza örtüyle kaplandı.

İlçeye 38 kilometre mesafede yer alan yayla ve göletin çevresindeki sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlar ile patika yolların güzel görüntüsüne kar eşlik etti.

İstanbul ve Ankara'ya yakınlığı dolayısıyla doğaseverlerin tercih ettiği yerler arasında bulunan yayla, her mevsim adrenalin tutkunlarına çadır kampı, trekking, foto-safari gibi çeşitli aktiviteler yapma imkanı sunuyor.

Bölgeyi kaplayan karın oluşturduğu kış manzaraları havadan da kaydedildi.

KASTAMONU

Kastamonu'nun yüksek rakımlı ilçelerinde kar etkisini sürdürüyor.

Kentin kuzeyinde yer alan Seydiler, Devrekani, Ağlı ve Küre ilçelerinde etkili olan karla, doğa beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgede karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekipleri ise yolların kayganlaşması nedeniyle sürücülere dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulunuyor.

Bölgede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

KARABÜK

Karabük'te de Safranbolu'nun Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkileri ile Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar yağışı sürüyor.

Bölgede görev yapan Karayolları ekiplerince Karabük-Bartın kara yolunda tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Kar yağışının ardından oluşan manzara dronla da görüntülendi.

Bu arada, Karabük-Bartın kara yolu Beştepeler mevkisinde ise sis etkili oluyor.

SİNOP

Kentte üç gündür aralıklarla devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle Ayancık ve Türkeli ilçelerinin yüksek kesimleri beyaza büründü.

İl Özel İdaresi ekiplerince bazı köy yollarında kar küreme çalışması yapılırken, jandarma ekiplerince de sürücülere zincir uyarısında bulunuldu.

Şiddetli rüzgarın da etkili olduğu kentte, rüzgar sebebiyle Ayancık-Boyabat kara yolunun Çangal Dağı mevkisinde elektrik direği devrilerek yola düştü.

Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine giden Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) ekiplerince elektrik direği bulunduğu yerden kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı.

Öte yandan Türkeli ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından ormanlık alanlar dronla görüntülendi.

İlçeye bağlı Çatak köyü mevkisinde gürgen, kayın ve köknar ağaçlarının yoğun olarak bulunduğu ormanlık alanda kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu.

Ormanın içinden kıvrılarak ilerleyen yol da manzaraya güzellik kattı.

Bölgede kar yağışı aralıklarla sürüyor.

GİRESUN

Giresun'un Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde yağmur, gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından yerini kara bıraktı.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken karları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Dereli ilçesindeki Kümbet ve Kulakkaya yaylaları da beyaz örtüyle kaplandı.

ORDU

Ordu'nun Ulubey, Gürgentepe, Gölköy, Kabadüz, Aybastı, Akkuş ve Korgan ilçelerinde kar etkili oldu.

Belediye ve Karayolları ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadeleye devam ediyor.

RİZE

Rize'nin yüksek kesimleri de karla kaplandı.

Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'nda kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı.

Beyaz örtüyle kaplanan deniz manzaralı yayla, bulutlar arasından misafirlerine güzel görüntüler sunuyor.

Yaylayı ziyaret edenlerden bazıları manzaranın, bazıları da kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Yayladaki tesisin işletmecisi Cihan Çiğdem, bu sene kar yağışını önceki yıllara göre geç kaldığını belirterek, "Keyifli bir sezon olacağını umuyoruz." dedi.

Ziyaretçilerin kayak yaptığını, kar motorlarıyla yaylayı gezdiğini anlatan Çiğdem, "Bulut denizimiz var. Denizi çok güzel görüyoruz. Buraya güzel bir tesis kazandırıldı. Doğa ve kar kalitesi çok güzel." diye konuştu.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda da yağışın ardından güzel manzaralar oluştu.

ARTVİN

Artvin'in yüksek kesimlerde kar etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının düşmesiyle şehir merkezinin yanı sıra Yusufeli, Şavşat, Borçka ve Ardanuç ilçelerine bağlı yüksek rakımlı köy ve yaylalarda kar aralıklarla devam ediyor.

Kentin en önemli turizm merkezlerinden Kafkasör Yaylası, Atabarı Kayak Merkezi ve Borçka Karagöl Tabiat Parkı ve Şavşat Karagöl Sahara Milli Parkı da beyaz örtüyle kaplandı.

Kar nedeniyle ulaşıma kapanan Şavşat'a bağlı 3 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

SAMSUN

Alaçam ilçesindeki Kızlan Yaylası'nda etkili olan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla dağın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

İlçenin 25 kilometre uzağındaki 1320 metre rakımdaki Kızlan Mahallesi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kızlan Mahallesi ve çevresinde hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düştü.

ÇORUM

Çorum'un 80 kilometre güneybatısında yer alan Boğazkale'de, etrafı 7 kilometre surla çevrili, 2 kilometrekare yerleşim alanına sahip Hattuşa Antik Kenti ve Yazılıkaya Tapınağı, yılın her mevsimi değişen görünümüyle misafirlerini ağırlıyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası ve Dünya Belleği listelerinde yer alan Hattuşa Antik Kenti'nde kar yağışı etkili oldu.

Ören yerinin simge eserleri Boğazköy Sfenksleri, Aslanlı Kapı, Yeşiltaş ve Yazılıkaya Açıkhava Tapınağı, kar yağışıyla güzel görüntüler oluşturdu.

YOZGAT

Yozgat'ta sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan karın ardından yüksek kesimler, çatılar ve araçların üzeri beyaza büründü.

Bir süre etkisini sürdüren kar yağışı daha sonra durdu.

Vatandaşlardan Nazır Akgün, AA muhabirine, "Kar geldi. Kar berekettir, su hayattır. İnşallah barajlarımız ve göllerimiz dolar. Bu kar memleketimiz için bol olur." dedi.

Yozgat Valiliği de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı.

KAYSERİ

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki evlerin çatıları, araçlar, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Kentteki kara yollarının bazı bölümlerinde ise ekiplerce temizleme ve tuzlama çalışması yapıldı.

Ayrıca 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu.

SİVAS

Kış turizm merkezi Yıldız Dağı'nda başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili oldu.

Kente 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde, 2 bin 226 ile 1636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, yeterli kar yağışı almasının ardından kayak sezonunun başlaması bekleniyor.

KIRŞEHİR

Kırşehir ve ilçelerinde başlayan kar yağışının ardından yüksek kesimler beyaza büründü.

Polis ekipleri, yolların kayganlaşması nedeniyle sürücülere uyarıda bulundu.

Bir süre etkisini sürdüren kar yağışı, daha sonra aralıklarla devam etti.

KARS-ARDAHAN-AĞRI

Kars'ta soğuk hava, gece yerini kar yağışına bıraktı.

Etkisini sürdüren karla beyaza bürünen şehir merkezinde güzel görüntüler oluştu.

Ardahan'da kar ve soğuk hava nedeniyle buzlanma meydana geldi.

Kentte bazı nehir ve derelerin yüzeyinde buz tabakası oluştu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde de gece başlayan yağışın ardından çevre beyaza büründü, cadde ve sokaklar karla kaplandı.

VAN

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle Başkale, Bahçesaray, Çatak, Edremit, İpekyolu, Gevaş ilçelerinde 90 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, Fen İşleri Dairesi ile Park ve Bahçeler Dairesi başkanlıkları koordinesinde 240 araç ve 600 personelle karla mücadele çalışması başlatıldı.

Ekipler, kaldırım ve sokakları temizledi, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri ise yağışın etkili olduğu Van-Hakkari kara yolu Kurubaş Geçidi'nde karla mücadele çalışması yürüttü.

Kar kalınlığının 20 santimetreyi geçtiği merkeze bağlı Edremit ilçesinde de tek katlı evler, araçlar ve ağaçlar karla kaplandı.

Güne karla uyanan vatandaşlar, iş yerlerinin önünde ve araçların üzerinde biriken karı temizledi.

Erciş ilçesinde kar yağışı sonrası ağaçlar ve Van Gölü sahili beyaza büründü, Bahçesaray ilçesinde ise besiciler kar örtüsü üzerinde hayvanlarını besledi.

BİTLİS-MUŞ

Bitlis il merkezi ve Hizan ilçesinde soğuk hava, yerini kara bıraktı.

Kar yağışıyla yerleşim yerleri ve yüksek kesimler beyaza büründü.

Ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için belediye ve karayolları ekipleri hazır bekletildi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde de vatandaşlar güne karla uyandı.

Belediye ekiplerinin kaldırım ve sokakları temizlediği ilçede kar yağışı etkisini sürdürüyor.

SİİRT

İl Özel İdareden yapılan açıklamaya göre, ilçede etkisini artıran kar nedeniyle Geçittepe grup köy yolu ulaşımı kapandı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, yolun açılması içinde çalışma başlattı.

